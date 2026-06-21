Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng bí mật theo dõi

Một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng vừa xảy ra tại , khi một người đàn ông bị cáo buộc đã cắn đứt mũi vợ sau khi phát hiện cô có dấu hiệu ngoại tình.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào tối 18/6 tại quận Hardoi, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Nạn nhân là một phụ nữ 25 tuổi tên Pooja.

Trước đó, người chồng Ram Khilawan được cho là đã nghi ngờ vợ ngoại tình sau khi phát hiện cô thường xuyên liên lạc qua điện thoại với một người đàn ông sống cùng làng. Không dừng lại ở sự nghi ngờ, anh ta đã bí mật theo dõi mọi động thái của vợ.

Tối hôm xảy ra sự việc, Pooja được cho là đã đến gặp người đàn ông này. Khi phát hiện vợ xuất hiện tại nhà người tình, Ram Khilawan lập tức lao tới đối chất.

Khi phát hiện vợ xuất hiện tại nhà người tình, Ram Khilawan lập tức lao tới đối chất. Ảnh minh họa

Phát hiện vợ đi cùng người tình, chồng nổi cơn cuồng ghen

Theo báo cáo của cảnh sát, cuộc đối đầu nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả căng thẳng. Trong trạng thái mất kiểm soát vì cho rằng vợ ngoại tình, Ram Khilawan đã tấn công Pooja một cách dã man.

Người đàn ông này bị cáo buộc đã cắn đứt một phần mũi của vợ ngay trong lúc xô xát. Hành động bộc phát từ cơn ghen tuông cực đoan đã khiến người phụ nữ bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, dù nguyên nhân xuất phát từ nghi ngờ hay phát hiện hành vi ngoại tình, mọi hành vi bạo lực đều không thể được chấp nhận và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nạn nhân nhập viện vì vết thương nghiêm trọng

Sau vụ việc, Pooja được người dân đưa tới bệnh viện huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, các bác sĩ đã quyết định chuyển cô đến một trường đại học y khoa tại thành phố Lucknow để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Cảnh sát trưởng Narendra Kumar cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn tố cáo từ nạn nhân và nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hiện Ram Khilawan đã bị bắt giữ. Các thủ tục tố tụng liên quan đang được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Không phải lần đầu xảy ra vụ việc liên quan đến ngoại tình và ghen tuông cực đoan

Đây không phải là trường hợp đầu tiên ghi nhận những hành vi bạo lực nghiêm trọng xuất phát từ nghi ngờ hoặc mâu thuẫn liên quan đến chuyện ngoại tình.

Trước đó, vào năm 2015, một vụ việc tương tự từng gây chấn động dư luận tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo truyền thông nước này, một người đàn ông đã cắn đứt mũi vợ sau khi tức giận vì cô không trả lời điện thoại. Hai vợ chồng được cho là đã sống ly thân trong thời gian dài và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Người vợ họ Yang cho biết cô bỏ lỡ cuộc gọi của chồng do quá mệt sau ca làm đêm. Cho rằng vợ cố tình phớt lờ mình và nghi ngờ cô có mối quan hệ khác bên ngoài, người chồng đã tìm đến nơi ở của vợ để chất vấn.

Cái kết đau lòng từ những cuộc hôn nhân rạn nứt

Cuộc tranh cãi giữa hai người nhanh chóng leo thang thành xô xát. Trong cơn nóng giận, người chồng đã khống chế vợ rồi cắn đứt mũi của bà.

Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện ở thành phố Tế Nam trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Các bác sĩ xác nhận phần mũi đã bị đứt hoàn toàn.

Khi cảnh sát cùng người thân tìm kiếm phần mô bị mất để phục vụ điều trị, họ không thể tìm thấy. Sau đó, người phụ nữ tiết lộ rằng chồng mình đã nuốt phần mũi bị cắn đứt.

Những vụ việc liên quan đến ngoại tình, ghen tuông và bạo lực gia đình cho thấy việc mất kiểm soát cảm xúc có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Dù bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến mâu thuẫn hôn nhân, các chuyên gia đều khuyến cáo các bên nên lựa chọn đối thoại hoặc tìm đến sự hỗ trợ pháp lý thay vì sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.

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