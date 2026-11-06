Từ năm 2027, 3 nhóm học sinh, sinh viên này được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số: 50/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/01/2027 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để góp phần hỗ trợ trang trải chỉ phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên (bao gồm tiền học phí, chỉ phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chỉ phí ăn ở, đi lại và các khoản chỉ phí sinh hoạt, học tập khác) trong thời gian theo học các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghể nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là các cơ sở đào tạo).

Theo Quyết định, học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng, với lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Người vay không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Chính sách tín dụng mới góp phần hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học tập. Ảnh minh họa: AI

Đối tượng vay vốn bao gồm:

1. Học sinh, sinh viên thuộc các trường hợp sau:

- Mồ côi cha và mẹ; hoặc cả cha và mẹ cùng không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan;

- Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan.

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Về điều kiện vay vốn, Quyết định nêu rõ: Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng vay vốn theo quy định.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo theo quy định.

Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi hằng năm phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học tại cơ sở đào tạo theo quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để Ngân hàng Chính sách xã hội có căn cứ giải ngân vốn vay.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định căn cứ vào nhu cầu vay vốn và mức thu học phí của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 8 triệu đồng/tháng. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Trong thời gian từ khi nhận khoản vay đầu tiên đến khi kết thúc khóa học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay vẫn được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

Người vay bắt đầu trả nợ gốc và lãi lần đầu sau 12 tháng kể từ ngày người học được cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp. Người vay có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt. Trường hợp khách hàng vay vốn gặp khó khăn chưa trả được nợ vay đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ và có đơn đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho khách hàng vay vốn, đảm bảo phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và an toàn vốn của ngân hàng, nhưng không làm thay đổi kỳ hạn trả nợ cuối cùng.

Trường hợp khách hàng vay vốn gặp khó khăn chưa trả được nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ cuối cùng và có đơn đề nghị gia hạn nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định gia hạn nợ cho khách hàng vay vốn đảm bảo phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và an toàn vốn của ngân hàng; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.

Trường hợp khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay không đúng mục đích hoặc không trả được nợ đúng hạn và không được Ngân hàng Chính sách xã hội chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc sử dụng không đúng mục đích hoặc số dư nợ gốc không trả đúng hạn của khách hàng vay vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp thu hổi nợ vay theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.