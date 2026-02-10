Không khí Tết rộn ràng trong bữa tiệc tất niên ở biệt thự 1000m2 của Giáng My
GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây đã tổ chức tiệc tất niên trong căn biệt thự có diện tích 1000m2. Người đẹp nhận được nhiều lời khen vì ngày càng trẻ đẹp.
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' và dàn sao Việt nô nức đi xem phim Tết của Xuân HinhGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" của nghệ sĩ Xuân Hinh sắp công chiếu đã khiến giới nghệ sĩ lẫn khán giả mong chờ.
Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" đa sắc màu cho các gia đình vào đêm Giao thừa (29 Tết Nguyên đán).
Hướng về cuộc đua nghìn tỷXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
Ba ngày cuối tuần cận Tết cho thấy phòng vé ổn định nhưng lệch hẳn về phim ngoại, gần một nửa doanh thu tập trung vào ba tựa phim dẫn đầu. Trong bối cảnh phim Việt gần như lùi xuống nhóm dưới, "Huyền tình Dạ Trạch" nổ phát súng khai màn cuộc đua nghìn tỷ gay cấn nhất trong năm.
Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảoCâu chuyện văn hóa - 15 giờ trước
GĐXH - Thông qua việc gói bánh chưng, những khoảnh khắc vui vẻ, rộn ràng và gắn kết chính là mong muốn mà nghệ sĩ Trà My hướng đến sau một năm làm việc vất vả.
Nam diễn viên phim giờ vàng VTV tuổi 30 độc thân 'tự do nhưng đầy cô đơn', quyết có người yêu trước 35Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Dù là gương mặt điển trai của màn ảnh nhưng ở tuổi 30, Trương Minh Thảo vẫn độc thân. Anh cho biết bản thân đang có sự tự do, nhưng cũng thừa nhận đi kèm với đó là cảm giác cô đơn.
Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Phan Phương Oanh - nữ sinh đến từ Hà Nội đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 nhờ video truyền thông sử dụng tiếng Anh lưu loát. Phần thi của cô đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ từ fan sắc đẹp.
Động thái gây bất ngờ của Phương OanhGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh sau một thời gian kín tiếng đã bất ngờ chia sẻ một hình ảnh khiến bạn bè lẫn người hâm mộ đồng cảm.
Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã làm khán giả toàn châu Á sửng sốt với màn tái xuất trong phim "bom tấn" cổ trang.
Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bácXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.
Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim TếtGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Tuấn Trần được đồng nghiệp, ekip phim hỗ trợ đi lại trong buổi ra mắt “Báu vật trời cho”.
Vợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà NộiGiải trí
GĐXH - Vợ chồng Lê Phương mới đây đã ra Hà Nội công tác và đón không khí Tết sớm. Cô chia sẻ được trải nghiệm những món ăn ngon và phong cảnh đẹp.