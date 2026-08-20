7 cách khiến trẻ tự nguyện đọc sách mà không cần ép buộc

Thứ năm, 10:00 20/08/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Người Do Thái đặc biệt coi trọng tri thức và việc đọc sách. Để trẻ hình thành tình yêu với sách, cha mẹ có thể tham khảo 7 cách đơn giản dưới đây.

Người Do Thái không ép trẻ đọc thật nhiều ngay từ đầu. Họ để sách xuất hiện tự nhiên trong cuộc sống gia đình, để cha mẹ làm gương và giúp trẻ tìm thấy niềm vui trong từng trang sách. Khi đó, văn hóa đọc sẽ dần trở thành một thói quen bền vững theo trẻ lớn lên.

7 cách khiến trẻ tự nguyện đọc sách mà không cần ép buộc - Ảnh 1.
7 cách khiến trẻ tự nguyện đọc sách mà không cần ép buộc - Ảnh 1.Bộ não trẻ thích xem TV, điện thoại và trẻ thích đọc sách lớn lên có sự khác biệt lớn, cha mẹ cần lưu ý

Các nghiên cứu cho thấy việc để trẻ em xem tivi, điện thoại quá sớm sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho trí tuệ và hành vi của trẻ.

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