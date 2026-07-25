4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mình

1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc, địa vị hay sự công nhận từ người khác mà quên rằng, sự giàu có thực sự bắt nguồn từ một tâm hồn phong phú và một tầm nhìn rộng mở. Muốn sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn, hãy bắt đầu từ 5 thói quen đơn giản: mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện tư duy, yêu cuộc sống và không ngừng làm giàu thế giới nội tâm. Những giá trị ấy sẽ trở thành nền tảng giúp bạn trưởng thành, bình an và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống.