7 cách khiến trẻ tự nguyện đọc sách mà không cần ép buộc

Người Do Thái không ép trẻ đọc thật nhiều ngay từ đầu. Họ để sách xuất hiện tự nhiên trong cuộc sống gia đình, để cha mẹ làm gương và giúp trẻ tìm thấy niềm vui trong từng trang sách. Khi đó, văn hóa đọc sẽ dần trở thành một thói quen bền vững theo trẻ lớn lên.