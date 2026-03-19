4 điều người EQ cao 'ngậm miệng' nơi công sở: Nói ra là tự hại mình
GĐXH - Những người EQ cao luôn hiểu rằng, đôi khi chỉ một câu nói thiếu cân nhắc cũng có thể trở thành "vũ khí" quay ngược lại chính mình.
Muốn sự nghiệp phát triển bền vững, ngoài năng lực chuyên môn, người EQ cao còn đặc biệt chú trọng đến cách nói chuyện, giữ chừng mực và tạo cảm giác dễ chịu cho người xung quanh.
Dưới đây là 4 điều mà người EQ cao tuyệt đối tránh đề cập trước mặt đồng nghiệp.
Người EQ cao không khoe "đặc quyền riêng" từ cấp trên
Việc được lãnh đạo tin tưởng, ưu ái là điều đáng mừng, nhưng người EQ cao hiểu rằng đây không phải chuyện nên chia sẻ rộng rãi.
Khi bạn tiết lộ những đặc quyền riêng, người khác dễ cảm thấy bất công hoặc cho rằng bạn được thiên vị.
Trong môi trường cạnh tranh, những thông tin này có thể bị hiểu sai hoặc bị lợi dụng.
Người EQ cao luôn chọn cách giữ kín lợi thế cá nhân, bởi họ biết im lặng đúng lúc chính là cách bảo vệ mình.
Người EQ cao không phô trương thành tích cá nhân
Ở nơi làm việc, khiêm tốn luôn là "điểm cộng" lớn.
Người EQ cao dù đạt được nhiều thành tích cũng không liên tục nhắc đến, bởi họ hiểu điều đó có thể khiến đồng nghiệp cảm thấy áp lực hoặc bị so sánh.
Thực tế, lãnh đạo đánh giá cao tinh thần tập thể hơn là sự nổi bật cá nhân đơn lẻ.
Người EQ cao biết rằng, giá trị của mình không nằm ở việc nói ra, mà nằm ở kết quả công việc và thái độ làm việc mỗi ngày.
Người EQ cao không bàn tán sai lầm của đồng nghiệp
Một trong những nguyên tắc quan trọng của người EQ cao là không nói về lỗi sai của người khác sau lưng họ.
Việc lan truyền thông tin tiêu cực không chỉ khiến bạn mất điểm mà còn tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp.
Người EQ cao hiểu rằng mỗi sai lầm đều có nguyên nhân riêng. Thay vì bàn tán, họ chọn cách góp ý tinh tế hoặc im lặng khi không cần thiết.
Chính sự kiểm soát lời nói này giúp họ giữ được uy tín trong tập thể.
Người EQ cao giữ kín chuyện tình cảm cá nhân
Chuyện tình cảm, dù vui hay buồn, cũng không phải đề tài phù hợp để chia sẻ rộng rãi nơi công sở. Người EQ cao luôn giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân.
Họ hiểu rằng việc khoe khoang hay than thở đều có thể khiến mình trở thành đối tượng bị bàn tán.
Vì vậy, người EQ cao chỉ chia sẻ với những người thực sự tin tưởng, thay vì biến câu chuyện riêng tư thành chủ đề công khai.
Ở công sở, người EQ cao không nói nhiều
Người có EQ cao không phải là người nói nhiều, mà là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.
Trong môi trường công sở, sự tinh tế trong lời nói chính là "tấm lá chắn" giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có.
Kiểm soát lời nói không chỉ giúp bạn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, mà còn tạo dựng được các mối quan hệ bền vững – nền tảng quan trọng cho sự thăng tiến lâu dài.
Bỏ phố về quê xây nhà rộng thênh thang: Quyết định khiến cả gia đình đổi đờiGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng đủ can đảm rời bỏ phố thị để về quê bắt đầu lại. Nhưng với người đàn ông này, quyết định "về quê" lại mở ra một cuộc sống điền viên đáng mơ ước.
Tưởng 'đi lùi' khi về quê, ai ngờ vợ chồng 9x lại có cuộc sống khiến ai cũng thèmGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Họ quyết định về quê sinh sống, từ bỏ công việc công sở và theo đuổi lối sống tự do nhưng vẫn đảm bảo thu nhập.
Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước
GĐXH - Có những thứ không thể che giấu mãi. Sau tuổi 40, chỉ cần nhìn vào 5 điểm này là đủ hiểu một người đã sống ra sao.
Giáo sư Harvard chỉ ra 'liều thuốc' 0 đồng giúp thoát lo âu, sống hạnh phúc mỗi ngàyGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Chúng ta dường như đang rơi vào một “cái bẫy” chung của thời hiện đại: càng khao khát hạnh phúc, càng dễ cảm thấy kiệt sức. Không ít người tin rằng mình chưa “xứng đáng” nghỉ ngơi khi mục tiêu còn dang dở, để rồi vô tình bỏ lỡ những niềm vui giản dị vốn hiện hữu mỗi ngày.
3 cung hoàng đạo mê tiền 'có nguyên tắc': Giàu nhưng không đánh đổi tất cảGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo yêu tiền từ trong bản chất, luôn khao khát xây dựng cuộc sống đủ đầy và vững chắc.
Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêuGia đình - 10 giờ trước
Khi cưới nhau về, áp lực kinh tế đè nặng, hoá đơn tiền điện, tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con là nguồn cơn của phần lớn các cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng.
Bí quyết phụ nữ tuổi 50: Ngừng làm ngay 4 việc này để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúcGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Đi qua nửa đời người, nếm đủ đắng cay mặn ngọt của nhân gian, phụ nữ trung niên chợt nhận ra: Điều mệt mỏi nhất không phải là cơm áo gạo tiền, mà là một trái tim luôn muốn tranh đúng sai, cầu sự công nhận.
Phụ nữ hơn nhau không phải ở tiền bạc: 3 điều âm thầm quyết định phước lànhGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nhầm lẫn giữa hạnh phúc và vẻ ngoài. Thực tế, 3 yếu tố bên trong mới quyết định một người phụ nữ có phước hay không.
3 điều người thông minh không bao giờ đem ra bàn tán: Nói nhiều chỉ thiệt thânGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người thông minh không phải là người nói nhiều hay nói hay, mà là người hiểu rõ khi nào nên lên tiếng và khi nào cần im lặng.
Chồng âm thầm chuyển tiền đến tài khoản lạ suốt nhiều năm: Sự thật phía sau khiến vợ bật khócGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Bên trong thư mục là danh sách dài những cái tên xa lạ, đi kèm số tài khoản và các khoản tiền được chuyển đi đều đặn.
4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọngChuyện vợ chồng
GĐXH - Trong cuộc sống, không phải cứ nói nhiều hay thể hiện nhiều mới được đánh giá cao. Nhiều người từng trải cho rằng có những điều càng giữ kín lại càng thể hiện sự khôn ngoan và bản lĩnh của một người.