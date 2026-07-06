10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mình
GĐXH - Không phải ai xuất hiện trong cuộc sống cũng là người nên gắn bó lâu dài. Một số kiểu người có thể mang đến căng thẳng, xung đột hoặc khiến bạn đánh mất thời gian, năng lượng và sự bình yên. Nhận biết sớm những mối quan hệ tiêu cực sẽ giúp bạn xây dựng các kết nối lành mạnh và có cuộc sống cân bằng hơn.
10 kiểu người càng thân càng dễ "rước" rắc rối vào mình: Gặp sớm thì nên biết cách giữ khoảng cách
Có những mối quan hệ khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có những người càng tiếp xúc lâu, bạn càng cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Điều đáng nói là nhiều dấu hiệu ban đầu rất khó nhận ra, đến khi xảy ra rắc rối mới nhận thấy mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ.
Những người thường xuyên thất hứa, chỉ biết lợi dụng, luôn mang năng lượng tiêu cực, thích soi mói chuyện riêng hay thiếu trách nhiệm đều có thể ảnh hưởng đến công việc, cảm xúc và các mối quan hệ xung quanh bạn. Giữ khoảng cách với họ không phải là ích kỷ, mà là cách bảo vệ thời gian, năng lượng và sự bình yên của chính mình.
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn khi bạn biết chọn đúng người để đồng hành. Thay vì cố làm hài lòng tất cả, hãy dành thời gian cho những người chân thành, biết tôn trọng và mang lại giá trị tích cực. Đôi khi, buông bỏ một mối quan hệ không phù hợp cũng là cách mở ra cơ hội cho những kết nối tốt đẹp hơn.
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