4 cách giúp bạn vượt qua tổn thương tình cảm: Đừng để nỗi đau giữ chân hạnh phúc của chính mình
GĐXH - Sau một cuộc chia tay hay biến cố trong tình yêu, nhiều người mất rất lâu để chữa lành những tổn thương trong lòng. Thay vì chìm trong cảm xúc tiêu cực, bạn hoàn toàn có thể từng bước lấy lại sự cân bằng bằng những cách đơn giản nhưng hiệu quả, từ học cách chấp nhận, yêu thương bản thân đến mở lòng với những điều tích cực phía trước.
3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất anChuyện vợ chồng -
GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.
Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngàyChuyện vợ chồng -
GĐXH - Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc, địa vị hay sự công nhận từ người khác mà quên rằng, sự giàu có thực sự bắt nguồn từ một tâm hồn phong phú và một tầm nhìn rộng mở. Muốn sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn, hãy bắt đầu từ 5 thói quen đơn giản: mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện tư duy, yêu cuộc sống và không ngừng làm giàu thế giới nội tâm. Những giá trị ấy sẽ trở thành nền tảng giúp bạn trưởng thành, bình an và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống.
7 quy tắc giúp phụ nữ trở nên cuốn hút trong mắt đàn ông: Không cần quá xinh đẹp, điều số 4 mới là điểm cộng lớn nhấtChuyện vợ chồng -
GĐXH - Sức hút không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên từ cách giao tiếp, sự tự tin và thái độ sống. Dưới đây là 7 quy tắc đơn giản giúp bạn trở nên cuốn hút và tạo ấn tượng tốt trong các mối quan hệ.
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơnChuyện vợ chồng -
GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.
Vợ ngoại tình ngay trong công ty, giám đốc nghỉ việc làm shipper để chữa lànhChuyện vợ chồng -
GĐXH - Biến cố ngoại tình đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời vị giám đốc thành đạt. Thay vì trả thù hay suy sụp, anh chọn làm shipper để từng bước chữa lành những tổn thương.
Sau tuổi 40, nhìn vào 4 điều này sẽ biết nửa đời còn lại an yên hay nhiều trăn trởChuyện vợ chồng -
GĐXH - Tuổi 40 là cột mốc để nhiều người nhìn lại những gì đã tích lũy trong cuộc sống. Sức khỏe, các mối quan hệ, cách đối diện với biến cố và sự bình an trong tâm hồn được xem là 4 yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của nửa đời còn lại.
6 sự thật về hôn nhân ai cũng nên biết trước khi cưới: Điều số 2 khiến nhiều cặp đôi hối hận sau kết hônChuyện vợ chồng -
GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc lại cần nhiều hơn thế. Từ áp lực tài chính, sự khác biệt trong nhận thức đến trách nhiệm với gia đình, đây là 6 sự thật nhiều người chỉ thực sự thấu hiểu sau khi bước vào cuộc sống vợ chồng.
Phụ nữ có 4 đặc điểm này thường giúp gia đình hạnh phúc, càng lớn tuổi cuộc sống càng viên mãnChuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải ngoại hình hay điều kiện kinh tế, nhiều chuyên gia cho rằng những phẩm chất trong cách sống và ứng xử mới là yếu tố góp phần tạo nên một gia đình hạnh phúc. Dưới đây là 4 đặc điểm thường thấy ở những người phụ nữ biết vun vén tổ ấm, giữ gìn sự hòa thuận và lan tỏa năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình.
Mẹ chồng – nàng dâu: Không ồn ào vẫn xa cách vì 4 mâu thuẫn 'khó nói'Chuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải những cuộc cãi vã lớn, chính những khác biệt nhỏ trong cách sống, cách nghĩ và giao tiếp mỗi ngày mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu dần trở nên xa cách trong cùng một mái nhà.
10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mìnhChuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải ai xuất hiện trong cuộc sống cũng là người nên gắn bó lâu dài. Một số kiểu người có thể mang đến căng thẳng, xung đột hoặc khiến bạn đánh mất thời gian, năng lượng và sự bình yên. Nhận biết sớm những mối quan hệ tiêu cực sẽ giúp bạn xây dựng các kết nối lành mạnh và có cuộc sống cân bằng hơn.