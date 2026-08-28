Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc

Thứ sáu, 19:09 28/08/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.

Màn hình chỉ là một công cụ, lợi ích hay tác hại phụ thuộc vào cách sử dụng. Mục tiêu của cha mẹ không phải là ngăn con tiếp xúc với công nghệ, mà là giúp trẻ biết sử dụng nó một cách thông minh, lành mạnh và hiệu quả.

Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc - Ảnh 1.
Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc - Ảnh 1.Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việc

GĐXH - Cha mẹ quát mắng có thể khiến trẻ sợ hãi và tạm thời nghe lời, nhưng về lâu dài dễ tạo khoảng cách, khiến con ngại chia sẻ và thiếu cảm giác an toàn.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.