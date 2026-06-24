Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Thứ tư, 14:54 24/06/2026 | Chuyện vợ chồng
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từng là mối tình thanh xuân kéo dài từ thời trung học, cuộc hôn nhân của anh và vợ cuối cùng vẫn tan vỡ sau nhiều năm chất chứa tổn thương, hiểu lầm và ngoại tình.

Mối tình kéo dài từ tuổi học trò kết thúc vì ngoại tình

Anh Vương và vợ ở Quảng Châu (Trung Quốc) quen biết nhau từ khi còn học cấp hai. Năm 15 tuổi, cả hai bắt đầu hẹn hò và cùng nhau trải qua những năm tháng trưởng thành. 

Sau khi học xong và ổn định công việc, họ quyết định kết hôn, tin rằng tình yêu nhiều năm sẽ là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng cuộc sống hôn nhân không diễn ra như mong đợi. Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, những mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện và khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Theo chia sẻ của anh Vương, trong vòng 6 năm hôn nhân, vợ anh đã nhiều lần có quan hệ tình cảm ngoài luồng. Mỗi lần bị phát hiện, cô đều nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi.

Vì còn tình cảm, anh Vương không ít lần mềm lòng bỏ qua. Tuy nhiên, sau những lời xin lỗi, sự việc vẫn tiếp tục tái diễn. 

Đến lần thứ năm phát hiện vợ ngoại tình, anh quyết định chấm dứt mọi hy vọng hàn gắn và nộp đơn ly hôn.

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng - Ảnh 1.

Vợ anh đã nhiều lần ngoại tình. Mỗi lần bị phát hiện, cô đều nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi.

Góc khuất phía sau những lần ngoại tình

Đối diện quyết định của chồng, người vợ không phủ nhận lỗi lầm nhưng cho rằng câu chuyện không chỉ đơn giản là sự phản bội.

Cô kể rằng sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình luôn ngột ngạt. Theo lời cô, bản thân thường xuyên bị chồng bạo hành, kể cả trong thời gian mang thai. 

Mối quan hệ với mẹ chồng cũng không hòa thuận khi cô liên tục cảm thấy bị soi xét và gây áp lực.

Sau này, anh Vương gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, sức khỏe bị ảnh hưởng và không thể duy trì công việc ổn định. 

Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người vợ khiến cô phải rời quê đến thành phố khác làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Dù đều đặn gửi tiền về nhà, cô cho biết mình không nhận được sự quan tâm hay động viên từ chồng và gia đình chồng. 

Những cuộc gọi chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, trong khi cuộc sống xa quê đầy áp lực và cô đơn của cô gần như không ai hỏi han.

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng - Ảnh 2.

Dù đều đặn gửi tiền về nhà, vợ anh Vương cho biết mình không nhận được sự quan tâm hay động viên từ chồng và gia đình chồng.

Sự cô đơn đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực

Theo người vợ, cảm giác thiếu thốn tình cảm kéo dài khiến cô dần trở nên trống rỗng. Khi có người đàn ông khác quan tâm, lắng nghe và chia sẻ, cô đã không đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách.

Cô thừa nhận việc ngoại tình là sai trái và không thể biện minh. Tuy nhiên, cô mong mọi người hiểu rằng phía sau hành động đó là một cuộc hôn nhân tồn tại quá nhiều tổn thương chưa từng được giải quyết.

Điều khiến người vợ không đồng ý ly hôn ngay không phải vì còn lưu luyến cuộc hôn nhân mà vì con cái.

Cô cho biết sẵn sàng ký đơn nếu được quyền trực tiếp nuôi con. Trong khi đó, phía gia đình anh Vương không chấp nhận yêu cầu này. 

Sự bất đồng về quyền nuôi dưỡng con khiến quá trình ly hôn rơi vào bế tắc trong một thời gian dài.

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng - Ảnh 3.

Anh Vương đau khổ vì gia đình tan vỡ. Tuy nhiên, sự hối tiếc đến quá muộn.

Khi cả hai đều nhận ra sai lầm thì đã quá muộn

Về sau, anh Vương cũng nhìn nhận bản thân có phần trách nhiệm trong sự đổ vỡ của gia đình. 

Anh thừa nhận đã không quan tâm đầy đủ đến những khó khăn mà vợ phải gánh chịu khi một mình làm việc xa nhà để nuôi cả gia đình.

Tuy nhiên, sự hối tiếc đến quá muộn. Những lần phản bội liên tiếp đã khiến lòng tin giữa hai người không còn. 

Khi nền tảng quan trọng nhất của hôn nhân bị phá vỡ, cơ hội hàn gắn gần như không còn tồn tại.

