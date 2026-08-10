3 thứ rất khó lấy lại sau ngoại tình: Điều đầu tiên gần như cuộc hôn nhân nào cũng phải đối mặt

| Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Một cuộc ngoại tình có thể kết thúc bằng lời xin lỗi, bằng sự tha thứ, thậm chí bằng quyết định tiếp tục sống cùng nhau. Tuy nhiên, có những tổn thương không thể khép lại chỉ bằng việc quay về bên gia đình...

Theo các nhà tâm lý, ngoại tình có thể bắt đầu bằng những tin nhắn bí mật, những cuộc gặp lén lút, hay đơn giản chỉ là cảm giác rung động nhất thời. Nhưng phía sau một lựa chọn tưởng như chỉ thuộc về hai người, đôi khi lại là cả một gia đình phải chịu những ngày tháng không còn bình yên như trước. 

Nhiều người nhận định rằng, trong một gia đình có vợ hoặc chồng ngoại tình, có 3 thứ rất khó có thể trở về như cũ. Đó là niềm tin, sự tôn trọng và sự bình yên trong gia đình. Đặc biệt, khi bước qua tuổi 50, những mất mát ấy càng trở nên nặng nề bởi phía sau một cuộc hôn nhân không chỉ có hai người, mà còn có con cái, những năm tháng đã cùng nhau vun đắp và cả một mái nhà.

3 thứ rất khó lấy lại sau một cuộc ngoại tình - Ảnh 1.Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

GĐXH - Nghỉ hưu vốn được xem là khoảng thời gian thảnh thơi sau nhiều năm làm việc. Thế nhưng, không ít cặp vợ chồng lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ khi ở bên nhau nhiều hơn mỗi ngày. Không phải vì hết yêu, mà bởi cả hai đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc sống mà chưa kịp chuẩn bị.

3 thứ rất khó lấy lại sau một cuộc ngoại tình: Điều đầu tiên gần như cuộc hôn nhân nào cũng phải đối mặt - Ảnh 2.Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tư

GĐXH - Không ít người sau tuổi 50, thậm chí 60, vẫn đánh đổi một cuộc hôn nhân đã kéo dài hàng chục năm để chạy theo một cảm giác mới mẻ. Họ nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc nhưng có những điều, chỉ đến khi quá muộn họ mới nhận ra...

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