4 việc tôi làm từ tuổi 40 để hưởng tuổi già an nhàn
GĐXH - Đó là những khoản đầu tư không chỉ mang lại "lãi" vật chất mà còn giúp tôi tận hưởng một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ở tuổi 60.
Đầu tư vào sức khỏe: Nền tảng của tuổi già hạnh phúc
Tôi từng chứng kiến một người bạn đồng niên miệt mài làm việc đến mức kiệt sức. Sau khi mắc bệnh nặng, cô mới nhận ra tài sản quý giá nhất của tuổi già không phải là nhà hay xe, mà là sức khỏe.
Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Từ tuổi 40, tôi bắt đầu điều chỉnh lối sống, ăn đủ ba bữa mỗi ngày, giảm thực phẩm nhiều dầu mỡ và đường, ưu tiên rau xanh, cá, và các loại thực phẩm sạch.
Tôi tập yoga, đi bộ hằng ngày, kiểm tra sức khỏe định kỳ và nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng.
Nhiều người từng chê tôi "lo xa", nhưng giờ họ lại hỏi bí quyết khi thấy tôi vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi 60.
Tôi tin rằng đầu tư tuổi già khôn ngoan nhất là đầu tư cho sức khỏe – vì đó là thứ duy nhất giúp ta tận hưởng trọn vẹn mọi niềm vui khác trong đời.
Đầu tư vào tri thức: Giữ cho tâm trí luôn trẻ
Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, học hỏi vẫn là con đường giúp con người tiến lên.
Có giai đoạn tôi mải mê với công việc và gia đình đến mức không còn thời gian học hỏi điều mới. Khi ấy, tôi cảm thấy bản thân như chiếc máy chỉ biết lặp lại mỗi ngày, mệt mỏi và cũ kỹ.
Sau 40 tuổi, tôi bắt đầu đọc sách trở lại, đăng ký các khóa học về kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn, vừa để phát triển bản thân, vừa làm gương cho các con.
Có người cười, bảo tôi "học làm gì, già rồi". Nhưng tôi chỉ cười: học không phải để hơn ai, mà để mình không dừng lại.
Đến nay, mỗi tháng tôi vẫn trích một phần lương hưu để mua sách. Nhờ vậy, tâm trí tôi luôn tỉnh táo, đầu óc linh hoạt và trái tim vẫn háo hức trước những điều mới.
Tôi hiểu rằng tuổi già không đáng sợ nếu bạn vẫn còn khao khát học hỏi.
Đầu tư vào sở thích: Nuôi dưỡng năng lượng sống
Nhiều người khi nghỉ hưu rơi vào cảm giác trống rỗng, vì không còn công việc hay mục tiêu cụ thể. Nhưng với tôi, những sở thích cá nhân chính là "ngọn lửa" giữ cho tinh thần luôn tươi mới.
Tôi từng khuyên một người hàng xóm, cô Trần, tìm lại đam mê nhiếp ảnh thuở trẻ. Giờ đây, mỗi cuối tuần, cô đều cùng chồng con đi chụp hình, ngắm cảnh. Cô trẻ trung, vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn hẳn.
Bản thân tôi cũng vậy. Mỗi tháng, tôi dành ít nhất một chuyến đi – đôi khi chỉ là đến một vùng quê gần thành phố, đôi khi là du lịch dài ngày.
Những chuyến đi giúp tôi gặp gỡ nhiều bạn bè cùng lứa, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng tầm mắt. Nhờ vậy, tôi không cảm thấy cô đơn dù đã bước sang tuổi 60.
Sở thích chính là vitamin tinh thần của tuổi già. Khi ta yêu đời, ta sẽ thấy mỗi ngày đều đáng sống.
Đầu tư vào con cái: Đầu tư dài lâu và nhiều ý nghĩa nhất
Một khảo sát từng chỉ ra rằng hơn 60% người cao tuổi hối hận vì đã không giáo dục con cái đúng cách. Tôi hoàn toàn đồng tình.
Một gia đình chỉ thật sự "giàu có" khi nuôi dưỡng được những đứa con có đạo đức, trí tuệ và năng lực.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ tiếc tiền cho việc học của con. Tôi cho các con học ngoại ngữ, khuyến khích theo đuổi năng khiếu riêng và đặc biệt là rèn kỹ năng sống, sự tử tế.
Giờ đây, khi các con trưởng thành, có công việc ổn định, chúng vẫn luôn biết ơn cha mẹ đã cho nền tảng vững chắc để tự đứng trên đôi chân mình.
Đó là "lợi nhuận" lớn nhất của cuộc đầu tư làm cha mẹ – khi con cái thành người, biết yêu thương và báo hiếu.
Tuổi già, khoản đầu tư tốt nhất chính là đầu tư vào chính mình
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi cảm ơn chính mình vì đã không quá khắt khe trong việc "giữ tiền", mà biết dùng tiền để nuôi dưỡng cuộc đời.
Người ta có thể đánh mất tiền bạc, địa vị, nhưng những gì ta đầu tư vào sức khỏe, tri thức, đam mê và con cái sẽ ở lại mãi.
Ở tuổi 60, tôi không còn sợ già vì tôi thấy mình đang sống trọn vẹn, có ý nghĩa và hạnh phúc.
Tuổi già viên mãn không tự nhiên mà có. Nó là thành quả của cả một đời biết đầu tư đúng chỗ, đúng lúc và đúng cách.
* Câu chuyện của tác giả họ Lưu trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
