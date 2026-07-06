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10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mình

Thứ hai, 07:54 06/07/2026 | Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không phải ai xuất hiện trong cuộc sống cũng là người nên gắn bó lâu dài. Một số kiểu người có thể mang đến căng thẳng, xung đột hoặc khiến bạn đánh mất thời gian, năng lượng và sự bình yên. Nhận biết sớm những mối quan hệ tiêu cực sẽ giúp bạn xây dựng các kết nối lành mạnh và có cuộc sống cân bằng hơn.

10 kiểu người càng thân càng dễ "rước" rắc rối vào mình: Gặp sớm thì nên biết cách giữ khoảng cách

Có những mối quan hệ khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có những người càng tiếp xúc lâu, bạn càng cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Điều đáng nói là nhiều dấu hiệu ban đầu rất khó nhận ra, đến khi xảy ra rắc rối mới nhận thấy mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ.

Những người thường xuyên thất hứa, chỉ biết lợi dụng, luôn mang năng lượng tiêu cực, thích soi mói chuyện riêng hay thiếu trách nhiệm đều có thể ảnh hưởng đến công việc, cảm xúc và các mối quan hệ xung quanh bạn. Giữ khoảng cách với họ không phải là ích kỷ, mà là cách bảo vệ thời gian, năng lượng và sự bình yên của chính mình.

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn khi bạn biết chọn đúng người để đồng hành. Thay vì cố làm hài lòng tất cả, hãy dành thời gian cho những người chân thành, biết tôn trọng và mang lại giá trị tích cực. Đôi khi, buông bỏ một mối quan hệ không phù hợp cũng là cách mở ra cơ hội cho những kết nối tốt đẹp hơn.

10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mình - Ảnh 1.5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình

GĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.

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Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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