Bỏ việc lương 150 triệu/tháng đi làm shipper: Hóa ra thứ quyết định cuộc sống không phải tiền

Trần Kiến, một chàng trai thế hệ 9X tại Trung Quốc, từng có công việc trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật điện ảnh với thu nhập khoảng 40.000 NDT/tháng (tương đương 150 triệu đồng). Đây là con số mà không ít người mơ ước, nhưng phía sau đó lại là một cuộc sống đầy áp lực.

Anh thường xuyên thức khuya, thậm chí làm việc xuyên đêm. Những bản thiết kế mất nhiều ngày hoàn thành có thể bị từ chối chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi.

Cảm giác bị phủ nhận liên tục khiến cuộc sống của anh trở nên căng thẳng, mệt mỏi và mất cân bằng.

Lúc này, tiền bạc không còn là yếu tố mang lại sự hài lòng. Ngược lại, nó trở thành cái giá phải trả cho một cuộc sống thiếu tự do và thiếu niềm vui.

Quyết định chọn lại "cuộc sống"

Sau một thời gian dài chịu đựng, Trần Kiến quyết định nghỉ việc. Anh từ bỏ công việc lương cao để trở thành một shipper, một lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí chế giễu.

Nhưng chính quyết định này lại mở ra một cuộc sống hoàn toàn khác.

Anh làm việc 8 tiếng mỗi ngày, phần thời gian còn lại thuộc về bản thân. Không còn những đêm thức trắng, không còn áp lực phải làm hài lòng khách hàng khó tính.

Sau hơn một năm, sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt, bệnh gan nhiễm mỡ biến mất.

Quan trọng hơn, anh cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm và chủ động hơn. Không còn bị cuốn vào guồng quay áp lực, anh bắt đầu tận hưởng những điều giản dị mà trước đây từng bỏ lỡ.

Trần Kiến từ bỏ công việc lương cao để trở thành một shipper. Chính quyết định này lại mở ra một cuộc sống hoàn toàn khác. Ảnh minh họa



Không phải cứ lương cao là hạnh phúc

Không chỉ riêng Trần Kiến, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu đặt lại câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống.

Tiểu Trương – cử nhân Đại học Bắc Kinh – từng đi theo con đường mà xã hội coi là "chuẩn mực": học cao học, tìm việc tốt, cạnh tranh để khẳng định bản thân. Nhưng đến năm 25 tuổi, anh nhận ra mình hoàn toàn mất phương hướng.

Cuộc sống của anh khi đó là chuỗi ngày lặp lại trong văn phòng, thiếu đi cảm xúc và ý nghĩa. Sức khỏe giảm sút, tinh thần mệt mỏi, anh dần đánh mất chính mình.

Cuối cùng, anh quyết định nghỉ việc và trở thành một nhân viên giao hàng.

Ban đầu, lựa chọn này có vẻ là bước lùi. Nhưng thực tế, nó giúp anh tìm lại một cuộc sống đúng nghĩa: có nhịp điệu, có thời gian và có sự chủ động.

Sau khi thay đổi công việc, Tiểu Trương giảm được 20kg, có thời gian đọc sách, chụp ảnh và chăm sóc đời sống tinh thần. Quan trọng nhất, anh không còn bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn thành công của người khác.

Cuộc sống giản dị nhưng cân bằng: Điều nhiều người đang tìm kiếm

Qua trải nghiệm thực tế, Tiểu Trương nhận ra rằng những người giao hàng xung quanh mình tuy thu nhập không quá cao, nhưng họ lại có một cuộc sống rõ ràng và thực tế.

Họ làm việc, nghỉ ngơi và tận hưởng những niềm vui nhỏ mỗi ngày. Không bị cuốn vào vòng xoáy so sánh, họ sống đơn giản nhưng ổn định.

Chính điều đó khiến nhiều người trẻ bắt đầu suy nghĩ lại: liệu một cuộc sống nhiều tiền nhưng thiếu thời gian và sức khỏe có thực sự đáng giá?

Trong khi đó, một cuộc sống ít áp lực hơn, dù thu nhập thấp hơn, lại mang đến sự cân bằng và bình yên.

Cuộc sống không chỉ là tiền bạc

Hiện nay, xã hội thường gắn "thành công" với những tiêu chí cụ thể như lương cao, chức vụ lớn hay tài sản nhiều. Nhưng chính những tiêu chuẩn này lại vô tình khiến nhiều người rơi vào áp lực.

Họ cố gắng chạy theo những mục tiêu đó mà quên mất việc tự hỏi: mình thực sự muốn gì trong cuộc sống?

Không ít người đạt được mức thu nhập cao nhưng lại đánh đổi bằng sức khỏe và đời sống tinh thần. Đến một thời điểm, họ nhận ra cuộc sống của mình thiếu đi sự cân bằng.

Ngược lại, có những người chọn từ bỏ mức lương hấp dẫn để theo đuổi một cuộc sống phù hợp hơn với bản thân. Họ chấp nhận ít tiền hơn, nhưng đổi lại là sự tự do và cảm giác hài lòng.

Làm gì không quan trọng, quan trọng là cách bạn sống

Thực tế cho thấy, giá trị của một cuộc sống không nằm ở công việc bạn làm, mà nằm ở cách bạn đối diện với công việc đó.

Một công việc bình thường vẫn có thể mang lại ý nghĩa nếu bạn làm nó với sự nghiêm túc và tâm huyết. Ngược lại, một công việc danh giá cũng có thể trở thành gánh nặng nếu nó không phù hợp với bạn.

Câu chuyện của nhiều người thành công từ những công việc giản dị đã chứng minh điều này. Họ không chọn con đường "dễ được công nhận", nhưng lại tạo ra giá trị theo cách riêng.

Điều đó cho thấy: không có công việc nào thấp kém, chỉ có cách mỗi người xây dựng cuộc sống của mình.

Thực tế cho thấy, giá trị của một cuộc sống không nằm ở công việc bạn làm, mà nằm ở cách bạn đối diện với công việc đó. Ảnh minh họa

Cuộc sống là lựa chọn cá nhân: Không có đáp án đúng cho tất cả

Cuộc sống không phải là một bài thi với một đáp án duy nhất. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống phù hợp với mình.

Có người sẵn sàng đánh đổi để đạt được mức lương cao và vị trí tốt. Nhưng cũng có người chọn một cuộc sống chậm hơn, ít áp lực hơn để giữ gìn sức khỏe và tinh thần.

Điều quan trọng không phải là lựa chọn nào đúng hay sai, mà là bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hay không.

Một cuộc sống đáng giá không nhất thiết phải là cuộc sống giàu có nhất, mà là cuộc sống khiến bạn cảm thấy xứng đáng khi nhìn lại.

Lắng nghe bản thân: Chìa khóa để có một cuộc sống trọn vẹn

Trong guồng quay của xã hội, nhiều người trẻ đang vô thức chạy theo những tiêu chuẩn chung mà quên mất việc lắng nghe chính mình.

Họ cố gắng đạt được những điều mà người khác coi là thành công, nhưng lại không chắc đó có phải là điều mình thực sự mong muốn.

Chỉ khi dám dừng lại và tự hỏi bản thân, mỗi người mới có thể tìm ra hướng đi phù hợp cho cuộc sống của mình.

Suy cho cùng, cuộc sống là hành trình cá nhân. Không phải mức lương trăm triệu, mà chính sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và tinh thần mới là điều quyết định chất lượng cuộc sống.

Và đôi khi, từ bỏ một công việc lương cao không phải là thất bại, mà là bước đầu tiên để sống đúng với chính mình.

Theo Toutiao, Sohu