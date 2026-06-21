Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình
GĐXH - Vụ việc khiến dư luận địa phương bàng hoàng và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm từ chuyện ngoại tình.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng bí mật theo dõi
Một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng vừa xảy ra tại , khi một người đàn ông bị cáo buộc đã cắn đứt mũi vợ sau khi phát hiện cô có dấu hiệu ngoại tình.
Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào tối 18/6 tại quận Hardoi, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Nạn nhân là một phụ nữ 25 tuổi tên Pooja.
Trước đó, người chồng Ram Khilawan được cho là đã nghi ngờ vợ ngoại tình sau khi phát hiện cô thường xuyên liên lạc qua điện thoại với một người đàn ông sống cùng làng. Không dừng lại ở sự nghi ngờ, anh ta đã bí mật theo dõi mọi động thái của vợ.
Tối hôm xảy ra sự việc, Pooja được cho là đã đến gặp người đàn ông này. Khi phát hiện vợ xuất hiện tại nhà người tình, Ram Khilawan lập tức lao tới đối chất.
Phát hiện vợ đi cùng người tình, chồng nổi cơn cuồng ghen
Theo báo cáo của cảnh sát, cuộc đối đầu nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả căng thẳng. Trong trạng thái mất kiểm soát vì cho rằng vợ ngoại tình, Ram Khilawan đã tấn công Pooja một cách dã man.
Người đàn ông này bị cáo buộc đã cắn đứt một phần mũi của vợ ngay trong lúc xô xát. Hành động bộc phát từ cơn ghen tuông cực đoan đã khiến người phụ nữ bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng, dù nguyên nhân xuất phát từ nghi ngờ hay phát hiện hành vi ngoại tình, mọi hành vi bạo lực đều không thể được chấp nhận và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nạn nhân nhập viện vì vết thương nghiêm trọng
Sau vụ việc, Pooja được người dân đưa tới bệnh viện huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, các bác sĩ đã quyết định chuyển cô đến một trường đại học y khoa tại thành phố Lucknow để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Cảnh sát trưởng Narendra Kumar cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn tố cáo từ nạn nhân và nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Hiện Ram Khilawan đã bị bắt giữ. Các thủ tục tố tụng liên quan đang được tiến hành theo quy định của pháp luật.
Không phải lần đầu xảy ra vụ việc liên quan đến ngoại tình và ghen tuông cực đoan
Đây không phải là trường hợp đầu tiên ghi nhận những hành vi bạo lực nghiêm trọng xuất phát từ nghi ngờ hoặc mâu thuẫn liên quan đến chuyện ngoại tình.
Trước đó, vào năm 2015, một vụ việc tương tự từng gây chấn động dư luận tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Theo truyền thông nước này, một người đàn ông đã cắn đứt mũi vợ sau khi tức giận vì cô không trả lời điện thoại. Hai vợ chồng được cho là đã sống ly thân trong thời gian dài và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Người vợ họ Yang cho biết cô bỏ lỡ cuộc gọi của chồng do quá mệt sau ca làm đêm. Cho rằng vợ cố tình phớt lờ mình và nghi ngờ cô có mối quan hệ khác bên ngoài, người chồng đã tìm đến nơi ở của vợ để chất vấn.
Cái kết đau lòng từ những cuộc hôn nhân rạn nứt
Cuộc tranh cãi giữa hai người nhanh chóng leo thang thành xô xát. Trong cơn nóng giận, người chồng đã khống chế vợ rồi cắn đứt mũi của bà.
Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện ở thành phố Tế Nam trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Các bác sĩ xác nhận phần mũi đã bị đứt hoàn toàn.
Khi cảnh sát cùng người thân tìm kiếm phần mô bị mất để phục vụ điều trị, họ không thể tìm thấy. Sau đó, người phụ nữ tiết lộ rằng chồng mình đã nuốt phần mũi bị cắn đứt.
