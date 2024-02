3 ngày Tết đầu năm Giáp Thìn 2024 phải thắp hương liên tục mới linh thiêng liệu có đúng?

Quan điểm Giao thừa 2024 rơi vào giờ xấu không xuất hành đi xông nhà, chuyên gia nói gì? GĐXH - Giao thừa 2024 rơi vào giờ Thiên Lao Hắc đạo là giờ xấu, nhiều người thắc mắc có nên xuất hành đi xông nhà hay không? Chuyên gia phong thủy đã đưa ra 6 khung giờ tốt lành xuất hành đi xông đất, xông nhà vô cùng cát lợi.

Có nên thắp hương liên tục?

Thắp hương hàng ngày, vào ngày rằm, mùng 1 hay những ngày lễ Tết là truyền thống của người Việt. Thắp hương, dâng đồ lễ lên ban thờ Thần, Phật, gia tiên… như một cầu nối vô hình giữa con người với thế giới tâm linh, tổ tiên, giữa người sống và người đã khuất. Đây là một nét đẹp văn hóa.

Vào ngày Tết không ít người có thói quen thắp hương liên tục trong 3 ngày Tết, thậm chí kéo dài đến qua Rằm. Bởi quan niệm rằng, không gian hương khói đầu năm lúc nào cũng ấm cúng, không được để ‘ hương lạnh khói tàn" sẽ mang lại sự linh thiêng. Thậm chí có người cầu kỳ còn tỉnh dậy giữa đêm để châm hương khi tàn. Liệu điều này có đúng?.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, đây là quan niệm không đúng. Các gia đình chỉ cần thắp hương vào thời khắc Giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới hoặc mỗi khi dâng lễ, mâm cỗ cúng…

Việc thắp hương nhiều hay ít không quan trọng mà cốt là ở tâm thành kính. Thắp hương liên tục thậm chí còn ‘gây phiền’ cho gia tiên khi mà đồ cúng giữ nguyên, chẳng có sự bổ sung. Điều này cũng giống như chúng ta ‘ăn đi ăn lại’, như vậy còn thấy không thành tâm. Nếu muốn duy trì hương khói ở trên bàn thờ ở trong những ngày Tết, các gia đình có thể sử dụng hương vòng để thắp.

Thắp hương mấy nén mới chuẩn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hương là một trong 6 lễ vật dâng cúng cần thiết, gồm: hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Khi thắp hương, người Việt thường chọn số lẻ để dâng lên bàn thờ.

Theo quan điểm về mặt phong thủy và tâm linh, những số lẻ như 1, 3, 5, 7 và 9 này được coi là số dương, tượng trưng cho may mắn. Còn số chẵn như 2, 4, 6 và 8 là số âm, tượng trưng cho điềm xui, không may mắn. Do đó, mọi người có thể thắp 3, 5, 9 nén tùy thuộc vào không gian thờ cúng.

Lưu ý khi thắp hương cần ăn mặc chỉnh tề, lịch sự khi thắp hương, không nên mặc quần áo hở hang, rách khi thắp hương. Chọn nhang hương cẩn thận: nên chọn loại hương có mùi thơm nhẹ nhàng và loại hương đảm bảo an toàn chất lượng hương không bị ẩm dễ tắt hương khi đang thắp. Quan trọng hơn cả là sự thành tâm, thể hiện sự tôn trọng với thần linh, tổ tiên, ông bà.