Học sinh Việt Nam giành 5 Huy chương Vàng Olympic Vật lý trẻ thế giới 2026

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Ngày 8/11, Ban tổ chức Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới (World Young Physicists Olympiad - WYPO) 2026 tổ chức lễ vinh danh các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng quốc tế ở Bali, Indonesia.

Theo kết quả được công bố, đoàn học sinh Việt Nam có 5 thí sinh tham dự và cả 5 đều giành Huy chương Vàng. Đặc biệt, Nguyễn Anh Quân giành danh hiệu Grand Award (Quán quân cấp độ A).

Năm học sinh được vinh danh gồm: Nguyễn Anh Quân (Trường Liên cấp Tiểu học và THCS tư thục Ngôi sao Hà Nội), Huỳnh Nguyễn Hải Đăng (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt), Vũ Ngọc Tùng Anh (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), Đặng Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Thiện Tâm (cùng Trường THPT Chi Lăng).

Trong đó, Nguyễn Anh Quân và Huỳnh Nguyễn Hải Đăng tranh tài ở cấp độ A; ba thí sinh còn lại tham gia cấp độ B.

Đoàn Việt Nam đoạt 5 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý trẻ thế giới 2026.

WYPO là sân chơi học thuật quốc tế dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 có niềm yêu thích và năng lực trong lĩnh vực Vật lý. Cuộc thi được chia thành hai cấp độ: cấp độ A dành cho học sinh lớp 7, 8, 9 và cấp độ B dành cho học sinh lớp 10, 11, 12.

Vòng quốc tế WYPO 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 8/11 tại Bali, Indonesia, quy tụ thí sinh đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Guatemala, Myanmar, Mexico và Turkmenistan.

Các thí sinh tham gia tranh tài qua hai bài thi, vận dụng kiến thức Vật lý, tư duy logic và khả năng phân tích để giải quyết các thử thách học thuật.

Với 5 Huy chương Vàng, trong đó có một danh hiệu Quán quân cấp độ A, đoàn Việt Nam ghi dấu ấn tại kỳ thi năm nay. Kết quả cũng là sự ghi nhận đối với quá trình học tập, rèn luyện và năng lực vận dụng kiến thức khoa học của các thí sinh.