Những vụ việc liên quan đến ngoại tình, ghen tuông và bạo lực gia đình cho thấy việc mất kiểm soát cảm xúc có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Dù bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến mâu thuẫn hôn nhân, các chuyên gia đều khuyến cáo các bên nên lựa chọn đối thoại hoặc tìm đến sự hỗ trợ pháp lý thay vì sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niênChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ tan vỡ vì người chồng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống quá dư dả và không tìm thấy hạnh phúc trong thế giới của tiền bạc.
Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cướiChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày cưới vốn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người lại trở thành ký ức đau đớn mà cô khó có thể quên.
Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộnChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Nhiều người đàn ông nghĩ rằng yêu vợ là phải trao hết mọi thứ. Nhưng không ít cuộc hôn nhân lại rạn nứt vì chính sự hy sinh quá mức ấy.
Không phải nấu ăn giỏi, đây mới là điều giúp nàng dâu được lòng gia đình chồngChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Không cần cố gắng trở thành người hoàn hảo, một nàng dâu được yêu quý thường bắt đầu từ sự chân thành, tinh tế và biết sẻ chia. Áp dụng 6 bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hòa hợp với gia đình chồng và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
7 cách vượt qua tổn thương tình cảm và chữa lành cảm xúc sau những đổ vỡChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Tổn thương tình cảm có thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái buồn bã, mất cân bằng và khó bước tiếp. Tuy nhiên, bằng cách chấp nhận cảm xúc, chăm sóc bản thân và xây dựng những thói quen tích cực, bạn hoàn toàn có thể chữa lành cảm xúc và dần lấy lại sự bình yên trong cuộc sống.
Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều nàyChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng một lá đơn ly hôn, mà bắt đầu tan vỡ từ những khoảng lặng kéo dài, những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi và cảm giác cô đơn ngay bên cạnh người đầu gối tay ấp. Theo các chuyên gia tâm lý, khi những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, đó có thể là lời cảnh báo rằng mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng.
Tình yêu không nằm ở những điều lớn lao: 7 hành động nhỏ đủ khiến trái tim anh ấy rung động mỗi ngàyChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Không phải những món quà đắt tiền hay lời hứa hoa mỹ, đôi khi chính những cử chỉ giản dị mới là điều chạm đến trái tim một người. Nếu muốn xây dựng một tình yêu bền vững, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm và chân thành.
Vì sao nhiều người ngày càng khó sống hòa hợp với nhau?: Không phải vì hết thương, mà vì ai cũng bận làm 'nhân vật chính'Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ai cũng muốn được chia sẻ và công nhận. Nhưng khi cái tôi ngày càng lớn, việc thấu hiểu người khác lại trở nên khó khăn hơn. Đây có thể là một trong những lý do khiến nhiều mối quan hệ dần xuất hiện khoảng cách.
Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vayChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Cho người thân vay tiền là quyết định không hề dễ dàng. Giữa tình cảm và tài chính, nhiều người mong muốn giúp đỡ nhưng lại lo ngại những rắc rối có thể phát sinh về sau. Trước khi mở ví vì tình thân, có 3 sự thật thực tế mà ai cũng nên cân nhắc để vừa hỗ trợ được người thân, vừa tránh những mâu thuẫn không đáng có.
Có những vết thương gia đình không nhìn thấy ngay, nhưng âm thầm theo con trẻ suốt nhiều nămChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Khi một cuộc hôn nhân kết thúc, nhiều người cho rằng đó chỉ là câu chuyện của hai người lớn. Thế nhưng trên thực tế, ly hôn có thể để lại những tác động sâu sắc đến con cái, ông bà và cả cách thế hệ sau nhìn nhận về tình yêu, hôn nhân. Điều đáng suy ngẫm không chỉ là sự chia tay, mà còn là cách các thành viên trong gia đình cùng vượt qua những tổn thương sau đó.
Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cướiChuyện vợ chồng
GĐXH - Ngày cưới vốn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người lại trở thành ký ức đau đớn mà cô khó có thể quên.