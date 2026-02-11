Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Trì hoãn cưới vì mâu thuẫn sính lễ, quyết định chuyển thành hồi môn

Một cô dâu ở An Huy (Trung Quốc) gây xôn xao khi chia sẻ khoảnh khắc được gia đình trao lại toàn bộ sính lễ làm hồi môn trong ngày cưới.

Câu chuyện bắt đầu từ việc cô dâu và bạn trai nhiều lần phải hoãn cưới vì hai bên gia đình không thống nhất được vấn đề sính lễ.

Ban đầu, nhà gái đưa ra một số yêu cầu cụ thể, phía nhà trai cho biết không đáp ứng được, chỉ có thể chuẩn bị 200.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 700 triệu đồng.

Sau quá trình thương lượng, tưởng như mọi việc đã ổn thỏa thì sát ngày cưới, nhà trai lại thông báo do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không thể lo đủ sính lễ và cỗ bàn như đã hứa. Thông tin này khiến gia đình cô dâu thất vọng.

Tuy nhiên, để hôn lễ không đổ vỡ, bố mẹ cô quyết định không nhận sính lễ nữa. Thay vào đó, khoản tiền từng được nhắc đến như sính lễ được chuyển thành hồi môn, trao lại cho con gái mang về nhà chồng.

Cô dâu rơi nước mắt vì hành động của nhà mẹ đẻ trong ngày cưới.

Khoảnh khắc bước lên xe hoa, cô dâu bật khóc khi nhận lại toàn bộ số tiền 200.000 tệ dưới danh nghĩa hồi môn.

Không chỉ vậy, mẹ cô còn trao thêm 19.000 tệ tiền mặt (khoảng 66 triệu đồng) như một phần hồi môn bổ sung để con gái có vốn riêng khi bắt đầu cuộc sống mới.

Chị dâu của cô cũng mừng một phong bì dày. Tổng số tiền hồi môn mà cô mang theo về nhà chồng vì thế trở thành tâm điểm chú ý.

Trên mạng xã hội, cô viết: "Cảm giác an toàn này chỉ có người thân ruột thịt mới có thể đem lại".

Nhiều người cho rằng, chính khoản hồi môn lớn ấy đã giúp cô cảm thấy được bảo vệ và yêu thương trong thời khắc quan trọng nhất của đời mình.

Tranh cãi gay gắt: Có nên dùng hồi môn để "đổi" sự tôn trọng?

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người lo ngại rằng việc chuẩn bị hồi môn lớn có thể khiến cô dâu rơi vào thế yếu nếu nhà chồng xem đó là điều hiển nhiên.

Có ý kiến cho rằng: "Không nên dùng tiền hay hồi môn để đổi lấy sự tôn trọng. Nếu người ta không tôn trọng bạn, thì dù mang theo bao nhiêu của cải, điều đó cũng không thay đổi được bản chất".

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại cho rằng trong bối cảnh nhà trai khó khăn, việc nhà gái chuẩn bị hồi môn nhiều hơn cũng là cách để đôi trẻ có nền tảng tài chính tốt hơn khi bắt đầu cuộc sống chung.

Theo quan điểm này, hồi môn đơn giản là sự hỗ trợ từ gia đình ruột thịt, không nên bị nhìn nhận quá tiêu cực.

Hồi môn trong hôn nhân hiện đại: Bảo chứng hay áp lực?

Ở nhiều quốc gia châu Á, hồi môn được xem như "tấm đệm an toàn" cho cô gái khi bước vào gia đình chồng. Không ít gia đình tin rằng chuẩn bị hồi môn chu đáo sẽ giúp con gái có vị thế vững vàng hơn.

Tuy nhiên, câu chuyện lần này khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu hồi môn có thực sự bảo đảm hạnh phúc? Khi nhà gái phải trả lại sính lễ rồi còn chuẩn bị thêm hồi môn, điều đó phản ánh tình yêu thương, hay vô tình tạo ra thế bất cân xứng trong hôn nhân?

Nhiều cư dân mạng cho rằng vấn đề không nằm ở con số của hồi môn, mà ở thái độ và trách nhiệm của nhà trai. Nếu ngay từ trước hôn lễ đã xảy ra mâu thuẫn vì tiền bạc, thì dù cô dâu mang theo bao nhiêu hồi môn, cuộc sống sau này vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Ở nhiều quốc gia châu Á, hồi môn được xem như "tấm đệm an toàn" cho cô gái khi bước vào gia đình chồng. Ảnh minh họa

Hồi môn không phải thước đo hạnh phúc

Câu chuyện của cô dâu ở An Huy cho thấy hồi môn vẫn là chủ đề nhạy cảm trong xã hội hiện nay. Với thế hệ trẻ, giá trị của hôn nhân ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thay vì dựa vào những khoản tiền trao tay.

Gia đình cô dâu đã trao cho cô khoản hồi môn lớn như một cách thể hiện tình yêu thương và sự bảo vệ. Nhưng về lâu dài, cảm giác an toàn không thể chỉ dựa vào hồi môn. Điều quyết định vẫn là sự đồng hành, chia sẻ và trách nhiệm giữa hai người trong suốt cuộc hôn nhân.

Bởi suy cho cùng, hồi môn có thể là hành trang ban đầu, nhưng hạnh phúc bền vững lại phụ thuộc vào cách hai vợ chồng cùng nhau xây dựng cuộc sống sau ngày cưới.

