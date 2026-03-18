3 lưu ý khi ăn trứng vịt lộn để thực sự bổ dưỡng và tránh rủi ro sức khỏe

1. Thông tin dinh dưỡng của trứng vịt lộn

Theo số liệu từ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam (Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế), trong 100 g trứng vịt lộn (phần ăn được) cung cấp khoảng 182 kcal, chứa 13,6 g protein, 12,4 g lipid, cùng nhiều vitamin nhóm A, B, C và các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, phospho.

Điểm đặc biệt khiến trứng vịt lộn trở thành nguồn thực phẩm có lợi chính là hàm lượng vitamin A . Một quả trứng có thể cung cấp tới 875 mcg vitamin A, đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường thị lực, hỗ trợ hệ miễn dịch và tái tạo tế bào da. Bên cạnh đó, hàm lượng sắt dồi dào giúp cải thiện tình trạng thiếu máu , đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh hoặc người mới ốm dậy.

Theo BS.CKII Lê Phương, nguyên Phó giám đốc BV YHCT Hà Đông, Phó Giám đốc chuyên môn Nam Y Đỗ Minh Đường , những người sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu "lên tiếng" qua những cơn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời do hệ xương khớp đang dần lão hóa, có thể tham khảo một món ăn bài thuốc giúp làm ấm gân cốt, dịu cơn đau hiệu quả là trứng vịt lộn hầm ngải cứu.

Ăn trứng vịt lộn đúng cách để nhận được giá trị dinh dưỡng tốt nhất. Ảnh: Nga Phạm

2. Một số lưu ý khi ăn trứng vịt lộn

Dù bổ dưỡng, trứng vịt lộn lại là "nỗi sợ" của hệ tim mạch nếu lạm dụng. Một quả trứng vịt lộn chứa khoảng 600 mg cholesterol , gấp đôi lượng khuyến nghị hàng ngày cho một người trưởng thành khỏe mạnh.

Nguy cơ tim mạch và chuyển hóa: Nồng độ cholesterol cao trong máu là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch. Với những người vốn có chỉ số mỡ máu cao, việc ăn trứng vịt lộn thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Gánh nặng cho thận: Do chứa hàm lượng protein và phospho cao, người bị bệnh thận nên hạn chế món ăn này để tránh làm tăng nồng độ ure trong máu, gây áp lực lên chức năng lọc của thận.

Thừa vitamin A: Việc ăn quá nhiều trứng vịt lộn (trên 2 quả/ngày) trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng dư thừa vitamin A dưới da, gây vàng da...

3. Lời khuyên

Để tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro, nên lưu ý:

Liều lượng phù hợp: Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn 2 quả mỗi tuần. Trẻ em từ 5 - 12 tuổi chỉ nên dùng 1/2 quả/lần, mỗi tuần 1 - 2 lần để tránh đầy bụng do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện.

Thời điểm ăn : Nên ăn vào buổi sáng. Đây là lúc cơ thể cần nhiều năng lượng và có đủ thời gian trong ngày để chuyển hóa hết lượng đạm và chất béo đậm đặc. Không ăn vào buổi tối trước khi đi ngủ vì dễ gây chướng bụng, khó tiêu và mất ngủ. BS Lê Phương khuyến nghị nên ăn vào buổi sáng hoặc khi có bữa ăn cân bằng cùng rau xanh và chất xơ.

Nên ăn trứng vịt lộn kèm rau răm và gừng: Dưới góc nhìn y học cổ truyền, trứng vịt lộn có tính hàn, bổ huyết, giúp cơ thể nhanh hồi phục. Rau răm và gừng có tính ấm, giúp tiêu thực, chống đầy hơi và sát trùng. Sự kết hợp này giúp trung hòa tính hàn của trứng, ngăn ngừa tình trạng đau bụng, chậm tiêu. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai ăn trứng vịt lộn tốt nhưng không nên rau răm vì ăn nhiều có nguy cơ gây co bóp tử cung.

Nhóm đối tượng cần tránh : Người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, gout hoặc các bệnh lý về tim mạch nên hạn chế tối đa hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Trứng vịt lộn là món ăn bổ dưỡng nhưng cần hiểu rõ cơ thể mình và tuân thủ nguyên tắc về liều lượng chính là cách tốt nhất để biến món ăn này thành "vị thuốc" thực sự cho sức khỏe.