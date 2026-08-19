3 điều cha mẹ thông minh làm mỗi ngày để con lớn lên hạnh phúc

Thứ tư, 18:37 19/08/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Thực hiện 3 điều đơn giản này mỗi ngày sẽ giúp cha mẹ và con cái kết nối sâu sắc hơn, dù thời gian bên nhau không quá nhiều.

3 điều cha mẹ thông minh làm mỗi ngày để con lớn lên hạnh phúc - Ảnh 1.

3 điều cha mẹ thông minh làm mỗi ngày để con lớn lên hạnh phúc - Ảnh 2.Cha mẹ già bỗng ngủ nhiều, nói chuyện khác thường, vui vẻ bất ngờ: Con cái hãy về nhà nhiều hơn

GĐXH - Tuổi già là hành trình không ai có thể quay ngược. Khi cha mẹ bắt đầu xuất hiện những thay đổi bất thường, điều họ cần đôi khi không phải tiền bạc mà là sự hiện diện của con cái.

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