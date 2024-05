4 món đồ thông dụng rước về chỉ gây hại, người dùng cần lưu ý!

Đồ đồng được sử dụng từ thời rất xa xưa, hiện hầu như không có người dân nào dùng. Qua thời kỳ sử dụng đồ đồng là đến đồ nhôm, song sản phẩm này cũng đang dần khép lại để thay bằng đồ inox. Do đó, chúng ta không nên lạm dụng mạng xã hội để "mách nhau" những điều không thiết thực. Nhược điểm của đồ làm từ đồng là dễ bị oxy hóa, hoen gỉ, xỉn màu. Vì vậy, khi sử dụng bát đũa hay nồi niêu bằng đồng sẽ có nguy cơ ngộ độc rất lớn, bao gồm cả ngộ độc mãn tính và cấp tính. Sở dĩ trước đây, người ta dùng xoong nồi, bát đĩa bằng đồng vì dễ gia công do đồng rất dẻo và đồ nhôm chưa ra đời, chứ không phải vì tốt cho sức khỏe hay giúp nấu nướng ngon hơn. Các chất liệu hiện đại như sành sứ, inox là bền và an toàn hơn cả. Còn nói về việc nấu ngon thì dùng nồi bằng gốm là chuẩn chứ không phải nồi đồng.