Đỗ Mỹ Linh gây chú ý giữa tin đồn mang thai lần 2

Thứ bảy, 09:15 27/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện giữa tin đồn mang thai lần 2, che kín vòng 2 khiến fan càng đồn đoán...

Đỗ Mỹ Linh gây xôn xao với tin đồn mang thai lần 2 giữa vẻ đẹp rạng rỡ - Ảnh 1.Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh lại vướng tin đồn mang bầu khi bị cộng đồng mạng soi hình ảnh vòng 2. Trước thông tin này, Hoa hậu Việt Nam 2016 hoàn toàn kín tiếng.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đăng tải hình ảnh trong chuyến du lịch Trung Quốc, khoe ngoại hình tươi tắn giữa khung cảnh đô thị rực rỡ ánh đèn về đêm. Trong bức hình, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với gương mặt trang điểm nhẹ, thần thái thoải mái giữa phố phường đông đúc. Dù chỉ là khoảnh khắc chụp nhanh trên phố, nhan sắc của nàng hậu vẫn toát lên sự nền nã, nhẹ nhàng.

Điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả lại nằm ở dòng trạng thái đi kèm khi cô thẳng thắn "phê bình": "Nháy chụp xấu ghê". Dù không nhắc đích danh, nhưng ai cũng hiểu đây là màn trách yêu quen thuộc của nàng hậu dành cho ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang (Chủ tịch CLB Hà Nội). Fan bật cười bởi phía sau lời góp ý thẳng thắn là không khí thoải mái, ngọt ngào và dễ thương của đôi vợ chồng.

Đỗ Mỹ Linh gây xôn xao với tin đồn mang thai lần 2 giữa vẻ đẹp rạng rỡ - Ảnh 2.
Đỗ Mỹ Linh gây xôn xao với tin đồn mang thai lần 2 giữa vẻ đẹp rạng rỡ - Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Mỹ Linh gây xôn xao với tin đồn mang thai lần 2 giữa vẻ đẹp rạng rỡ - Ảnh 4.
Đỗ Mỹ Linh gây xôn xao với tin đồn mang thai lần 2 giữa vẻ đẹp rạng rỡ - Ảnh 5.

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi lộ diện giữa tin đồn mang bầu lần 2.

Bên cạnh đó, fan cũng chú ý việc nàng hậu tiếp tục giữ thói quen che bụng giữa thời điểm vướng tin đồn mang thai lần hai.

Thực tế, đây không phải lần đầu Đỗ Mỹ Linh khiến công chúng đặt nghi vấn. Trước đó khoảng một tuần, nàng hậu cũng từng chia sẻ một bộ ảnh khác nhưng vẫn trung thành với góc chụp quen thuộc, không để lộ rõ vóc dáng. Cách tạo dáng khéo léo, trang phục rộng rãi khiến vòng hai của cô gần như "giấu kỹ" trong khung hình, càng làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Đỗ Mỹ Linh gây xôn xao với tin đồn mang thai lần 2 giữa vẻ đẹp rạng rỡ - Ảnh 6.
Đỗ Mỹ Linh gây xôn xao với tin đồn mang thai lần 2 giữa vẻ đẹp rạng rỡ - Ảnh 7.

Đầu tháng 11, Đỗ Mỹ Linh dự đám cưới Đỗ Thị Hà đã dấy lên nghi vấn mang bầu lần 2.

Gần nhất, cô được bắt gặp tham dự đám cưới của Đỗ Thị Hà diễn ra vào tháng 11. Tại sự kiện này, nàng hậu diện trang phục che bụng, kết hợp cùng giày bệt, hạn chế tối đa việc di chuyển hay tạo dáng trước ống kính.

Đáng chú ý, chồng của Đỗ Mỹ Linh cũng không để lộ rõ hình ảnh hiện tại của Đỗ Mỹ Linh ở trên mạng xã hội. Điều này càng khiến tin đồn xoay quanh nàng hậu thêm phần lan rộng.

Nhiều khán giả tinh ý nhận xét rằng những biểu hiện lần này của Đỗ Mỹ Linh khá giống với giai đoạn cô mang thai con gái đầu lòng. Từ việc hạn chế xuất hiện trước truyền thông, lựa chọn trang phục kín đáo cho đến cách tạo dáng che vòng hai đều có nét tương đồng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp và phong cách cá nhân của nàng hậu sau khi lập gia đình. 

Dù chưa chính thức xác nhận, nhưng người hâm mộ vẫn đang dành nhiều lời chúc phúc cho tổ ấm nhỏ của nàng hậu và Chủ tịch CLB Hà Nội.

