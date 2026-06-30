Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình

Thứ ba, 17:21 30/06/2026 | Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình - Ảnh 1.

Các kiểu thao túng tâm lý trong tình yêu bạn nhất định phải nhận ra ngay nếu có dấu hiệu.

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình - Ảnh 2.Tình yêu không nằm ở những điều lớn lao: 7 hành động nhỏ đủ khiến trái tim anh ấy rung động mỗi ngày

GĐXH - Không phải những món quà đắt tiền hay lời hứa hoa mỹ, đôi khi chính những cử chỉ giản dị mới là điều chạm đến trái tim một người. Nếu muốn xây dựng một tình yêu bền vững, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm và chân thành.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vì sao nhiều người ngày càng khó sống hòa hợp với nhau?: Không phải vì hết thương, mà vì ai cũng bận làm 'nhân vật chính'

Vì sao nhiều người ngày càng khó sống hòa hợp với nhau?: Không phải vì hết thương, mà vì ai cũng bận làm 'nhân vật chính'

Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vay

Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vay

Có những vết thương gia đình không nhìn thấy ngay, nhưng âm thầm theo con trẻ suốt nhiều năm

Có những vết thương gia đình không nhìn thấy ngay, nhưng âm thầm theo con trẻ suốt nhiều năm

Đi làm nhiều năm mới hiểu: Có 4 kiểu đồng nghiệp càng thân càng giúp bạn tiến xa

Đi làm nhiều năm mới hiểu: Có 4 kiểu đồng nghiệp càng thân càng giúp bạn tiến xa

Nhiều cặp đôi chỉ nhận ra hôn nhân rạn nứt khi đã quá muộn: Nếu có 5 dấu hiệu này cần chú ý ngay

Nhiều cặp đôi chỉ nhận ra hôn nhân rạn nứt khi đã quá muộn: Nếu có 5 dấu hiệu này cần chú ý ngay

Cùng chuyên mục

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

GĐXH - Từng là mối tình thanh xuân kéo dài từ thời trung học, cuộc hôn nhân của anh và vợ cuối cùng vẫn tan vỡ sau nhiều năm chất chứa tổn thương, hiểu lầm và ngoại tình.

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Vụ việc khiến dư luận địa phương bàng hoàng và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm từ chuyện ngoại tình.

Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ tan vỡ vì người chồng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống quá dư dả và không tìm thấy hạnh phúc trong thế giới của tiền bạc.

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

GĐXH - Ngày cưới vốn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người lại trở thành ký ức đau đớn mà cô khó có thể quên.

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

GĐXH - Nhiều người đàn ông nghĩ rằng yêu vợ là phải trao hết mọi thứ. Nhưng không ít cuộc hôn nhân lại rạn nứt vì chính sự hy sinh quá mức ấy.

Không phải nấu ăn giỏi, đây mới là điều giúp nàng dâu được lòng gia đình chồng

Không phải nấu ăn giỏi, đây mới là điều giúp nàng dâu được lòng gia đình chồng

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

GĐXH - Không cần cố gắng trở thành người hoàn hảo, một nàng dâu được yêu quý thường bắt đầu từ sự chân thành, tinh tế và biết sẻ chia. Áp dụng 6 bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hòa hợp với gia đình chồng và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

7 cách vượt qua tổn thương tình cảm và chữa lành cảm xúc sau những đổ vỡ

7 cách vượt qua tổn thương tình cảm và chữa lành cảm xúc sau những đổ vỡ

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

GĐXH - Tổn thương tình cảm có thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái buồn bã, mất cân bằng và khó bước tiếp. Tuy nhiên, bằng cách chấp nhận cảm xúc, chăm sóc bản thân và xây dựng những thói quen tích cực, bạn hoàn toàn có thể chữa lành cảm xúc và dần lấy lại sự bình yên trong cuộc sống.

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

GĐXH - Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng một lá đơn ly hôn, mà bắt đầu tan vỡ từ những khoảng lặng kéo dài, những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi và cảm giác cô đơn ngay bên cạnh người đầu gối tay ấp. Theo các chuyên gia tâm lý, khi những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, đó có thể là lời cảnh báo rằng mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng.

Tình yêu không nằm ở những điều lớn lao: 7 hành động nhỏ đủ khiến trái tim anh ấy rung động mỗi ngày

Tình yêu không nằm ở những điều lớn lao: 7 hành động nhỏ đủ khiến trái tim anh ấy rung động mỗi ngày

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

GĐXH - Không phải những món quà đắt tiền hay lời hứa hoa mỹ, đôi khi chính những cử chỉ giản dị mới là điều chạm đến trái tim một người. Nếu muốn xây dựng một tình yêu bền vững, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm và chân thành.

Vì sao nhiều người ngày càng khó sống hòa hợp với nhau?: Không phải vì hết thương, mà vì ai cũng bận làm 'nhân vật chính'

Vì sao nhiều người ngày càng khó sống hòa hợp với nhau?: Không phải vì hết thương, mà vì ai cũng bận làm 'nhân vật chính'

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ai cũng muốn được chia sẻ và công nhận. Nhưng khi cái tôi ngày càng lớn, việc thấu hiểu người khác lại trở nên khó khăn hơn. Đây có thể là một trong những lý do khiến nhiều mối quan hệ dần xuất hiện khoảng cách.

Xem nhiều

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Ngày cưới vốn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người lại trở thành ký ức đau đớn mà cô khó có thể quên.

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Chuyện vợ chồng
Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Chuyện vợ chồng
Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Chuyện vợ chồng
Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.