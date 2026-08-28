Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc

Màn hình chỉ là một công cụ, lợi ích hay tác hại phụ thuộc vào cách sử dụng. Mục tiêu của cha mẹ không phải là ngăn con tiếp xúc với công nghệ, mà là giúp trẻ biết sử dụng nó một cách thông minh, lành mạnh và hiệu quả.

Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việc GĐXH - Cha mẹ quát mắng có thể khiến trẻ sợ hãi và tạm thời nghe lời, nhưng về lâu dài dễ tạo khoảng cách, khiến con ngại chia sẻ và thiếu cảm giác an toàn.