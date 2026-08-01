Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tư

| Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Không ít người sau tuổi 50, thậm chí 60, vẫn đánh đổi một cuộc hôn nhân đã kéo dài hàng chục năm để chạy theo một cảm giác mới mẻ. Họ nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc nhưng có những điều, chỉ đến khi quá muộn họ mới nhận ra...

Điều mất đi nhanh nhất không phải là hôn nhân, mà là sự kính trọng

Một cuộc hôn nhân có thể còn cơ hội hàn gắn. Nhưng khi con cái biết cha hoặc mẹ phản bội, sự kính trọng dành cho đấng sinh thành thường rất khó trở lại như trước. Ở tuổi ngoài 50, điều quý giá nhất không chỉ là tình yêu của bạn đời, mà còn là niềm tự hào của con cháu về gia đình mình.

Cảm giác mới mẻ thường ngắn, còn sự cô đơn có thể rất dài

Nhiều người nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc mới. Nhưng theo thời gian, những rung động ban đầu cũng dần trở thành cuộc sống thường ngày. Đến khi sức khỏe giảm sút, điều người ta cần nhất thường không phải cảm xúc mới, mà là một người hiểu mình sau mấy chục năm gắn bó.

Đến lúc ấy, điều còn lại không phải là sự mới mẻ, mà là câu hỏi: Ai sẽ ở bên mình khi sức khỏe không còn như trước?

Cái giá phải trả không chỉ dừng lại ở hai người

Một cuộc ngoại tình có thể khiến những bữa cơm gia đình không còn đủ mặt; những ngày lễ, ngày Tết trở nên gượng gạo. Con cái phải đứng giữa cha và mẹ; cháu chắt lớn lên trong một gia đình đã không còn nguyên vẹn. Đó là những tổn thương âm thầm nhưng có thể kéo dài nhiều năm.

Sự hối hận chỉ xuất hiện khi đã quá muộn

Đến một độ tuổi nào đó, người ta mới hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở những cảm xúc nhất thời. Hạnh phúc là có một người đã cùng mình đi qua mấy chục năm cuộc đời, vẫn sẵn sàng ngồi bên nhau uống một tách trà, hỏi nhau một câu: Hôm nay mình thấy trong người thế nào? Có những người chỉ khi đánh mất điều đó mới nhận ra, thì mọi lời xin lỗi đã trở nên quá muộn.

Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tư - Ảnh 1.Tôi không khóc khi phát hiện chồng ngoại tình, chỉ lặng lẽ đổi một thứ

GĐXH - Khi biết chồng ngoại tình, chị không hề khóc. Chị chỉ lặng lẽ thay đổi một điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng chính sự thay đổi ấy đã khiến cuộc hôn nhân của chị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tư - Ảnh 2.Chồng ngoại tình ở tuổi 62: Tôi quyết định ly hôn nhưng rồi bật khóc khi nghe câu nói từ đứa cháu nội 6 tuổi

GĐXH - Cứ nghĩ đến con, đến cháu, tim tôi lại như thắt lại. Nhưng tôi cũng muốn cho mình một cơ hội được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tư - Ảnh 3.Người từng trải đều hiểu: Có những điều giữ kín mới là khôn ngoan

GĐXH - Có lẽ vì đã đi qua đủ những vui buồn, đủ những lần được mất, con người ta dần hiểu rằng không phải điều gì cũng cần nói ra. Có những điều càng giữ kín, cuộc sống càng bình yên.

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