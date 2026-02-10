Vợ đánh chồng nhập viện chỉ sau 7 ngày cưới còn tự hào đăng lên mạng khoe 'chiến tích'
GĐXH - Vụ việc nhanh chóng làm bùng lên tranh cãi về tình trạng bạo lực gia đình và cách xã hội nhìn nhận hành vi này khi nạn nhân là nam giới.
Chỉ sau 7 ngày về chung một nhà, một cô dâu trẻ ở Hà Nam (Trung Quốc) đã khiến dư luận dậy sóng khi đánh chồng nhập viện rồi thản nhiên đăng ảnh lên mạng xã hội khoe hành vi bạo lực như một "chiến tích" đáng tự hào.
Theo thông tin được chia sẻ, sau một cuộc cãi vã vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, xung đột giữa hai vợ chồng trẻ leo thang.
Trong cơn giận mất kiểm soát, người vợ đã có hành vi bạo lực, đánh chồng đến mức rách đầu, máu chảy nhiều, phải nhập viện và khâu 7 mũi.
Khi hành vi bạo lực bị khoe khoang như điều đáng tự hào
Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở hành vi bạo lực, mà còn ở thái độ của cô gái sau đó.
Cô chụp lại hình ảnh chồng đứng trong bệnh viện, đầu quấn băng kín mít rồi đăng tải lên mạng xã hội, tự hào kể lại "thành tích" của mình.
Cô cho rằng chồng "quá khó tính", đưa ra nhiều yêu cầu khiến cô bức xúc. Trong lời chia sẻ, cô thậm chí còn cảnh cáo chồng phải xin lỗi tử tế nếu muốn được tha thứ.
Sự thản nhiên ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng bạo lực đang bị xem nhẹ, thậm chí bị biến thành công cụ để thể hiện "cá tính mạnh"?
Hồi chuông cảnh báo về bạo lực trong hôn nhân
Sự thản nhiên ấy nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Dưới đây là một số bình luận phẫn nộ của cư dân mạng:
"Bạo lực gia đình không phân biệt nam nữ, kẻ bạo hành tàn nhẫn trong trường hợp này là người vợ",
"Bất kể giới tính nào, bạo lực gia đình thực sự không thể chấp nhận được";
"Đánh chồng thương tích như vậy mà cũng khoe, cô nghĩ mình sẽ được khen ngợi là người phụ nữ mạnh mẽ hay sao? Nếu người đánh là chồng thì có phải cô đã gọi cảnh sát rồi lên mạng tố cáo rồi không?"
"Vợ chồng trẻ hãy nhịn nhau một chút đi, cả hai cùng nhường nhịn một chút, chuyện gì cũng qua"...
Bạo lực gia đình không phân biệt nam hay nữ
Khi nhắc đến bạo lực gia đình, nhiều người thường mặc định nạn nhân là phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đàn ông cũng có thể là người chịu tổn thương, và phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành người gây bạo hành.
Dù là ai, hành vi dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn đều không thể chấp nhận. Một mối quan hệ lành mạnh được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, đối thoại và kiểm soát cảm xúc, chứ không phải bằng nắm đấm.
Đáng lo ngại hơn, khi bạo lực được khoe khoang như biểu tượng của "sức mạnh" hay "cá tính", nó vô tình gửi đi một thông điệp lệch lạc, đặc biệt với giới trẻ rằng hung hăng là điều có thể tự hào. Đây là một sự ngộ nhận nguy hiểm.
Dấu hiệu bạn có thể đang yêu nhầm người bạo hành
Không phải mọi hành vi bạo lực đều bắt đầu bằng những cú đấm. Phần lớn các mối quan hệ lạm dụng khởi nguồn từ những biểu hiện kiểm soát tinh vi về cảm xúc và tâm lý.
Một trong những dấu hiệu phổ biến là người kia tìm cách cách ly bạn khỏi bạn bè và gia đình.
Họ muốn bạn chỉ thuộc về mình, không chấp nhận việc bạn có đời sống riêng bên ngoài mối quan hệ.
Sự kiểm soát ấy thường được ngụy trang bằng danh nghĩa "quan tâm" hoặc "ghen vì yêu".
Sự sỉ nhục cũng là một biểu hiện đáng cảnh giác. Những lời gọi xúc phạm, những câu nói hạ thấp giá trị, dù được bao biện là "chỉ đùa thôi", thực chất đều nhằm làm tổn thương và khiến bạn mất tự tin.
Người bạo hành thường khiến nạn nhân tin rằng mình "quá nhạy cảm" hoặc "có vấn đề", từ đó tự nghi ngờ chính cảm nhận của bản thân.
Một dấu hiệu khác là thói quen đổ lỗi. Mỗi khi xảy ra xung đột, họ luôn cho rằng bạn là nguyên nhân khiến họ tức giận.
Họ không bao giờ nhận trách nhiệm, không thừa nhận sai lầm. Trong lâu dài, bạn sẽ dần tin rằng mọi chuyện tiêu cực đều do mình gây ra.
Ghen tuông cực đoan cũng là một cảnh báo. Người bạo hành không chỉ ghen với người khác, mà còn ghen với cả ước mơ, công việc, bạn bè của bạn.
Sự ghen tuông ấy xuất phát từ nhu cầu kiểm soát, chứ không phải từ tình yêu lành mạnh.
Ngoài ra, việc dùng rượu hoặc chất kích thích có thể làm trầm trọng thêm hành vi thất thường, dù không phải mọi người nghiện rượu đều là kẻ bạo hành. Điều quan trọng là cách họ cư xử khi mất kiểm soát.
Nguy hiểm nhất là khi bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi người mình yêu. Nếu sự hiện diện của họ khiến bạn lo lắng, căng thẳng, luôn phải dè chừng từng lời nói, hành động, đó là dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy mối quan hệ đang lệch hướng.
Trong nhiều trường hợp, sau mỗi lần bạo hành, người gây tổn thương sẽ tỏ ra ăn năn, dịu dàng và hứa hẹn thay đổi. Nhưng nếu vòng lặp bạo lực – xin lỗi – tái diễn tiếp tục lặp lại, đó không còn là sự cố nhất thời, mà là mô hình lạm dụng.
Khi vũ lực trở thành lựa chọn, hôn nhân đã ở ranh giới nguy hiểm
Một cú đẩy, một cái tát, một lần giật tóc có thể bị xem là "quá tay vì tức giận". Nhưng thực tế, bạo lực thường leo thang theo thời gian.
Khi ranh giới bị phá vỡ lần đầu mà không được nhìn nhận nghiêm túc, lần sau sẽ dễ dàng hơn.
Trong câu chuyện của cặp đôi trẻ nói trên, điều đáng lo không chỉ là vết thương 7 mũi khâu, mà là cách cả hai xử lý xung đột.
Nếu những mâu thuẫn nhỏ đã dẫn tới bạo lực chỉ sau 7 ngày cưới, thì tương lai hôn nhân ấy đang đối diện với rất nhiều rủi ro.
Hôn nhân không phải cuộc chiến phân thắng bại. Mỗi người đều có cá tính, thói quen và kỳ vọng riêng.
Va chạm là điều khó tránh, nhưng cách giải quyết mới quyết định chất lượng của mối quan hệ.
Trong hôn nhân, điều cần nhất không phải là ai mạnh hơn ai, mà là ai đủ bình tĩnh để giữ lại sự tôn trọng cho người còn lại.
Theo Sina
