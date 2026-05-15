Chuyên gia cảnh báo: Gan rất 'sợ' món này nhưng nhiều người lại lầm tưởng là 'có nguồn gốc'
GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là có thể yên tâm sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, một số loại thực phẩm chế biến sẵn dù đảm bảo vệ sinh và xuất xứ vẫn có thể gây áp lực cho gan nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.
Nhiều người nghĩ thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là an toàn, nhưng gan chưa chắc 'thích' những món này
Trong cuộc sống hiện đại, các loại thực phẩm chế biến sẵn ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự tiện lợi, dễ bảo quản và tiết kiệm thời gian chế biến. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho rằng việc ăn quá thường xuyên những thực phẩm này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe gan, kể cả khi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa chất bảo quản
Những món như xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp hoặc đồ ăn đóng gói sẵn thường được bổ sung chất bảo quản nhằm kéo dài thời gian sử dụng, giữ màu sắc và hương vị hấp dẫn hơn.
Một trong những hợp chất thường được nhắc tới là nitrosamine – chất có thể hình thành trong quá trình chế biến và bảo quản thịt công nghiệp. Theo nhiều tài liệu y khoa, nếu tích lũy lâu dài trong cơ thể, nitrosamine có thể gây ảnh hưởng không tốt tới gan và sức khỏe tổng thể.
Ăn ít không quá đáng lo, nhưng lạm dụng mới nguy hiểm
Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, việc sử dụng thực phẩm chế biến sẵn với tần suất hợp lý thường chưa phải vấn đề đáng lo ngại ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu ăn thường xuyên trong thời gian dài, đặc biệt là các sản phẩm kém chất lượng hoặc chứa quá nhiều phụ gia, gan sẽ phải hoạt động nhiều hơn để chuyển hóa và đào thải các chất này. Điều này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng tới chức năng gan về lâu dài.
Vì sao gan dễ bị ảnh hưởng bởi thực phẩm chế biến sẵn?
Gan là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố và chuyển hóa các chất đi vào cơ thể. Khi tiêu thụ quá nhiều đồ ăn chứa chất bảo quản, muối, chất béo bão hòa hoặc phụ gia thực phẩm, gan sẽ phải hoạt động liên tục để xử lý.
BS Bình nhấn mạnh, thói quen ăn nhiều thực phẩm công nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến gan mà còn liên quan đến nguy cơ béo phì, mỡ máu và các bệnh chuyển hóa khác.
Không phải thực phẩm rõ nguồn gốc là có thể ăn vô tư
Nhiều người có xu hướng cho rằng chỉ cần thực phẩm được bán trong siêu thị hoặc có nhãn mác đầy đủ thì có thể sử dụng thường xuyên mà không cần lo lắng. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở nguồn gốc mà còn ở tần suất tiêu thụ và thành phần dinh dưỡng của món ăn. Dù đảm bảo an toàn thực phẩm, các món ăn chế biến sẵn vẫn nên được sử dụng ở mức vừa phải để tránh gây áp lực cho cơ thể.
Chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên thực phẩm tươi
Để bảo vệ lá gan, Ths.BS Nguyễn Vũ Bình khuyên mọi người nên tăng cường thực phẩm tươi như rau xanh, trái cây, cá, thịt nạc và hạn chế phụ thuộc vào đồ ăn chế biến công nghiệp. Ngoài ra, duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và hạn chế rượu bia cũng là những yếu tố quan trọng giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, BS Bình đặc biệt lưu ý người có bệnh gan, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hoặc thường xuyên uống rượu bia nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn nhiều hơn bình thường. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ tổn thương gan cao nếu duy trì chế độ ăn thiếu lành mạnh trong thời gian dài.
Nhìn chung, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng chưa đồng nghĩa với việc có thể ăn không giới hạn. Với những món chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói hay đồ ăn đóng gói, điều quan trọng là cần sử dụng hợp lý và không nên lạm dụng. Một chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm tươi và ít phụ gia vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ lá gan và duy trì sức khỏe lâu dài.
Chỉ số Axit uric tăng cao: Chuyên gia khuyên nên làm ngay những điều này để tránh goutBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Nồng độ Axit uric trong máu tăng cao kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ gout, tổn thương khớp và ảnh hưởng chức năng thận. Theo bác sĩ, bên cạnh thuốc điều trị, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng và duy trì lối sống khoa học là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ kiểm soát Axit uric hiệu quả hơn.
Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng lòng lợn “ít hại” hơn mỡ hay móng giò vì ít chất béo hơn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, nội tạng động vật vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tim mạch, gout và tồn dư độc chất nếu ăn thường xuyên.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tớiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người bị rối loạn mỡ máu thường có tâm lý uống thuốc đến khi chỉ số ổn định thì tự ý ngưng điều trị. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc mỡ máu tăng trở lại sau khi ngừng thuốc là tình trạng rất phổ biến nếu người bệnh không thay đổi được nguyên nhân gốc rễ liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa.
6 nhóm thực phẩm giúp gan 'dễ thở', cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngàySống khỏe - 5 ngày trước
GĐXH - Gan quá tải có thể khiến cơ thể nhanh mệt mỏi, da xỉn màu và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, 6 nhóm thực phẩm quen thuộc dưới đây có thể giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và tăng cường sức khỏe nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.
Ướp thịt qua đêm tưởng vô hại, chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến nguy cơ ngộ độc tăng caoBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Ướp thịt qua đêm giúp món ăn đậm vị và tiết kiệm thời gian chế biến, nhưng nếu bảo quản sai cách có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Theo TS Lê Thị Hương Giang, điều quan trọng không nằm ở việc có nên ướp thịt qua đêm hay không mà là cách bảo quản và chế biến thực phẩm sau đó.
Chỉ 7 bài plank này nhưng có thể 'đánh bay' mỡ toàn thân: ai tập đúng mới thấy hiệu quả thật sự!Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Plank không chỉ giúp siết cơ bụng mà còn hỗ trợ đốt mỡ toàn thân hiệu quả. Chỉ với 7 biến thể đơn giản tại nhà, bạn có thể cải thiện vóc dáng rõ rệt nếu tập đúng cách và kiên trì.
Loại quả 'gây nghiện' mùa hè nhưng chuyên gia cảnh báo 4 kiểu người này nên hạn chế ănBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chứa lượng năng lượng và đường khá lớn nên không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang có bệnh lý nền liên quan chuyển hóa và tim mạch.
Nhiều người 'đổ xô' ăn cơm nguội để giảm cân: Sự thật có như kỳ vọng?Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người đua nhau ăn cơm nguội vì tin rằng có thể giảm cân, ổn định đường huyết mà không cần ăn kiêng khắt khe. Nhưng phía sau “mẹo sức khỏe” đang viral này lại là sự thật khiến không ít người bất ngờ.
Thói quen nấu cơm để tủ lạnh ăn dần: Tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro ít ai ngờBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Thói quen nấu một nồi cơm lớn rồi bảo quản để ăn dần nhiều ngày đang được không ít người áp dụng vì tiện lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cách làm này có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và gây ngộ độc thực phẩm nếu không tuân thủ đúng nguyên tắc bảo quản.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxiBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.