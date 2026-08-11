Nam sinh 3 lần đỗ vào trường đại học top đầu nhưng đều bị đuổi học, nguyên nhân khiến nhiều người lắc đầu

4 lần thi đại học, 3 lần chạm cửa trường top đầu

Kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc vốn nổi tiếng khắc nghiệt. Mỗi năm, hàng triệu thí sinh phải cạnh tranh quyết liệt để giành một suất vào đại học, đặc biệt là tại những ngôi trường danh tiếng như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, theo Phụ nữ số.

Trong lịch sử kỳ thi này, câu chuyện về Trương Phi, một nam sinh đến từ Tứ Xuyên, từng gây chú ý bởi thành tích hiếm có. Anh thi đại học tới 4 lần và có 3 lần trúng tuyển vào những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Lần đầu tiên, vào năm 2003, Trương Phi thi đỗ Đại học Phúc Đán. Tuy nhiên, anh không hài lòng với kết quả này và quyết định tiếp tục ôn thi để hướng tới mục tiêu cao hơn.

Một năm sau, Trương Phi đạt được điều mình mong muốn khi trúng tuyển Đại học Bắc Kinh. Thành tích này nhanh chóng khiến anh trở thành nhân vật được nhiều người chú ý. Thậm chí, địa phương còn trao phần thưởng 3.000 NDT nhằm ghi nhận thành tích của nam sinh.

Ai cũng nghĩ tương lai của Trương Phi từ đây sẽ rộng mở nhưng rồi một chuyện không ai ngờ tới xảy ra.

Đỗ Đại học Bắc Kinh nhưng lại bị đuổi học

Sau khi bước chân vào Đại học Bắc Kinh, Trương Phi dường như không còn giữ được tinh thần học tập như thời phổ thông. Thay vì tập trung vào việc học, nam sinh dành phần lớn thời gian cho trò chơi điện tử. Việc học ngày càng sa sút khiến kết quả các môn học của anh trở nên đáng báo động.

Đến cuối kỳ, Trương Phi trượt phần lớn các môn và cuối cùng bị nhà trường cho thôi học. Một người từng vượt qua hàng triệu thí sinh để bước vào Đại học Bắc Kinh lại đánh mất cơ hội chỉ vì game.

Điều đáng nói là câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Trương Phi

Bị đuổi học vẫn có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa

Sau khi rời Đại học Bắc Kinh, Trương Phi không từ bỏ mục tiêu vào trường đại học danh tiếng. Năm 2005, chỉ sau một thời gian ngắn ôn luyện, anh tiếp tục tham gia Cao khảo và xuất sắc trúng tuyển Đại học Thanh Hoa.

Đây là một thành tích khiến nhiều người kinh ngạc. Bởi trong mắt nhiều thí sinh, việc một lần thi đỗ Thanh Hoa đã là thành tựu cực kỳ đáng nể, trong khi Trương Phi lại có thể làm được điều đó sau khi vừa bị Đại học Bắc Kinh cho thôi học.

Lần này, Trương Phi còn nhận được khoản tiền thưởng lên tới 100.000 NDT từ trường cũ. Những tưởng sau cú vấp trước đó, anh sẽ thay đổi và trân trọng cơ hội mình đang có. Nhưng mọi chuyện lại lặp lại.

Một lần nữa đánh mất cơ hội vì mê game

Sau khi vào Đại học Thanh Hoa, Trương Phi tiếp tục chìm đắm trong thế giới game. Việc học lại bị bỏ bê. Những bài kiểm tra, kỳ thi và yêu cầu học tập dần trở thành thứ yếu đối với nam sinh. Kết quả, anh một lần nữa bị nhà trường cho thôi học.

Hai lần liên tiếp đỗ vào những trường đại học danh tiếng nhưng đều không thể hoàn thành chương trình học khiến nhiều người vừa tiếc nuối vừa khó hiểu bởi vấn đề của Trương Phi rõ ràng không nằm ở năng lực.

Anh có khả năng học tập tốt, có thể vượt qua kỳ thi Cao khảo khắc nghiệt và liên tiếp đạt thành tích mà rất ít người làm được. Thứ khiến anh thất bại lại chính là khả năng kiểm soát bản thân.

3 tháng ôn thi, lần thứ 4 lại đỗ Thanh Hoa

Điều khiến câu chuyện về Trương Phi trở thành một "truyền kỳ" còn nằm ở lần thi đại học thứ 4. Năm 2007, sau khoảng 3 tháng ôn luyện, Trương Phi tiếp tục bước vào kỳ thi Cao khảo. Kết quả, anh đạt 677 điểm và một lần nữa trúng tuyển Đại học Thanh Hoa.

