Chuyên gia cảnh báo: Gan rất 'sợ' món này nhưng nhiều người lại lầm tưởng là 'có nguồn gốc'

Nhiều người nghĩ thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là an toàn, nhưng gan chưa chắc 'thích' những món này

Trong cuộc sống hiện đại, các loại thực phẩm chế biến sẵn ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự tiện lợi, dễ bảo quản và tiết kiệm thời gian chế biến. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho rằng việc ăn quá thường xuyên những thực phẩm này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe gan, kể cả khi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa chất bảo quản

Những món như xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp hoặc đồ ăn đóng gói sẵn thường được bổ sung chất bảo quản nhằm kéo dài thời gian sử dụng, giữ màu sắc và hương vị hấp dẫn hơn.

Một trong những hợp chất thường được nhắc tới là nitrosamine – chất có thể hình thành trong quá trình chế biến và bảo quản thịt công nghiệp. Theo nhiều tài liệu y khoa, nếu tích lũy lâu dài trong cơ thể, nitrosamine có thể gây ảnh hưởng không tốt tới gan và sức khỏe tổng thể.

Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể khiến gan phải hoạt động nhiều hơn để chuyển hóa và đào thải chất bảo quản.

Ăn ít không quá đáng lo, nhưng lạm dụng mới nguy hiểm

Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, việc sử dụng thực phẩm chế biến sẵn với tần suất hợp lý thường chưa phải vấn đề đáng lo ngại ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu ăn thường xuyên trong thời gian dài, đặc biệt là các sản phẩm kém chất lượng hoặc chứa quá nhiều phụ gia, gan sẽ phải hoạt động nhiều hơn để chuyển hóa và đào thải các chất này. Điều này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng tới chức năng gan về lâu dài.

Vì sao gan dễ bị ảnh hưởng bởi thực phẩm chế biến sẵn?

Gan là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố và chuyển hóa các chất đi vào cơ thể. Khi tiêu thụ quá nhiều đồ ăn chứa chất bảo quản, muối, chất béo bão hòa hoặc phụ gia thực phẩm, gan sẽ phải hoạt động liên tục để xử lý.

BS Bình nhấn mạnh, thói quen ăn nhiều thực phẩm công nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến gan mà còn liên quan đến nguy cơ béo phì, mỡ máu và các bệnh chuyển hóa khác.

Không phải thực phẩm rõ nguồn gốc là có thể ăn vô tư

Nhiều người có xu hướng cho rằng chỉ cần thực phẩm được bán trong siêu thị hoặc có nhãn mác đầy đủ thì có thể sử dụng thường xuyên mà không cần lo lắng. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở nguồn gốc mà còn ở tần suất tiêu thụ và thành phần dinh dưỡng của món ăn. Dù đảm bảo an toàn thực phẩm, các món ăn chế biến sẵn vẫn nên được sử dụng ở mức vừa phải để tránh gây áp lực cho cơ thể.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên thực phẩm tươi

Chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên rau xanh, thực phẩm tươi và hạn chế đồ ăn công nghiệp để giảm áp lực cho gan.

Để bảo vệ lá gan, Ths.BS Nguyễn Vũ Bình khuyên mọi người nên tăng cường thực phẩm tươi như rau xanh, trái cây, cá, thịt nạc và hạn chế phụ thuộc vào đồ ăn chế biến công nghiệp. Ngoài ra, duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và hạn chế rượu bia cũng là những yếu tố quan trọng giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, BS Bình đặc biệt lưu ý người có bệnh gan, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hoặc thường xuyên uống rượu bia nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn nhiều hơn bình thường. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ tổn thương gan cao nếu duy trì chế độ ăn thiếu lành mạnh trong thời gian dài.

Nhìn chung, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng chưa đồng nghĩa với việc có thể ăn không giới hạn. Với những món chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói hay đồ ăn đóng gói, điều quan trọng là cần sử dụng hợp lý và không nên lạm dụng. Một chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm tươi và ít phụ gia vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ lá gan và duy trì sức khỏe lâu dài.

