3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

Thứ sáu, 21:46 24/07/2026 | Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.

3 thứ càng 'để dành' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an - Ảnh 1.

Vượt qua tổn thương tình cảm không phải quên đi quá khứ, mà là học cách đối diện và bước tiếp với tâm thế tích cực hơn.

3 thứ càng 'để dành' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an - Ảnh 2.5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

 

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