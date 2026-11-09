34 thầy, cô giáo tiêu biểu chia sẻ tâm tư với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT và 34 thầy, cô giáo được tuyên dương.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được triển khai từ năm 2015 nhằm ghi nhận, động viên những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn.

Sau 12 năm tổ chức, chương trình đã tuyên dương 690 thầy, cô giáo trên cả nước. Đây là những giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; giáo viên là bộ đội biên phòng, giáo viên dân tộc thiểu số và những người làm công tác giáo dục đặc biệt, giảng dạy học sinh khuyết tật.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Năm 2026, Ban tổ chức nhận được 190 hồ sơ đề cử từ 32 tỉnh, thành phố. Qua quá trình xét chọn, 34 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn tham gia chương trình. Trong số này có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số gồm: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày.

Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, với gần 30 năm gắn bó với nghề. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP Huế.

Một điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động "Lớp học reo vui" được tổ chức tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, trao học bổng và quà tặng, chương trình hướng tới động viên giáo viên, đồng thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức dự kiến trao 120 suất học bổng và các khóa học tiếng Anh trực tuyến trị giá 4,5 triệu đồng/giáo viên tại những trường tham gia chương trình.

Tại buổi gặp mặt, các giáo viên đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy, từ điều kiện cơ sở vật chất, tình trạng thiếu giáo viên đến những trở ngại trong việc đi lại, chăm lo học sinh. Nhiều thầy cô bày tỏ mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách dành cho giáo viên vùng khó khăn, tạo điều kiện để học sinh có môi trường học tập tốt hơn.

Các thầy cô chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo Bộ GD& ĐT

Cô Hoàng Thị Thu Dần, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Lầu (Lào Cai) kiến nghị rà soát chế độ, chính sách đối với giáo viên làm công tác Đội. Theo cô, công việc này không chỉ tổ chức phong trào mà còn đảm nhiệm giáo dục kỹ năng sống, tư vấn học sinh và phối hợp các lực lượng giáo dục. Trong khi đó, định mức 6–8 tiết mỗi tuần chưa phản ánh đầy đủ khối lượng công việc thực tế, nhất là các hoạt động phải tổ chức ngoài giờ. Cô mong muốn chính sách được điều chỉnh phù hợp, ghi nhận đúng vai trò của giáo viên làm công tác Đội.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với học sinh vùng cao, cô Dần cho biết từng đi bộ 5 tiếng qua đường rừng để đưa học sinh thôn Kho Vàng đến trường an toàn sau bão Yagi; đồng thời vận động tổ chức hội chợ 0 đồng với khoảng 50 gian hàng và hỗ trợ xây nhà cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Còn cô Nguyễn Thị Vân Nhi, giáo viên Ngữ văn Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy (TP Huế) mỗi ngày vượt hơn 120km cả đi lẫn về qua đèo Pê Ke hiểm trở để đến với học trò vùng cao A Lưới. Cô mong muốn Bộ GD&ĐT quan tâm hơn đến điều kiện giao thông tại các địa bàn xa xôi, giúp học sinh đi học thuận lợi và an toàn hơn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (bên phải) cùng anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các thầy, cô giáo được tuyên dương



Phát biểu động viên các nhà giáo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc. Điều đó càng khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ trưởng bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến của 34 giáo viên. Ông đặc biệt trân trọng việc nhiều thầy cô không chỉ chia sẻ về thành tích, khó khăn của bản thân mà còn đưa ra những kiến nghị nhằm cải thiện điều kiện dạy học, hoạt động chuyên môn và chính sách cho đồng nghiệp.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục cũng được xác định là giải pháp quan trọng, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình học tập, đặc biệt là ngoại ngữ, ngay cả khi số lượng giáo viên trực tiếp còn hạn chế.

34 giáo viên tiêu biểu xuất sắc được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 34 giáo viên tiêu biểu.

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11 tại Hà Nội. Lễ tuyên dương các nhà giáo được tổ chức vào tối 9/11 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Bức thư viết tay đặc biệt vượt hơn 2.000km của cô giáo ‘Chia sẻ cùng thầy cô’ Vượt hơn 2.000km, qua hai lần phà, đò là hành trình của bức thư viết tay được gửi từ miền biên viễn đến xã đảo. Người viết bức thư ấy là cô giáo có hơn chục năm “gieo chữ” cho học sinh dân tộc thiểu số.



