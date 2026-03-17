Đứa trẻ thích làm điều này thường có tương lai sáng, cha mẹ đừng bỏ qua

Thứ ba, 20:32 17/03/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên trở thành người thành đạt, sống tự tin và có giá trị trong xã hội.

Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công không chỉ phụ thuộc vào điểm số ở trường hay những lớp học thêm dày đặc. Điều quan trọng hơn nằm ở cách trẻ phát triển trí tuệ, thói quen và tư duy ngay từ những năm đầu đời.

Trên thực tế, có nhiều dấu hiệu từ nhỏ có thể dự đoán phần nào khả năng thành công của trẻ trong tương lai. 

Một số trẻ bộc lộ khả năng học hỏi nhanh, hiểu vấn đề sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Có em lại nổi bật bởi sự tò mò, luôn đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh. 

Một số khác có khả năng quan sát tinh tế, tập trung tốt hoặc thể hiện tư duy sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng đủ tinh ý để nhận ra những dấu hiệu này. Thế nhưng, có một đặc điểm rất dễ nhận thấy mà nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng có giá trị như một "mỏ vàng" đối với sự phát triển của trẻ: thích đọc sách.

Thói quen đọc giúp trẻ xây dựng nhiều nền tảng quan trọng cho việc học tập, tư duy và phát triển nhân cách. Ảnh minh họa

Trẻ thích đọc sách: Dấu hiệu của tiềm năng phát triển mạnh mẽ

Nhiều nghiên cứu giáo dục đã chỉ ra rằng thói quen đọc sách từ sớm có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển trí tuệ và thành công trong tương lai.

Một khảo sát của các chuyên gia tại Đại học Princeton (Mỹ) cho thấy phần lớn những người trưởng thành có sự nghiệp ổn định đều duy trì thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ. 

Trong nghiên cứu khảo sát hơn 256 người trưởng thành, có tới 198 người, tương đương 77,34%, cho rằng việc đọc sách từ nhỏ đã góp phần đáng kể vào quá trình phát triển bản thân của họ.

Điều này không có nghĩa rằng chỉ cần đọc sách là chắc chắn thành công. Nhưng thói quen đọc giúp trẻ xây dựng nhiều nền tảng quan trọng cho việc học tập, tư duy và phát triển nhân cách.

Đọc sách giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết

Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của việc đọc sách là giúp trẻ mở rộng vốn từ vựng và kiến thức.

Mỗi cuốn sách giống như một cánh cửa mở ra thế giới mới. Qua trang sách, trẻ có thể khám phá khoa học, lịch sử, thiên nhiên, xã hội, hay những câu chuyện giàu cảm xúc về con người. 

Nhờ vậy, trẻ tích lũy được lượng kiến thức phong phú mà không bị giới hạn bởi môi trường sống xung quanh.

Việc tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ trong sách cũng giúp trẻ phát triển vốn từ nhanh chóng hơn, hiểu cách diễn đạt phong phú và sử dụng ngôn ngữ chính xác hơn.

Nuôi dưỡng tư duy phản biện và suy nghĩ độc lập

Đọc sách không chỉ đơn giản là tiếp nhận thông tin. Trong quá trình đọc, trẻ thường tự đặt câu hỏi: Vì sao nhân vật hành động như vậy? Tình huống này có thể giải quyết theo cách khác không? Nếu mình ở vị trí đó thì sẽ làm gì?

Chính những suy nghĩ này giúp trẻ hình thành tư duy phản biện – khả năng phân tích, đánh giá và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng giúp con người đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc sống.

Cải thiện khả năng ngôn ngữ và viết lách

Những đứa trẻ đọc sách thường xuyên thường có khả năng diễn đạt tốt hơn. Lý do là chúng được tiếp xúc với nhiều cấu trúc câu, cách dùng từ và phong cách biểu đạt khác nhau.

Theo thời gian, trẻ sẽ tự nhiên học được cách sắp xếp ý tưởng rõ ràng, diễn đạt suy nghĩ mạch lạc và viết lách tốt hơn. Đây là lợi thế rất lớn trong học tập cũng như trong giao tiếp sau này.

Những đứa trẻ đọc sách thường xuyên thường có khả năng diễn đạt tốt hơn. Ảnh minh họa

Tăng cường trí tưởng tượng và khả năng tập trung

Khác với việc xem hình ảnh sẵn có trên màn hình, đọc sách buộc trẻ phải tự hình dung mọi thứ: khung cảnh, nhân vật, âm thanh, cảm xúc. 

Quá trình tưởng tượng này kích thích mạnh mẽ khả năng sáng tạo của trẻ.

Bên cạnh đó, việc đọc sách đòi hỏi sự tập trung trong thời gian dài. Khi duy trì thói quen này thường xuyên, trẻ sẽ rèn luyện được khả năng chú ý tốt hơn, một kỹ năng quan trọng trong học tập và làm việc.

