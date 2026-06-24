Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Mối tình kéo dài từ tuổi học trò kết thúc vì ngoại tình

Anh Vương và vợ ở Quảng Châu (Trung Quốc) quen biết nhau từ khi còn học cấp hai. Năm 15 tuổi, cả hai bắt đầu hẹn hò và cùng nhau trải qua những năm tháng trưởng thành.

Sau khi học xong và ổn định công việc, họ quyết định kết hôn, tin rằng tình yêu nhiều năm sẽ là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng cuộc sống hôn nhân không diễn ra như mong đợi. Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, những mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện và khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Theo chia sẻ của anh Vương, trong vòng 6 năm hôn nhân, vợ anh đã nhiều lần có quan hệ tình cảm ngoài luồng. Mỗi lần bị phát hiện, cô đều nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi.

Vì còn tình cảm, anh Vương không ít lần mềm lòng bỏ qua. Tuy nhiên, sau những lời xin lỗi, sự việc vẫn tiếp tục tái diễn.

Đến lần thứ năm phát hiện vợ ngoại tình, anh quyết định chấm dứt mọi hy vọng hàn gắn và nộp đơn ly hôn.

Vợ anh đã nhiều lần ngoại tình. Mỗi lần bị phát hiện, cô đều nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi.

Góc khuất phía sau những lần ngoại tình

Đối diện quyết định của chồng, người vợ không phủ nhận lỗi lầm nhưng cho rằng câu chuyện không chỉ đơn giản là sự phản bội.

Cô kể rằng sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình luôn ngột ngạt. Theo lời cô, bản thân thường xuyên bị chồng bạo hành, kể cả trong thời gian mang thai.

Mối quan hệ với mẹ chồng cũng không hòa thuận khi cô liên tục cảm thấy bị soi xét và gây áp lực.

Sau này, anh Vương gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, sức khỏe bị ảnh hưởng và không thể duy trì công việc ổn định.

Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người vợ khiến cô phải rời quê đến thành phố khác làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Dù đều đặn gửi tiền về nhà, cô cho biết mình không nhận được sự quan tâm hay động viên từ chồng và gia đình chồng.

Những cuộc gọi chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, trong khi cuộc sống xa quê đầy áp lực và cô đơn của cô gần như không ai hỏi han.

Dù đều đặn gửi tiền về nhà, vợ anh Vương cho biết mình không nhận được sự quan tâm hay động viên từ chồng và gia đình chồng.



Sự cô đơn đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực

Theo người vợ, cảm giác thiếu thốn tình cảm kéo dài khiến cô dần trở nên trống rỗng. Khi có người đàn ông khác quan tâm, lắng nghe và chia sẻ, cô đã không đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách.

Cô thừa nhận việc ngoại tình là sai trái và không thể biện minh. Tuy nhiên, cô mong mọi người hiểu rằng phía sau hành động đó là một cuộc hôn nhân tồn tại quá nhiều tổn thương chưa từng được giải quyết.

Điều khiến người vợ không đồng ý ly hôn ngay không phải vì còn lưu luyến cuộc hôn nhân mà vì con cái.

Cô cho biết sẵn sàng ký đơn nếu được quyền trực tiếp nuôi con. Trong khi đó, phía gia đình anh Vương không chấp nhận yêu cầu này.

Sự bất đồng về quyền nuôi dưỡng con khiến quá trình ly hôn rơi vào bế tắc trong một thời gian dài.

Anh Vương đau khổ vì gia đình tan vỡ. Tuy nhiên, sự hối tiếc đến quá muộn.

Khi cả hai đều nhận ra sai lầm thì đã quá muộn

Về sau, anh Vương cũng nhìn nhận bản thân có phần trách nhiệm trong sự đổ vỡ của gia đình.

Anh thừa nhận đã không quan tâm đầy đủ đến những khó khăn mà vợ phải gánh chịu khi một mình làm việc xa nhà để nuôi cả gia đình.

Tuy nhiên, sự hối tiếc đến quá muộn. Những lần phản bội liên tiếp đã khiến lòng tin giữa hai người không còn.

Khi nền tảng quan trọng nhất của hôn nhân bị phá vỡ, cơ hội hàn gắn gần như không còn tồn tại.

Câu chuyện của họ cho thấy đổ vỡ hôn nhân thường không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Dù ngoại tình là sai lầm khó chấp nhận, nhưng những tổn thương kéo dài, sự thiếu sẻ chia và việc không giải quyết mâu thuẫn từ sớm cũng có thể âm thầm đẩy một cuộc hôn nhân đến hồi kết.



Theo 163.com