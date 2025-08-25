3h sáng, cụ ông 82 tuổi lặng lẽ ra vườn hái mận gửi cho con trai ở xa 1.300km, biết lý do ai cũng không kìm được nước mắt

Video được một người đàn ông tên Cheng đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 18/7. Theo truyền hình Trùng Khánh, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy người cha đã 82 tuổi của Cheng đeo giỏ tre lớn trên lưng, tay cầm đèn pin, chậm rãi bước ra vườn mận trước sân nhà ở vùng nông thôn Trùng Khánh.

Thời điểm được ghi lại là 3 giờ 44 phút sáng ngày 17/7.

“Tôi hỏi sao cha lại dậy sớm vậy để hái mận, ông bảo đã hỏi nhân viên vận chuyển và được khuyên nên hái mận trước khi mặt trời mọc, khi đó nhiệt độ sẽ giúp bảo quản trái cây tốt hơn”, Cheng kể lại “Họ còn nói mận hái lúc trời chưa sáng sẽ giòn và ngon hơn.”

Sau 2 tiếng, cụ ông đã hái được 15kg mận và sau đó đón xe buýt đến bưu cục để gửi hàng cho con trai đang sống ở tỉnh Giang Tô, cách nhà hơn 1.300 km. Cheng nhận được kiện hàng vào ngày hôm sau.

“Khi mở thùng và thấy những quả mận tươi ngon như vậy, tôi đã không kìm được nước mắt” Cheng xúc động nói “Cha biết tôi thích ăn mận. Tôi rất cảm động, nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của ông. Ông đã dành cho tôi tình yêu thương sâu sắc.”

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút khoảng 5 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc, kèm theo hàng loạt bình luận cảm động.

“Một người cha tuyệt vời. Hãy hiếu thuận với ông ấy nhé” một cư dân mạng chia sẻ.

“Tôi thực sự đã khóc. Chỉ có cha mẹ mới làm những điều như vậy cho con mình” người khác bày tỏ.

Nguồn: SCMP

Phạm Trang