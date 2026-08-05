Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?
GĐXH - Nghỉ hưu vốn được xem là khoảng thời gian thảnh thơi sau nhiều năm làm việc. Thế nhưng, không ít cặp vợ chồng lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ khi ở bên nhau nhiều hơn mỗi ngày. Không phải vì hết yêu, mà bởi cả hai đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc sống mà chưa kịp chuẩn bị.
Vợ chồng ở cạnh nhau nhiều hơn nhưng lại không biết cách trò chuyện với nhau
Suốt mấy chục năm, cuộc sống của hai vợ chồng luôn xoay quanh công việc, con cái và những lo toan thường nhật. Buổi sáng ai cũng vội đi làm, buổi tối lại tất bật cơm nước, chăm con, nghỉ ngơi. Thời gian dành riêng cho nhau vốn đã rất ít, đến khi nghỉ hưu, khoảng thời gian ấy bỗng trở nên quá nhiều.
Nhưng điều đáng buồn là nhiều cặp vợ chồng lại không biết phải nói gì với nhau. Ngoài chuyện ăn gì, đi đâu hay con cháu thế nào, họ gần như không còn những câu chuyện để sẻ chia. Không phải vì tình yêu đã hết mà vì suốt nhiều năm, họ đã quên mất cách làm bạn với người bạn đời của mình. Và khi sự im lặng kéo dài, khoảng cách cũng lớn dần lên.
Những khác biệt nhỏ bắt đầu trở thành mâu thuẫn lớn
Khi còn đi làm, mỗi người có một nhịp sống riêng. Có những thói quen khác nhau cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng nghỉ hưu rồi, hai người ở cùng một không gian gần như cả ngày. Người thích mở tivi, người lại muốn yên tĩnh; người quen dậy từ rất sớm, người muốn ngủ thêm một chút...
Những điều trước đây từng rất nhỏ bỗng xuất hiện mỗi ngày. Nếu ai cũng cho rằng thói quen của mình là đúng và mong người kia phải thay đổi thì những chuyện tưởng như rất vụn vặt cũng có thể khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Có lẽ điều quan trọng nhất sau nghỉ hưu không phải là sống giống nhau mà là học cách tôn trọng sự khác biệt của nhau.
Cả hai đều quên rằng hôn nhân sau nghỉ hưu cũng cần được làm mới
Nhiều người nghĩ rằng sống với nhau 30, 40 năm thì không cần vun đắp nữa. Nhưng chính suy nghĩ ấy lại khiến hôn nhân dần nguội lạnh. Con cái đã trưởng thành; công việc cũng khép lại. Đây lẽ ra là quãng thời gian hai người có thể sống chậm hơn, quan tâm nhau nhiều hơn. Nhưng nếu mỗi người chỉ sống theo thói quen của mình, hôn nhân rất dễ trở thành sự đồng hành trong im lặng.
Đôi khi chỉ cần cùng nhau đi chợ; cùng đi bộ mỗi sáng; pha cho nhau một tách trà hay ngồi trò chuyện về một ngày vừa trôi qua. Những điều rất nhỏ ấy lại có thể làm ấm một cuộc hôn nhân đã đi qua mấy chục năm.