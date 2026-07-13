Vợ ngoại tình ngay trong công ty, giám đốc nghỉ việc làm shipper để chữa lành

Cú sốc ngoại tình ngay trong văn phòng khiến cuộc sống đảo lộn

Tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), câu chuyện về một giám đốc điều hành tự nguyện nghỉ việc để làm shipper sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình từng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Người đàn ông, được gọi là Trương Vỹ, năm nay 41 tuổi. Trước khi biến cố xảy ra, anh điều hành một doanh nghiệp thương mại điện tử quy mô vừa.

Với mức lương khoảng 30.000 NDT mỗi tháng (khoảng 116 triệu đồng), cùng 5 căn nhà tích lũy sau nhiều năm kinh doanh, anh được nhiều người xem là hình mẫu của sự thành đạt.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Trương Vỹ còn đưa vợ vào làm kế toán tại chính công ty mình. Anh luôn tin tưởng và nghĩ rằng gia đình đang có một cuộc sống viên mãn.

Mọi thứ chỉ thay đổi trong một buổi chiều khi cuộc họp với đối tác bất ngờ bị hủy.

Quay lại công ty sớm hơn dự kiến, Trương Vỹ đi ngang qua khu vực phòng họp và bất chợt nghe thấy giọng cười quen thuộc của vợ. Khi cánh cửa hé mở, anh chết lặng trước hình ảnh vợ đang có những cử chỉ thân mật với một nam đồng nghiệp.

"Tôi không nổi giận, cũng không khóc. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy như mọi thứ bên trong mình đều sụp đổ", anh chia sẻ.

Chỉ ba ngày sau khi bắt gặp vợ ngoại tình, anh đăng ký trở thành shipper giao đồ ăn toàn thời gian.

Từ bỏ ghế giám đốc để làm shipper

Sau cú sốc, người thân khuyên Trương Vỹ nghỉ ngơi hoặc đi du lịch để lấy lại tinh thần. Bạn bè thì khuyên anh giải quyết mọi chuyện bằng pháp luật rồi quay lại công việc.

Thế nhưng, anh lại đưa ra một quyết định khiến tất cả bất ngờ.

Ngay trong ngày hôm đó, Trương Vỹ viết đơn xin nghỉ việc. Chỉ ba ngày sau, anh đăng ký trở thành shipper giao đồ ăn toàn thời gian.

Theo anh, điều mình cần không phải là kiếm thêm tiền mà là một công việc đủ bận rộn để đầu óc không còn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.

"Tôi muốn làm điều gì đó khiến bản thân cảm nhận được mình vẫn đang sống", anh nói.

Công việc giao hàng giúp anh dần chữa lành

Những ngày đầu, Trương Vỹ bắt đầu ca làm từ sáng sớm và chỉ kết thúc khi trời tối. Mỗi ngày anh hoàn thành khoảng 40-50 đơn hàng.

Thu nhập từ nghề shipper không thể so sánh với mức lương giám đốc trước đây. Đổi lại, anh tìm thấy cảm giác bình yên mà mình đã đánh mất.

"Khi giao đồ ăn, không ai biết tôi từng là giám đốc hay sở hữu bao nhiêu tài sản. Khách hàng chỉ mỉm cười và nói 'cảm ơn'. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm", anh chia sẻ.

Công việc khiến đôi tay tê cứng trong những ngày lạnh, quần áo ướt sũng mỗi khi mưa lớn, nhưng anh chưa từng có ý định từ bỏ.

Đối với Trương Vỹ, mỗi đơn hàng hoàn thành giống như một bước nhỏ giúp anh lấy lại khả năng kiểm soát cuộc sống.

Vì sao nhiều người chọn lao động chân tay để vượt qua tổn thương?

Theo các chuyên gia tâm lý tại Trung Quốc, sau những cú sốc lớn như ly hôn hoặc bị phản bội, không ít người thành đạt lựa chọn các công việc lao động chân tay như giao hàng, lái xe hoặc sửa chữa.

Đây được xem là một dạng "tự điều chỉnh tâm lý", khi não bộ tìm đến các hoạt động mang tính lặp lại để giảm căng thẳng và hạn chế việc chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực.

Các chuyên gia cho rằng những công việc như giao hàng, lái xe hay sửa chữa có điểm chung là đòi hỏi người lao động phải luôn vận động và tập trung, nhờ đó không còn quá nhiều thời gian để chìm trong những ký ức đau buồn.

Đồng thời, các mối quan hệ trong công việc cũng khá đơn giản, không tạo áp lực về giao tiếp hay cảm xúc.

Mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều mang lại kết quả rõ ràng và tức thì, giúp người làm cảm nhận được giá trị của bản thân cũng như thấy mình vẫn đang đóng góp một điều gì đó hữu ích cho xã hội.

Sau hơn một tháng làm shipper, Trương Vỹ nhận ra bản thân dần bình tĩnh hơn.

"Tôi từng mất hoàn toàn cảm giác làm chủ cuộc đời. Nhưng sau mỗi đơn hàng giao thành công, tôi lại lấy lại một chút niềm tin vào chính mình", anh nói.

Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất bình dị

Bảy tháng sau ngày rời khỏi vị trí giám đốc, Trương Vỹ vẫn tiếp tục làm shipper nhưng chỉ làm nửa ngày.

Khoảng thời gian còn lại, anh học nấu ăn, chăm sóc cây cối và tham gia các hoạt động tình nguyện dành cho người cao tuổi.

Theo anh, trước đây bản thân luôn nghĩ thành công phải gắn với tài sản, chức vụ và địa vị xã hội. Sau biến cố, anh hiểu rằng điều quan trọng hơn là có một cuộc sống rõ ràng, bình yên và đủ đầy về tinh thần.

Người vợ từng nhiều lần mong muốn hàn gắn nhưng Trương Vỹ chỉ nhẹ nhàng từ chối.

"Tôi không còn oán trách. Chỉ là tôi đã bước sang một chặng đường khác của cuộc đời."

Câu chuyện của người đàn ông này được chia sẻ rộng rãi không chỉ vì cú sốc hôn nhân mà còn bởi cách anh lựa chọn để chữa lành.

Thay vì chìm trong đau khổ hay tìm cách trả thù, Trương Vỹ chọn lao động, sống chậm lại và xây dựng một cuộc sống giản dị hơn.

"Tôi không trốn chạy quá khứ. Tôi chỉ đang đi tìm lại niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất. Chỉ cần còn đủ sức làm việc, còn biết mỉm cười và còn cảm nhận được cuộc sống, với tôi như vậy đã là hạnh phúc."