4 điều người EQ cao 'ngậm miệng' nơi công sở: Nói ra là tự hại mình

Muốn sự nghiệp phát triển bền vững, ngoài năng lực chuyên môn, người EQ cao còn đặc biệt chú trọng đến cách nói chuyện, giữ chừng mực và tạo cảm giác dễ chịu cho người xung quanh.

Dưới đây là 4 điều mà người EQ cao tuyệt đối tránh đề cập trước mặt đồng nghiệp.

Người EQ cao không khoe "đặc quyền riêng" từ cấp trên

Việc được lãnh đạo tin tưởng, ưu ái là điều đáng mừng, nhưng người EQ cao hiểu rằng đây không phải chuyện nên chia sẻ rộng rãi.

Khi bạn tiết lộ những đặc quyền riêng, người khác dễ cảm thấy bất công hoặc cho rằng bạn được thiên vị.

Trong môi trường cạnh tranh, những thông tin này có thể bị hiểu sai hoặc bị lợi dụng.

Người EQ cao luôn chọn cách giữ kín lợi thế cá nhân, bởi họ biết im lặng đúng lúc chính là cách bảo vệ mình.

Người EQ cao không phô trương thành tích cá nhân

Ở nơi làm việc, khiêm tốn luôn là "điểm cộng" lớn.

Người EQ cao dù đạt được nhiều thành tích cũng không liên tục nhắc đến, bởi họ hiểu điều đó có thể khiến đồng nghiệp cảm thấy áp lực hoặc bị so sánh.

Thực tế, lãnh đạo đánh giá cao tinh thần tập thể hơn là sự nổi bật cá nhân đơn lẻ.

Người EQ cao biết rằng, giá trị của mình không nằm ở việc nói ra, mà nằm ở kết quả công việc và thái độ làm việc mỗi ngày.

Người EQ cao không bàn tán sai lầm của đồng nghiệp

Một trong những nguyên tắc quan trọng của người EQ cao là không nói về lỗi sai của người khác sau lưng họ.

Việc lan truyền thông tin tiêu cực không chỉ khiến bạn mất điểm mà còn tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp.

Người EQ cao hiểu rằng mỗi sai lầm đều có nguyên nhân riêng. Thay vì bàn tán, họ chọn cách góp ý tinh tế hoặc im lặng khi không cần thiết.

Chính sự kiểm soát lời nói này giúp họ giữ được uy tín trong tập thể.

Người EQ cao giữ kín chuyện tình cảm cá nhân

Chuyện tình cảm, dù vui hay buồn, cũng không phải đề tài phù hợp để chia sẻ rộng rãi nơi công sở. Người EQ cao luôn giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Họ hiểu rằng việc khoe khoang hay than thở đều có thể khiến mình trở thành đối tượng bị bàn tán.

Vì vậy, người EQ cao chỉ chia sẻ với những người thực sự tin tưởng, thay vì biến câu chuyện riêng tư thành chủ đề công khai.

Ở công sở, người EQ cao không nói nhiều

Người có EQ cao không phải là người nói nhiều, mà là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.

Trong môi trường công sở, sự tinh tế trong lời nói chính là "tấm lá chắn" giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có.

Kiểm soát lời nói không chỉ giúp bạn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, mà còn tạo dựng được các mối quan hệ bền vững – nền tảng quan trọng cho sự thăng tiến lâu dài.