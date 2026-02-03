Cãi nhau xong vẫn lạnh nhạt: 2 yếu tố khiến vợ chồng không thể hàn gắn như trước
GĐXH - Sau mỗi lần cãi vã, nhiều cặp vợ chồng dù còn yêu vẫn không thể quay lại như trước. Hai yếu tố này chính là nguyên nhân sâu xa.
Vì sao vợ chồng không thể hàn gắn sau cãi vã?
Vì sao vợ chồng không thể hàn gắn sau cãi vã? là câu hỏi nhiều cặp đôi băn khoăn khi mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm mà kéo dài bằng sự lạnh nhạt. Thực tế, nguyên nhân khiến vợ chồng không thể hàn gắn sau cãi vã thường xuất phát từ việc thiếu lắng nghe và thấu hiểu, khi mỗi người chỉ tập trung bảo vệ quan điểm của mình mà bỏ qua cảm xúc của đối phương. Bên cạnh đó, việc không sẵn sàng thay đổi sau xung đột, xin lỗi nhưng vẫn lặp lại hành vi cũ cũng khiến niềm tin dần xói mòn, làm khoảng cách vợ chồng ngày càng lớn và mối quan hệ khó có thể trở lại như trước.
Vợ bán nhà không báo chồng: Cái giá của 7 năm hôn nhân đầy tuyệt vọngChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ đến khi nhận được thông báo phải rời khỏi nơi đang sinh sống, người chồng mới sững sờ biết rằng vợ đã âm thầm bán nhà.
58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớmChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếuChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Từ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.
Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn độngChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Trong suốt nhiều năm, người phụ nữ này luôn xuất hiện trước hàng xóm và cảnh sát với hình ảnh một nạn nhân của bạo hành gia đình.
Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoaChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Nghi ngờ con dâu ngoại tình khi cháu nội sinh ra có màu mắt khác thường, mẹ chồng yêu cầu xét nghiệm ADN. Không ngờ, kết quả lại phơi bày bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm của chính bà.
Mắc kẹt trong cuộc sống bất hạnh? Có thể bạn chưa biết cách hoá giải đúng cáchChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng bất hạnh là số phận, nhưng thực tế có những chuyện âm thầm kéo chúng ta vào vòng lặp mệt mỏi mà không hay biết. Nếu sớm nhận ra và hoá giải đúng cách, cuộc sống có thể thay đổi theo hướng nhẹ nhàng và an yên hơn.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộnChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.
Người có khí chất cao quý thường sở hữu 4 đặc điểm này, bạn xem mình có không?Gia đình - 6 ngày trước
GĐXH - Khí chất cao quý không đến từ ngoại hình hay vật chất, mà thể hiện qua cách suy nghĩ và ứng xử mỗi ngày. Nếu bạn nhận ra mình có những đặc điểm dưới đây, rất có thể bạn là người mang khí chất cao quý một cách tự nhiên.
Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quảGia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Kiểm soát tiền bạc không khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen chi tiêu hằng ngày, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể quản lý tài chính tốt hơn, giảm áp lực và chủ động cho tương lai mà không cần tăng thu nhập.
Chồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Một năm trước, tôi gặp người đàn ông cũng trải qua đổ vỡ và chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng khi nói về tương lai, anh đề nghị tôi gửi con cho bố ruột nuôi vì anh chưa từng làm cha.
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngãChuyện vợ chồng
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.