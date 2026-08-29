3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp

Thứ bảy, 13:00 29/08/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Nếu con thường xuyên có 3 thói quen này trên bàn ăn, cha mẹ nên uốn nắn sớm.

Theo quan điểm được nhiều chuyên gia tâm lý chia sẻ, EQ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và các mối quan hệ của trẻ. Những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể cho thấy trẻ đang thiếu kỹ năng nào.

3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp - Ảnh 1.

3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp - Ảnh 1.5 thói quen ở trẻ cho thấy tương lai rất xán lạn

GĐXH - Trẻ có 5 thói quen tốt này từ nhỏ sẽ có nhiều lợi thế trong tư duy, khả năng tự lập và phát triển bản thân, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

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