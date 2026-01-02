Mới nhất
4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Thứ sáu, 10:00 02/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây lại khoe khoảnh khắc bình dị và ấm áp bên chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Chỉ một khoảnh khắc đơn giản, khán giả cũng thấy Hoa hậu Việt Nam 2016 đang sống hạnh phúc sau 4 cái Tết làm dâu gia đình hào môn.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý giữa tin đồn mang thai lần 2Đỗ Mỹ Linh gây chú ý giữa tin đồn mang thai lần 2

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện giữa tin đồn mang thai lần 2, che kín vòng 2 khiến fan càng đồn đoán...

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang cùng con gái đón năm mới trong không khí bình dị, ấm áp. Không giống với hình ảnh chỉn chu thường thấy tại các sự kiện hào môn, nhà Đỗ Mỹ Linh chọn cách đón năm mới đầy trẻ trung và gần gũi. Trong hình ảnh này, gia đình Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi cùng diện phụ kiện là những chiếc kính rực rỡ. Nàng dâu hào môn và chồng doanh nhân lựa chọn tông màu xanh lá, thì cô công chúa nhỏ lại chiếm trọn spotlight với chiếc kính màu đỏ nổi bật cùng biểu cảm vô cùng kháu khỉnh khi nép vào lòng bố mẹ. Kèm theo bức ảnh, Đỗ Mỹ Linh gửi gắm lời chúc ngắn gọn "Hpnyyy" (Happy New Year) cùng biểu tượng trái tim ngọt ngào dành cho ông xã.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 3.

Trước khi khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện tại rất kín tiếng trong đời tư.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 4.

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt một khoảnh khắc cho thấy điểm khác lạ của Đỗ Mỹ Linh khi đứng cạnh ông xã trong tiệc sinh nhật của bố chồng.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 5.

Lúc này, Đỗ Mỹ Linh có vòng 2 trông kém thon gọn hơn thường thấy rất nhiều. Chính hình ảnh này cùng với loạt ảnh của Đỗ Mỹ Linh tại đám cưới Đỗ Thị Hà là nguồn cơn khiến tin đồn mang thai lần 2 bùng nổ.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 6.

Ngoài ra, trong ngày cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh cũng bị nhiều người soi vòng 2. Trước những tin đồn này, Hoa hậu Việt Nam 2016 chọn cách im lặng. Trên trang cá nhân Facebook, Đỗ Mỹ Linh không chia sẻ quá nhiều thông tin. Theo dõi nền tảng Tiktok, cô chịu khó chia sẻ những khoảnh khắc của con gái nhiều hơn.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 7.

Hiện tại sau hơn 3 năm kết hôn, Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân có cuộc sống bình yên và viên mãn cùng con gái nhỏ. Ai cũng có sự nghiệp riêng nhưng sau giờ làm đều khép lại công việc để tập trung chăm lo cho gia đình.


4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 8.

Đỗ Mỹ Linh bắt đầu công việc của mình tại tập đoàn nhà chồng từ vài tháng nay và luôn cảm thấy may mắn, tự hào khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, văn minh với những giá trị văn hóa tốt đẹp. Tự nhận mình là người chưa có nhiều kinh nghiệm trong môi trường công sở, Đỗ Mỹ Linh luôn tâm niệm phải học hỏi, cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 9.

Về cuộc sống hôn nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được tình cảm yêu mến từ gia đình chồng. Đặc biệt trong những dịp lễ Tết, từ những năm đầu làm dâu hào môn, cô học mọi thứ như sắm sửa đồ, trang hoàng nhà cửa... Cô vào bếp cùng mẹ chồng, học cách nấu nướng và bày biện mâm cỗ. Đỗ Mỹ Linh từng tâm sự với báo giới: "Tôi thấy các mẹ vào dịp Tết thường vất vả hơn cả. Mong rằng năm nay khi có thêm con dâu, mẹ chồng tôi sẽ đỡ cực hơn". Theo Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, ngày 30 Tết, đại gia đình bên chồng quây quần đón giao thừa, sau đó lì xì, chúc mừng năm mới nhau. Các năm trước, Đỗ Mỹ Linh chỉ ở Hà Nội, đi chúc tết gia đình hai bên, tận hưởng thời gian đầm ấm bên người thân.

Ảnh: FBNV

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhCận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

GĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.

