Vợ quỳ xin tha thứ vì lỡ phát sinh quan hệ không an toàn với người yêu cũ trước ngày cưới

Nghi ngờ âm ỉ suốt 12 năm hôn nhân

Vợ chồng anh Lý ở Hồ Bắc (Trung Quốc) kết hôn được 12 năm và có hai con, một bé trai 12 tuổi và một bé gái 5 tuổi.

Anh là trụ cột kinh tế, thường xuyên ra ngoài làm việc, còn vợ đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Bề ngoài, họ là một gia đình bình thường như bao người khác.

Thế nhưng trong lòng anh Lý luôn tồn tại một nỗi băn khoăn khó nói: các con không có nhiều nét giống mình.

Sự nghi ngờ ấy kéo dài nhiều năm, âm thầm nhưng dai dẳng, cho đến khi một lần cãi vã đã khiến mọi chuyện bùng nổ.

Sau khi tranh luận vài ngày, cuối cùng chị Lý mới thừa nhận con trai lớn là con của người yêu cũ. Ảnh: Sohu

Lời thách thức xét nghiệm ADN trong lúc nóng giận

Trong lúc tranh cãi, anh Lý thẳng thắn đặt câu hỏi về huyết thống của các con.

Chị Lý tức giận và nói rằng nếu không tin thì cứ đi làm xét nghiệm ADN, nếu kết quả không đúng như anh nghĩ thì ly hôn.

Lời nói trong cơn nóng giận tưởng chỉ để dằn mặt, nhưng lại trở thành bước ngoặt của cuộc hôn nhân.

Anh Lý sau đó âm thầm đưa hai con đến trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống mà không nói với vợ.

Ba ngày chờ kết quả là ba ngày đầy căng thẳng.

Sự thật về người yêu cũ được hé lộ

Khi cầm tờ kết quả trên tay, anh Lý chết lặng: cậu con trai lớn 12 tuổi không có quan hệ huyết thống với anh, trong khi bé gái 5 tuổi là con ruột.

Ban đầu, chị Lý phủ nhận, cho rằng trung tâm xét nghiệm làm sai. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tranh luận, chị buộc phải thừa nhận sự thật liên quan đến người yêu cũ.

Theo lời chị, ngay trước thời điểm tổ chức đám cưới, chị từng gặp lại người yêu cũ sau một thời gian xa cách.

Trong lúc cảm xúc dâng trào, hai người đã phát sinh quan hệ mà không sử dụng biện pháp tránh thai an toàn.

Chị không ngờ mối quan hệ với người yêu cũ khi đó lại dẫn đến cái thai và trở thành bí mật bị chôn giấu suốt 12 năm.

Hệ lụy từ mối quan hệ với người yêu cũ trước ngày cưới

Việc qua lại với người yêu cũ ngay sát ngày cưới là điều khiến anh Lý cảm thấy bị phản bội sâu sắc.

Điều khiến anh đau đớn không chỉ là chuyện huyết thống, mà là cảm giác bị lừa dối trong suốt hơn một thập kỷ.

Anh đã yêu thương, nuôi dưỡng và dành trọn trách nhiệm của một người cha cho cậu bé mà không hề biết sự thật phía sau lại liên quan đến người yêu cũ của vợ.

Sau khi thú nhận, chị Lý quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ, thậm chí hứa sẽ sinh thêm một bé trai để bù đắp lỗi lầm. Nhưng với anh Lý, tổn thương đã quá lớn.

Hiện hai vợ chồng tạm thời tránh mặt nhau để suy nghĩ. Anh Lý rơi vào tình thế khó xử: nếu ly hôn, hai đứa trẻ sẽ thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ, nếu tiếp tục chung sống, anh không chắc mình có thể vượt qua cú sốc liên quan đến người yêu cũ của vợ.

Vì sao nhiều người vẫn dây dưa với tình cũ?

Theo một nghiên cứu tại Mỹ năm 2022, có tới 40% người trẻ được khảo sát cho biết họ vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ sau khi chia tay. Thậm chí, hơn 90% thừa nhận việc giao tiếp vẫn diễn ra trong vài tháng đầu và kéo dài ít nhất vài tháng một lần.

Dưới góc nhìn tâm lý học, hiện tượng dây dưa với tình cũ không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Một nghiên cứu cho thấy, việc khao khát người yêu cũ nhiều hơn có liên quan đến sự suy giảm mức độ hài lòng với bạn đời hiện tại theo thời gian. Ảnh minh họa

Giữ liên lạc với người yêu cũ: Xu hướng phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro

Việc duy trì mối quan hệ với người yêu cũ ngày nay không còn hiếm gặp.