Câu chuyện của họ cho thấy đổ vỡ hôn nhân thường không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Dù ngoại tình là sai lầm khó chấp nhận, nhưng những tổn thương kéo dài, sự thiếu sẻ chia và việc không giải quyết mâu thuẫn từ sớm cũng có thể âm thầm đẩy một cuộc hôn nhân đến hồi kết.

Theo 163.com

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng - Ảnh 4.Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

GĐXH - Vụ việc khiến dư luận địa phương bàng hoàng và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm từ chuyện ngoại tình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ ngày mai, 4 con giáp được cát tinh soi chiếu, may mắn đủ đường

Từ ngày mai, 4 con giáp được cát tinh soi chiếu, may mắn đủ đường

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió

4 điều người khôn ngoan sẽ sớm buông bỏ để tuổi già an nhàn

4 điều người khôn ngoan sẽ sớm buông bỏ để tuổi già an nhàn

IQ cao chưa chắc sống khôn: 6 sai lầm ngớ ngẩn người thông minh hay mắc

IQ cao chưa chắc sống khôn: 6 sai lầm ngớ ngẩn người thông minh hay mắc

Người khôn luôn giữ bên mình 4 kiểu bạn bè

Người khôn luôn giữ bên mình 4 kiểu bạn bè

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Vụ việc khiến dư luận địa phương bàng hoàng và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm từ chuyện ngoại tình.

Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ tan vỡ vì người chồng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống quá dư dả và không tìm thấy hạnh phúc trong thế giới của tiền bạc.

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày cưới vốn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người lại trở thành ký ức đau đớn mà cô khó có thể quên.

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người đàn ông nghĩ rằng yêu vợ là phải trao hết mọi thứ. Nhưng không ít cuộc hôn nhân lại rạn nứt vì chính sự hy sinh quá mức ấy.

Không phải nấu ăn giỏi, đây mới là điều giúp nàng dâu được lòng gia đình chồng

Không phải nấu ăn giỏi, đây mới là điều giúp nàng dâu được lòng gia đình chồng

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Không cần cố gắng trở thành người hoàn hảo, một nàng dâu được yêu quý thường bắt đầu từ sự chân thành, tinh tế và biết sẻ chia. Áp dụng 6 bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hòa hợp với gia đình chồng và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

7 cách vượt qua tổn thương tình cảm và chữa lành cảm xúc sau những đổ vỡ

7 cách vượt qua tổn thương tình cảm và chữa lành cảm xúc sau những đổ vỡ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Tổn thương tình cảm có thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái buồn bã, mất cân bằng và khó bước tiếp. Tuy nhiên, bằng cách chấp nhận cảm xúc, chăm sóc bản thân và xây dựng những thói quen tích cực, bạn hoàn toàn có thể chữa lành cảm xúc và dần lấy lại sự bình yên trong cuộc sống.

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng một lá đơn ly hôn, mà bắt đầu tan vỡ từ những khoảng lặng kéo dài, những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi và cảm giác cô đơn ngay bên cạnh người đầu gối tay ấp. Theo các chuyên gia tâm lý, khi những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, đó có thể là lời cảnh báo rằng mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng.

Tình yêu không nằm ở những điều lớn lao: 7 hành động nhỏ đủ khiến trái tim anh ấy rung động mỗi ngày

Tình yêu không nằm ở những điều lớn lao: 7 hành động nhỏ đủ khiến trái tim anh ấy rung động mỗi ngày

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

GĐXH - Không phải những món quà đắt tiền hay lời hứa hoa mỹ, đôi khi chính những cử chỉ giản dị mới là điều chạm đến trái tim một người. Nếu muốn xây dựng một tình yêu bền vững, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm và chân thành.

Vì sao nhiều người ngày càng khó sống hòa hợp với nhau?: Không phải vì hết thương, mà vì ai cũng bận làm 'nhân vật chính'

Vì sao nhiều người ngày càng khó sống hòa hợp với nhau?: Không phải vì hết thương, mà vì ai cũng bận làm 'nhân vật chính'

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ai cũng muốn được chia sẻ và công nhận. Nhưng khi cái tôi ngày càng lớn, việc thấu hiểu người khác lại trở nên khó khăn hơn. Đây có thể là một trong những lý do khiến nhiều mối quan hệ dần xuất hiện khoảng cách.

Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vay

Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vay

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

GĐXH - Cho người thân vay tiền là quyết định không hề dễ dàng. Giữa tình cảm và tài chính, nhiều người mong muốn giúp đỡ nhưng lại lo ngại những rắc rối có thể phát sinh về sau. Trước khi mở ví vì tình thân, có 3 sự thật thực tế mà ai cũng nên cân nhắc để vừa hỗ trợ được người thân, vừa tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Xem nhiều

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Ngày cưới vốn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người lại trở thành ký ức đau đớn mà cô khó có thể quên.

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Chuyện vợ chồng
Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Chuyện vợ chồng
Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Chuyện vợ chồng
Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top