Giúp trẻ học cách giải quyết vấn đề

Trong nhiều cuốn sách, đặc biệt là truyện kể hoặc tiểu thuyết, các nhân vật thường phải đối mặt với khó khăn và tìm cách vượt qua.

Khi theo dõi câu chuyện, trẻ sẽ học được cách phân tích tình huống, suy nghĩ về các giải pháp khác nhau và hiểu được hậu quả của từng lựa chọn. Những trải nghiệm gián tiếp này giúp trẻ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống thực.

Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và khả năng thấu cảm

Một lợi ích ít được nhắc đến nhưng vô cùng quan trọng của việc đọc sách là giúp trẻ phát triển khả năng cảm thông với người khác.

Khi đồng cảm với nhân vật trong sách, trẻ học cách đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu được cảm xúc, nỗi buồn, niềm vui và động lực của họ. 

Điều này góp phần hình thành nhân cách, giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh hơn.

Nhìn chung, thói quen đọc sách mang lại nền tảng vững chắc cho sự phát triển trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng xã hội của trẻ. 

Vì vậy, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng nếu một đứa trẻ yêu thích đọc sách từ nhỏ, cha mẹ thực sự đã "vớ được mỏ vàng" cho tương lai của con.

Cách cha mẹ giúp trẻ yêu thích việc đọc sách

Để nuôi dưỡng thói quen đọc sách, vai trò của cha mẹ và người giáo dục là vô cùng quan trọng. Khi được định hướng đúng cách, trẻ sẽ dần coi việc đọc sách như một niềm vui thay vì nghĩa vụ.

Trước hết, cha mẹ có thể tạo một không gian đọc sách thú vị ngay tại nhà. Một góc đọc nhỏ với ánh sáng tốt, ghế ngồi thoải mái và những cuốn sách nhiều màu sắc sẽ khiến trẻ cảm thấy hứng thú hơn khi cầm sách lên.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn sách phù hợp với độ tuổi và sở thích của trẻ cũng rất quan trọng. Nếu cuốn sách quá khó hoặc không hấp dẫn, trẻ dễ nhanh chóng mất hứng thú.

Cha mẹ cũng nên làm gương cho con. Khi trẻ thường xuyên nhìn thấy cha mẹ đọc sách, chúng sẽ có xu hướng bắt chước hành vi này.

Ngoài ra, những lời khen ngợi và khích lệ khi trẻ hoàn thành một cuốn sách có thể tạo động lực rất lớn. Những phần thưởng nhỏ hoặc lời động viên chân thành sẽ giúp trẻ cảm thấy việc đọc sách là một trải nghiệm tích cực.

Cha mẹ cũng có thể liên hệ nội dung sách với cuộc sống thực tế của trẻ, hoặc cùng con thảo luận về nhân vật, câu chuyện và bài học rút ra. Điều này giúp trẻ hiểu sâu hơn về nội dung và thấy việc đọc sách trở nên thú vị hơn.

Cuối cùng, việc duy trì thời gian đọc cố định mỗi ngày, chẳng hạn trước khi đi ngủ, sẽ giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên.

Khi việc đọc trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày, trẻ không chỉ tích lũy kiến thức mà còn phát triển tư duy, cảm xúc và nhân cách. Và đó chính là nền tảng vững chắc giúp trẻ tiến xa hơn trong tương lai.

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, về già, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái là tiền bạc, đất đai. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời, họ nhận ra có những "di sản" quan trọng hơn nhiều.


Không lương hưu, cụ bà vẫn sống ung dung: Bí mật nằm ở quyết định nhiều người không dám làm

Không lương hưu, cụ bà vẫn sống ung dung: Bí mật nằm ở quyết định nhiều người không dám làm

Khi vợ không còn xinh đẹp: Chồng chọn ly hôn thay vì ở lại

Trẻ EQ thấp có 2 biểu hiện này khi ăn và khi tức giận

Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy

5 điều trong giao tiếp người có EQ cao không làm: Ai hiểu sớm cuộc đời bớt rắc rối

4 câu nói tưởng bình thường nhưng giúp bạn 'đọc vị' con người

4 câu nói tưởng bình thường nhưng giúp bạn 'đọc vị' con người

6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Trẻ EQ thấp có 2 biểu hiện này khi ăn và khi tức giận

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

4 kiểu gia đình hủy hoại tương lai của trẻ: Cha mẹ có đang mắc phải?

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hại

Trẻ EQ thấp có 2 biểu hiện này khi ăn và khi tức giận

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Người khôn thường thành công muộn: Nếu bạn có 4 đặc điểm này, tương lai rất đáng chờ

Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