Tuy nhiên, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Personality and Individual Differences (Mỹ) cho thấy, việc cố gắng làm bạn với người yêu cũ trong một số trường hợp có thể là dấu hiệu của những vấn đề tâm lý tiềm ẩn.

Theo các nhà tâm lý học, không phải mọi sự liên lạc đều xấu, nhưng nếu động cơ phía sau là sự lệ thuộc cảm xúc, chưa buông bỏ được hoặc dùng người cũ như phương án dự phòng, thì điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ hiện tại.

Muốn giảm bớt sự khắc nghiệt của cuộc chia tay

Sau một mối quan hệ lâu dài, việc cắt đứt hoàn toàn với người yêu cũ có thể khiến nhiều người cảm thấy trống rỗng.

Khi một người từng là trung tâm cuộc sống bỗng dưng biến mất, não bộ và cảm xúc khó thích nghi ngay lập tức.

Giữ liên lạc trở thành cách để "làm mềm" cuộc chia tay, giúp quá trình chuyển đổi bớt đột ngột. Đây là phản ứng tâm lý khá phổ biến, đặc biệt với những mối tình nhiều năm.

Vẫn còn yêu người cũ

Cảm xúc không biến mất ngay khi một mối quan hệ kết thúc. Nhiều người vẫn còn yêu người yêu cũ, hoặc ít nhất là còn vương vấn.

Những cuộc trò chuyện, gặp gỡ, thậm chí quan hệ thân mật sau chia tay đôi khi là cách để họ "kiểm chứng" xem liệu có nên quay lại hay thực sự buông bỏ.

Trong trường hợp này, việc giữ liên lạc không xuất phát từ tình bạn đơn thuần, mà từ cảm xúc chưa được giải quyết triệt để.

Tâm lý "không yêu thì làm bạn"

Không ít người cho rằng, sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn với người yêu cũ. Nếu cả hai đã hoàn toàn buông bỏ yếu tố lãng mạn và chỉ giữ sự tôn trọng, điều này không phải lúc nào cũng xấu.

Tuy nhiên, nếu bên trong vẫn tồn tại ham muốn tình cảm hoặc thể xác chưa được đáp ứng, thì "làm bạn" chỉ là vỏ bọc. Khi đó, mối quan hệ dễ rơi vào trạng thái mập mờ, khiến cả hai khó bước tiếp.

Cô đơn và cảm giác được thấu hiểu

Một trong những lý do phổ biến khiến nhiều người quay lại tìm người yêu cũ là sự cô đơn. Người cũ từng là người hiểu mình nhất, quen với tính cách, thói quen, điểm mạnh và cả điểm yếu.

Trong khi đó, việc xây dựng một mối quan hệ mới đòi hỏi thời gian, công sức và sự kiên nhẫn.

Khi cảm thấy cô đơn hoặc không được thấu hiểu, việc nhắn tin cho người yêu cũ trở thành lựa chọn dễ dàng và nhanh chóng để tìm kiếm sự an ủi.

Khao khát sự gần gũi thể xác

Sau chia tay, nhu cầu gần gũi thể xác không tự biến mất. Dưới góc độ khoa học, cơ thể con người cần sự đụng chạm để duy trì cảm giác an toàn và hạnh phúc. Khi tiếp xúc cơ thể, chúng ta giải phóng oxytocin – hormone liên kết và yêu thương.

Vì từng có sự thân mật trước đó, người yêu cũ có thể là người "an toàn" hơn so với người mới.

Một số người cho rằng người cũ ít có khả năng từ chối những đề nghị thân mật hơn người lạ, đặc biệt nếu hai người vẫn còn giữ quan hệ bạn bè.

Tuy nhiên, điều này dễ khiến cảm xúc bị kéo ngược lại và làm chậm quá trình hồi phục sau chia tay.

Có nên giữ liên lạc với người yêu cũ?

Câu trả lời không đơn giản là "có" hay "không". Việc giữ liên lạc với người yêu cũ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cả hai có thực sự buông bỏ chưa, hiện tại có đang trong mối quan hệ mới không, động cơ liên hệ là gì, và đối tác hiện tại nghĩ gì về điều đó.

Một nghiên cứu cho thấy, việc khao khát người yêu cũ nhiều hơn có liên quan đến sự suy giảm mức độ hài lòng với bạn đời hiện tại theo thời gian.

Theo Zahabiya Bambora, nhà tâm lý học tại Hope Qure, việc giữ liên lạc với người yêu cũ không hẳn có hại nếu người yêu hiện tại biết và đồng ý.

Ngược lại, nếu sự liên lạc mang tính giấu giếm hoặc xuất phát từ mong muốn quay lại, bạn nên cân nhắc cắt đứt để bảo vệ mối quan hệ hiện tại và sức khỏe tinh thần của chính mình.

Theo Sohu