Chỉ số Axit uric tăng cao: Chuyên gia khuyên nên làm ngay những điều này để tránh gout

Axit uric tăng cao ảnh hưởng sức khỏe ra sao?

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, TS Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, Axit uric là chất được sinh ra khi cơ thể phân giải purin - hợp chất tồn tại trong nhiều loại thực phẩm và ngay cả trong tế bào tự nhiên của cơ thể. Thông thường, Axit uric sẽ được đào thải qua thận. Tuy nhiên, khi lượng Axit uric sản sinh quá nhiều hoặc khả năng đào thải suy giảm, chất này có thể tích tụ trong máu.

Nếu kéo dài, các tinh thể urat dễ lắng đọng ở khớp, gây sưng đau, viêm khớp gout hoặc hình thành sỏi thận. Vì vậy, kiểm soát axit uric từ sớm được xem là giải pháp quan trọng giúp hạn chế biến chứng.

Duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, uống đủ nước và tập luyện hợp lý có thể giúp hỗ trợ ổn định nồng độ Axit uric trong máu.

Làm thế nào để kiểm soát Axit uric?

Dù axit uric tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ gout và ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp, nhưng TS Giang cho rằng người bệnh hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này nếu điều chỉnh lối sống đúng cách. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát cân nặng và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh được xem là những yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ ổn định chỉ số Axit uric trong máu. Vậy người có Axit uric cao nên ăn uống và sinh hoạt như thế nào để kiểm soát bệnh hiệu quả?

Bổ sung đủ nước để hỗ trợ đào thải Axit uric

Theo TS Lê Thị Hương Giang, việc uống đủ nước mỗi ngày giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ đưa Axit uric ra ngoài thông qua nước tiểu.

TS Giang cũng cho biết, người trưởng thành nên duy trì lượng nước phù hợp tùy thể trạng và cường độ vận động, trung bình khoảng 2–3 lít/ngày. Ngoài nước lọc, có thể dùng thêm nước chanh ít đường hoặc nước dừa với lượng hợp lý nhằm bổ sung khoáng chất và hỗ trợ chuyển hóa.

Trà xanh là thức uống được chuyên gia khuyến khích

Một số nghiên cứu cho thấy trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin – hoạt chất có khả năng hỗ trợ hạn chế quá trình hình thành Axit uric trong cơ thể. Dù vậy, người có bệnh dạ dày hoặc nhạy cảm với caffeine nên tránh uống trà quá đặc hoặc dùng khi bụng đói.

Tăng cường vitamin C từ rau củ và trái cây

Vitamin C được cho là có thể hỗ trợ cơ thể tăng đào thải Axit uric qua đường tiết niệu. Do đó, người có nguy cơ gout hoặc Axit uric cao nên ưu tiên nhóm thực phẩm giàu vitamin này trong thực đơn hàng ngày.

Một số lựa chọn phù hợp gồm cam, bưởi, kiwi, dâu tây, ổi, bông cải xanh hoặc ớt chuông. Việc bổ sung vitamin C đều đặn kết hợp chế độ sinh hoạt hợp lý có thể góp phần cải thiện chỉ số Axit uric theo thời gian.

Ưu tiên thực phẩm có lợi cho quá trình kiềm hóa

Chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho việc đào thải Axit uric. Các loại rau như cần tây, dưa leo, cải xanh, súp lơ hay rau lá đậm màu thường được khuyến khích bổ sung trong khẩu phần ăn của người có Axit uric cao.

Người có Axit uric cao nên ưu tiên thực phẩm lành mạnh, hạn chế đồ ăn giàu purin để giảm nguy cơ viêm khớp gout.

Cherry được đánh giá tốt cho người có nguy cơ gout

Một số tài liệu nghiên cứu cho thấy cherry có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ xuất hiện cơn gout cấp. Dù không phải "thần dược", việc bổ sung loại quả này với lượng hợp lý có thể mang lại lợi ích nhất định cho người đang cần kiểm soát Axit uric.

Hạn chế thực phẩm chứa nhiều purin

Purin là thành phần khi chuyển hóa sẽ tạo thành Axit uric. Vì vậy, người có nồng độ Axit uric cao cần kiểm soát lượng purin đưa vào cơ thể mỗi ngày.

Các thực phẩm nên hạn chế gồm:

- Nội tạng động vật

- Thịt đỏ ăn quá nhiều

- Hải sản có vỏ

- Một số loại cá như cá mòi, cá cơm

- Đồ ăn chế biến sẵn nhiều đạm

Bên cạnh đó, rượu bia và nước ngọt chứa fructose cũng có thể làm tăng nguy cơ tích tụ Axit uric trong máu.

Duy trì lối sống khoa học giúp giảm nguy cơ gout

Ngoài chế độ ăn, TS Giang khuyến cáo người có Axit uric cao nên duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thường xuyên và ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, việc thức khuya, ít vận động hoặc căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chuyển hóa của cơ thể, khiến nguy cơ rối loạn Axit uric tăng lên.

Chuyên gia khuyến cáo kết hợp dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt điều độ để hỗ trợ kiểm soát Axit uric hiệu quả hơn.

Người bệnh cũng không nên tự ý sử dụng thuốc hạ Axit uric khi chưa có chỉ định y khoa, bởi điều trị gout hoặc tăng Axit uric cần được cá nhân hóa theo từng tình trạng sức khỏe cụ thể.

Khi nào người bệnh cần đi khám?

Nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng đau khớp, sưng đỏ ở ngón chân cái, đau kéo dài về đêm hoặc có tiền sử sỏi thận, người bệnh nên đi kiểm tra chỉ số Axit uric càng sớm càng tốt. TS Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh rằng thay đổi dinh dưỡng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn việc điều trị bằng thuốc trong các trường hợp bệnh lý rõ ràng.

Có thể thấy, Axit uric tăng cao không chỉ liên quan đến nguy cơ gout mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe xương khớp và chức năng thận nếu không được kiểm soát đúng cách. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, xây dựng chế độ ăn khoa học, uống đủ nước, hạn chế thực phẩm giàu purin và duy trì lối sống lành mạnh là những giải pháp quan trọng giúp hỗ trợ ổn định chỉ số Axit uric. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên chủ động theo dõi sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.