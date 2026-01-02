4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Về cuộc sống hôn nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được tình cảm yêu mến từ gia đình chồng. Đặc biệt trong những dịp lễ Tết, từ những năm đầu làm dâu hào môn, cô học mọi thứ như sắm sửa đồ, trang hoàng nhà cửa... Cô vào bếp cùng mẹ chồng, học cách nấu nướng và bày biện mâm cỗ. Đỗ Mỹ Linh từng tâm sự với báo giới: "Tôi thấy các mẹ vào dịp Tết thường vất vả hơn cả. Mong rằng năm nay khi có thêm con dâu, mẹ chồng tôi sẽ đỡ cực hơn". Theo Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, ngày 30 Tết, đại gia đình bên chồng quây quần đón giao thừa, sau đó lì xì, chúc mừng năm mới nhau. Các năm trước, Đỗ Mỹ Linh chỉ ở Hà Nội, đi chúc tết gia đình hai bên, tận hưởng thời gian đầm ấm bên người thân.