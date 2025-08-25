3h sáng, cụ ông 82 tuổi lặng lẽ ra vườn hái mận gửi cho con trai ở xa 1.300km, biết lý do ai cũng không kìm được nước mắt
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cụ ông 82 tuổi ở Trung Quốc dậy từ lúc 3h sáng để hái mận gửi cho con trai đã khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào.
Video được một người đàn ông tên Cheng đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 18/7. Theo truyền hình Trùng Khánh, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy người cha đã 82 tuổi của Cheng đeo giỏ tre lớn trên lưng, tay cầm đèn pin, chậm rãi bước ra vườn mận trước sân nhà ở vùng nông thôn Trùng Khánh.
Thời điểm được ghi lại là 3 giờ 44 phút sáng ngày 17/7.
“Tôi hỏi sao cha lại dậy sớm vậy để hái mận, ông bảo đã hỏi nhân viên vận chuyển và được khuyên nên hái mận trước khi mặt trời mọc, khi đó nhiệt độ sẽ giúp bảo quản trái cây tốt hơn”, Cheng kể lại “Họ còn nói mận hái lúc trời chưa sáng sẽ giòn và ngon hơn.”
Sau 2 tiếng, cụ ông đã hái được 15kg mận và sau đó đón xe buýt đến bưu cục để gửi hàng cho con trai đang sống ở tỉnh Giang Tô, cách nhà hơn 1.300 km. Cheng nhận được kiện hàng vào ngày hôm sau.
“Khi mở thùng và thấy những quả mận tươi ngon như vậy, tôi đã không kìm được nước mắt” Cheng xúc động nói “Cha biết tôi thích ăn mận. Tôi rất cảm động, nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của ông. Ông đã dành cho tôi tình yêu thương sâu sắc.”
Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút khoảng 5 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc, kèm theo hàng loạt bình luận cảm động.
“Một người cha tuyệt vời. Hãy hiếu thuận với ông ấy nhé” một cư dân mạng chia sẻ.
“Tôi thực sự đã khóc. Chỉ có cha mẹ mới làm những điều như vậy cho con mình” người khác bày tỏ.
Nguồn: SCMP
Phạm Trang
Phát hiện chấn động từ mặt dây chuyền mua tại cửa hàng đồ cũChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một người đam mê săn lùng đồ trang sức ở các cửa hàng tiết kiệm, đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện giá trị thực sự của chiếc mặt dây chuyền mua với giá chỉ 1 đô la.
Cuộc sống ở thành phố Mặt trời không lặn suốt hai thángChuyện đó đây - 1 ngày trước
Thành phố Tromsø, Na Uy được ví như "Paris của phương Bắc" vào thế kỷ XIX và có quãng thời gian ngắn Mặt trời gần như không lặn.
Phát hiện "bản sao" của sinh vật ngoài hành tinhChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một số sinh vật đang ẩn nấp sâu bên dưới bề mặt Trái Đất có thể sở hữu "anh em" ở hành tinh khác.
Phi công bị bắt giữ ngay sau khi máy bay vừa hạ cánh, hành khách cùng cả phi hành đoàn ngỡ ngàngChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một phi công của hãng hàng không Delta Airlines đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ chỉ vài phút sau khi hạ cánh xuống một sân bay ở California khiến cả hành khách và phi hành đoàn đều bàng hoàng.
Hệ Mặt Trời để lộ thế giới mới, nơi 1 năm bằng 1.648 năm Trái ĐấtChuyện đó đây - 2 ngày trước
2020 VN40 nằm ngoài rìa hệ Mặt Trời và đang hòa nhịp với Sao Hải Vương trong một vũ điệu kỳ lạ.
'Khuôn mặt trên Sao Hỏa': Bức ảnh gây chấn động năm 1976 và bí ẩn chưa lời giải suốt gần nửa thế kỷChuyện đó đây - 3 ngày trước
Vào ngày 25 tháng 7 năm 1976, tàu vũ trụ Viking 1 của NASA đã vô tình ghi lại một trong những hình ảnh nổi tiếng và gây tranh cãi nhất trong lịch sử thăm dò không gian: một khuôn mặt giống người khổng lồ xuất hiện giữa vùng đất gồ ghề Cydonia trên sao Hỏa.
Giấc mơ nghìn năm thành hiện thực: lò phản ứng nhiệt hạch biến thủy ngân thành vàngChuyện đó đây - 4 ngày trước
Số lượng vàng tạo ra từ phản ứng này không chỉ đủ trang trải chi phí vận hành lò phản ứng mà còn thừa để mang lại cho bạn một bữa ăn sang trọng.
200 hành tinh đem lại tin xấu về sự sống ngoài Trái ĐấtChuyện đó đây - 4 ngày trước
Một loạt hành tinh trong kho dữ liệu khổng lồ mà "thợ săn ngoại hành tinh" TESS của NASA thu thập có thể rất khác so với suy nghĩ trước đây.
Phát hiện két sắt bí ẩn dưới sàn nhà vợ chồng trẻ "sốc nặng" khi nhìn thấy thứ bên trongChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một dự án cải tạo nhà đã trở thành tâm điểm chú ý khi thợ sửa ống nước phát hiện một két sắt ẩn dưới sàn ngôi nhà.
Biến nắp capo xe sang thành bể cá, nam tài xế nhận "gạch đá"Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc SUV hạng sang di chuyển ngoài đường với nắp capo trong suốt, bên trong là một bể nước chứa đầy cá và cua còn sống nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Xây tường, phát hiện “quái vật” mà thế giới chưa từng biếtChuyện đó đây
Một người nông dân Úc đã tìm thấy bộ xương quái vật trong đống đá ông dùng để xây tường chắn sân sau.