Cãi nhau xong vẫn lạnh nhạt: 2 yếu tố khiến vợ chồng không thể hàn gắn như trước

Vì sao vợ chồng không thể hàn gắn sau cãi vã?

Vì sao vợ chồng không thể hàn gắn sau cãi vã? là câu hỏi nhiều cặp đôi băn khoăn khi mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm mà kéo dài bằng sự lạnh nhạt. Thực tế, nguyên nhân khiến vợ chồng không thể hàn gắn sau cãi vã thường xuất phát từ việc thiếu lắng nghe và thấu hiểu, khi mỗi người chỉ tập trung bảo vệ quan điểm của mình mà bỏ qua cảm xúc của đối phương. Bên cạnh đó, việc không sẵn sàng thay đổi sau xung đột, xin lỗi nhưng vẫn lặp lại hành vi cũ cũng khiến niềm tin dần xói mòn, làm khoảng cách vợ chồng ngày càng lớn và mối quan hệ khó có thể trở lại như trước.