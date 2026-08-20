7 cách khiến trẻ tự nguyện đọc sách mà không cần ép buộc
GĐXH - Người Do Thái đặc biệt coi trọng tri thức và việc đọc sách. Để trẻ hình thành tình yêu với sách, cha mẹ có thể tham khảo 7 cách đơn giản dưới đây.
Người Do Thái không ép trẻ đọc thật nhiều ngay từ đầu. Họ để sách xuất hiện tự nhiên trong cuộc sống gia đình, để cha mẹ làm gương và giúp trẻ tìm thấy niềm vui trong từng trang sách. Khi đó, văn hóa đọc sẽ dần trở thành một thói quen bền vững theo trẻ lớn lên.
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