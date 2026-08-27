Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việc

Thứ năm, 12:32 27/08/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cha mẹ quát mắng có thể khiến trẻ sợ hãi và tạm thời nghe lời, nhưng về lâu dài dễ tạo khoảng cách, khiến con ngại chia sẻ và thiếu cảm giác an toàn.

Ngược lại, cha mẹ bình tĩnh trước lỗi lầm sẽ giúp trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, biết chịu trách nhiệm và cởi mở hơn với gia đình.

Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việc - Ảnh 1.
Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việc - Ảnh 1.Trẻ lớn lên EQ thấp vì 8 hành vi quen thuộc khi nuôi dạy con của cha mẹ

GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, điều quan trọng không chỉ là giúp trẻ học giỏi mà còn phải tránh những cách giáo dục sai lầm có thể ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và tâm lý của con.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.