Có thể nói, khả năng học tập của nam sinh này thực sự khiến người khác phải nể phục. Không cần nhiều năm miệt mài ôn thi, Trương Phi vẫn có thể nhanh chóng lấy lại phong độ và đạt điểm số rất cao.

Thế nhưng, thay vì nhận được sự ngưỡng mộ như những lần trước, lần này anh lại vấp phải không ít chỉ trích. Nhiều người cho rằng việc liên tục thi lại, sau đó không trân trọng cơ hội học tập là hành động đáng tiếc.

Một số ý kiến thậm chí cho rằng nam sinh đã sử dụng một suất học đại học mà người khác có thể rất cần. "Nếu không học tập tử tế được thì nhường cơ hội cho người khác đi", một cư dân mạng bình luận.

Học giỏi chưa chắc đã đủ để thành công

Không rõ sau lần thứ 4 bước chân vào Đại học Thanh Hoa, Trương Phi có thay đổi hoàn toàn và hoàn thành chương trình học hay không. Câu chuyện về anh vì thế vẫn còn nhiều điều chưa được xác thực rõ ràng.

Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở việc Trương Phi đã thi đỗ bao nhiêu lần, mà là cách anh sử dụng năng lực của mình.

Thông minh có thể giúp một người mở cánh cửa cơ hội. Nhưng để đi được đường dài, năng lực ấy cần đi cùng tính kỷ luật, khả năng tự kiểm soát và thái độ nghiêm túc.

Một người có thể thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng nếu không biết làm chủ bản thân thì thành tích ấy cũng có thể nhanh chóng trở thành con số 0.

Câu chuyện của Trương Phi vì vậy là một ví dụ khá điển hình: tài năng có thể giúp con người đi nhanh hơn, nhưng chỉ có sự tự giác và kỷ luật mới giúp họ đi được đến cuối con đường.

Vì sao chơi game có thể gây nghiện?

Việc tăng thời gian vào thế giới ảo làm ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ của người chơi như mâu thuẫn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp; bỏ học, thất nghiệp; nợ nần... Ảnh minh họa

Nhiều nguyên nhân khác nhau gây nghiện game. Một trong những lý do chính khiến các trò chơi có thể trở nên gây nghiện như vậy là chúng được thiết kế theo cách cuốn hút người chơi, theo Sức khoẻ và Đời sống.

Các nhà thiết kế game giống như bất kỳ ai khác đang cố gắng kiếm lợi nhuận, luôn tìm cách để có thêm nhiều người chơi trò chơi của họ. Họ hướng tới mục tiêu này bằng cách tạo ra các trò chơi đủ thử thách để khiến bạn vào chơi nhiều hơn.

Nói cách khác, game thủ thường cảm thấy mọi chiến thắng đều không bao giờ là đủ. Về mặt này, nghiện trò chơi điện tử rất giống với một rối loạn được công nhận rộng rãi hơn: nghiện cờ bạc.

Do đó, công thức đơn giản nhất để tạo ra một trò chơi gây nghiện là làm cho nó trở nên thú vị tăng dần. Bất kỳ trò chơi nào cũng có thể tạo ra cảm giác dễ chịu trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng các trò chơi có khả năng gây nghiện, mặc dù mức độ nghiện là khác nhau đối với mỗi người.

Tác hại của game đến cuộc sống

Người chơi cần phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để nâng tâm trình độ. Game liên tục được cập nhật nhằm duy trì những cái mới lạ, thêm tính hấp dẫn, yêu cầu người chơi khám phá và dành nhiều thời gian hơn nữa để chơi.

Việc tăng thời gian vào thế giới ảo làm ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ của người chơi như mâu thuẫn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp; bỏ học, thất nghiệp; nợ nần, cầm cố, trộm cắp; ảnh hưởng đến sức khỏe (giảm thị lực, rối loạn tiêu hóa, rối loạn tình dục...).

Một số dấu hiệu hoặc triệu chứng thực thể của nghiện game bao gồm: Mệt mỏi; Đau nửa đầu do tập trung cao độ hoặc căng mắt; Hội chứng ống cổ tay do sử dụng quá nhiều bộ điều khiển hoặc chuột máy tính; Vệ sinh cá nhân kém.