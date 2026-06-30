5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình
GĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.
Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màngChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Từng là mối tình thanh xuân kéo dài từ thời trung học, cuộc hôn nhân của anh và vợ cuối cùng vẫn tan vỡ sau nhiều năm chất chứa tổn thương, hiểu lầm và ngoại tình.
Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tìnhChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Vụ việc khiến dư luận địa phương bàng hoàng và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm từ chuyện ngoại tình.
Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niênChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ tan vỡ vì người chồng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống quá dư dả và không tìm thấy hạnh phúc trong thế giới của tiền bạc.
Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cướiChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Ngày cưới vốn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người lại trở thành ký ức đau đớn mà cô khó có thể quên.
Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộnChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Nhiều người đàn ông nghĩ rằng yêu vợ là phải trao hết mọi thứ. Nhưng không ít cuộc hôn nhân lại rạn nứt vì chính sự hy sinh quá mức ấy.
Không phải nấu ăn giỏi, đây mới là điều giúp nàng dâu được lòng gia đình chồngChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Không cần cố gắng trở thành người hoàn hảo, một nàng dâu được yêu quý thường bắt đầu từ sự chân thành, tinh tế và biết sẻ chia. Áp dụng 6 bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hòa hợp với gia đình chồng và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
7 cách vượt qua tổn thương tình cảm và chữa lành cảm xúc sau những đổ vỡChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Tổn thương tình cảm có thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái buồn bã, mất cân bằng và khó bước tiếp. Tuy nhiên, bằng cách chấp nhận cảm xúc, chăm sóc bản thân và xây dựng những thói quen tích cực, bạn hoàn toàn có thể chữa lành cảm xúc và dần lấy lại sự bình yên trong cuộc sống.
Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều nàyChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
GĐXH - Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng một lá đơn ly hôn, mà bắt đầu tan vỡ từ những khoảng lặng kéo dài, những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi và cảm giác cô đơn ngay bên cạnh người đầu gối tay ấp. Theo các chuyên gia tâm lý, khi những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, đó có thể là lời cảnh báo rằng mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng.
Tình yêu không nằm ở những điều lớn lao: 7 hành động nhỏ đủ khiến trái tim anh ấy rung động mỗi ngàyChuyện vợ chồng - 3 tuần trước
GĐXH - Không phải những món quà đắt tiền hay lời hứa hoa mỹ, đôi khi chính những cử chỉ giản dị mới là điều chạm đến trái tim một người. Nếu muốn xây dựng một tình yêu bền vững, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm và chân thành.
Vì sao nhiều người ngày càng khó sống hòa hợp với nhau?: Không phải vì hết thương, mà vì ai cũng bận làm 'nhân vật chính'Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ai cũng muốn được chia sẻ và công nhận. Nhưng khi cái tôi ngày càng lớn, việc thấu hiểu người khác lại trở nên khó khăn hơn. Đây có thể là một trong những lý do khiến nhiều mối quan hệ dần xuất hiện khoảng cách.
Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cướiChuyện vợ chồng
GĐXH - Ngày cưới vốn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người lại trở thành ký ức đau đớn mà cô khó có thể quên.