3 điều người thông minh không bao giờ đem ra bàn tán: Nói nhiều chỉ thiệt thân
GĐXH - Người thông minh không phải là người nói nhiều hay nói hay, mà là người hiểu rõ khi nào nên lên tiếng và khi nào cần im lặng.
Chia sẻ giúp con người xích lại gần nhau hơn, nhưng người thông minh luôn biết rằng không phải chuyện gì cũng nên nói ra. Có những điều một khi đã tiết lộ, bạn sẽ không thể kiểm soát được nữa. Và đó chính là lúc rắc rối bắt đầu.
Dưới đây là 3 điều mà người thông minh luôn giữ kín, dù thân thiết đến đâu cũng không dễ dàng tiết lộ.
Mâu thuẫn trong gia đình: Người thông minh không "vạch áo cho người xem lưng"
Ai cũng có lúc mệt mỏi, muốn tìm một người để trút bầu tâm sự. Nhưng với những mâu thuẫn gia đình, người thông minh hiểu rằng việc chia sẻ ra ngoài đôi khi không giúp giải quyết vấn đề, mà còn khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", gia đình nào cũng có vấn đề riêng. Khi bạn kể hết những xung đột, bất hòa cho người khác nghe, bạn đã vô tình trao quyền kiểm soát câu chuyện của mình vào tay họ. Người thông minh sẽ không làm điều đó.
Một khi bí mật không còn là bí mật, nó rất dễ bị bóp méo, thêm thắt, rồi trở thành đề tài bàn tán. Khi đó, điều bạn nhận lại không phải là sự cảm thông, mà có thể là ánh nhìn soi xét.
Người thông minh hiểu rằng, chuyện trong nhà nên được giải quyết trong nhà. Giữ kín không phải là che giấu, mà là bảo vệ chính mình và những người thân yêu.
Sự xuất sắc của con trẻ: Người thông minh không khoe khoang quá đà
Niềm tự hào về con cái là điều rất tự nhiên. Nhưng người thông minh sẽ không biến điều đó thành sự phô trương.
Nhiều bậc cha mẹ thích chia sẻ thành tích của con như một cách thể hiện niềm vui. Tuy nhiên, người thông minh nhận ra rằng việc này có thể vô tình đặt lên vai con áp lực phải luôn hoàn hảo.
Trẻ càng được tung hô, càng dễ sợ thất bại. Khi không đạt được kỳ vọng, các em sẽ dễ tổn thương và mất tự tin. Vì thế, người thông minh chọn cách âm thầm ghi nhận thay vì khoe khoang.
Bên cạnh đó, việc phô bày quá nhiều còn có thể khiến các mối quan hệ của trẻ bị ảnh hưởng. Bạn bè có thể nảy sinh so sánh, ganh tỵ.
Người thông minh hiểu rằng, bảo vệ môi trường phát triển lành mạnh cho con quan trọng hơn việc nhận được lời khen từ người khác.
Chuyện của người khác: Người thông minh chọn im lặng thay vì bàn tán
Con người vốn tò mò, dễ bị cuốn vào những câu chuyện xung quanh. Nhưng người thông minh luôn tuân theo một nguyên tắc là chuyện không liên quan đến mình, tốt nhất đừng can dự.
Việc bàn luận đúng sai của người khác không khiến bạn trở nên hiểu biết hơn, mà đôi khi lại khiến bạn mất đi sự tôn trọng.
Người thông minh hiểu rằng, nói nhiều về người khác cũng đồng nghĩa tự đặt mình vào vòng xoáy thị phi.
Nhà văn Ernest Hemingway từng nói: "Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng."
Với người thông minh, im lặng không phải là yếu đuối, mà là một dạng trí tuệ. Họ biết giữ lời, giữ miệng, cũng là giữ cho các mối quan hệ được bền lâu.
Người thông minh càng sống càng biết giữ kín
Sống trên đời, ai cũng có những điều muốn chia sẻ. Nhưng người thông minh hiểu rằng, không phải điều gì cũng nên nói ra.
Giữ kín mâu thuẫn gia đình để tránh thị phi. Không phô trương thành tích của con để bảo vệ sự phát triển tự nhiên. Và không bàn luận chuyện người khác để giữ gìn các mối quan hệ.
Học cách im lặng đúng lúc chính là dấu hiệu của một người thông minh trưởng thành. Bởi đôi khi, nói ít đi một chút, cuộc sống lại nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều.
