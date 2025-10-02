Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu
GĐXH - Không ít bậc cao niên dù lương hưu khá cao vẫn sống chật vật, nguyên nhân nằm ở chỗ họ đã quá nuông chiều con cái và phạm phải 2 sai lầm lớn khi cho tiền.
1. Lương hưu cao cũng không đưa con "tiền trả nợ"
Ngày nay, nhiều người trẻ có xu hướng chi tiêu vượt quá thu nhập, thậm chí vay nợ để thỏa mãn sở thích.
Điển hình như một thanh niên có lương tháng 35 triệu đồng nhưng lại gánh nợ thẻ tín dụng lên tới 170 triệu.
Hàng tháng, anh ta vừa phải trả nợ, vừa tiếp tục vay mới để duy trì cuộc sống. Đó chính là hình ảnh điển hình của "nguyệt quang tộc" – nhận lương xong là tiêu sạch, không có khả năng tiết kiệm.
Thực tế, từ tuổi 18 trở đi, con cái đã là người trưởng thành, có trách nhiệm với chính quyết định tài chính của mình.
Nếu tiêu trước những khoản vượt quá khả năng rồi quay sang nhờ cha mẹ "giải cứu", đó là biểu hiện của sự thiếu trưởng thành.
Cha mẹ có thể giúp một lần vì thương con, nhưng không thể gánh thay mãi mãi. Sự bao bọc quá mức chỉ khiến con ỷ lại, không còn động lực phấn đấu.
Vì vậy, khi con xin tiền trả nợ chỉ để bù đắp cho những chi tiêu phù phiếm, cha mẹ nên dứt khoát từ chối.
Trường hợp con gặp khó khăn chính đáng, như vay vốn làm ăn hoặc mua nhà cửa, xe cộ mà tạm thời chưa xoay kịp, cha mẹ có thể cân nhắc hỗ trợ trong khả năng của mình. Nhưng điều quan trọng là con cái phải ý thức được trách nhiệm hoàn trả và học cách quản lý tài chính.
2. Không chu cấp cho con "tiền hưởng lạc"
Ham muốn hưởng thụ vật chất là "cái bẫy" khiến nhiều người trẻ khó trưởng thành.
Có không ít trường hợp, từ nhỏ đã quen sống trong sự chu cấp của cha mẹ, đến khi lớn vẫn giữ thói quen tiêu xài hoang phí, chỉ biết hưởng thụ mà không hiểu giá trị đồng tiền.
Một thực tế đáng suy ngẫm: "Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó". Nếu con cái chỉ biết tiêu xài xa hoa bằng tiền của bố mẹ, sớm muộn gì chúng cũng gặp khó khăn khi phải tự lập.
Cha mẹ khôn ngoan cần dạy con biết trân trọng tiền bạc, hiểu được rằng để có được đồng lương phải đổ mồ hôi, công sức.
Con muốn sống sung túc thì hãy nỗ lực bằng chính khả năng của mình, thay vì ngửa tay xin tiền cha mẹ.
Nếu con đã trưởng thành mà vẫn liên tục xin tiền hưởng lạc, hãy thẳng thắn từ chối. Bởi càng mềm lòng bao nhiêu, cha mẹ càng vô tình biến con thành "đứa trẻ mãi không lớn", mất đi sự tự lập.
Tình yêu thực sự dành cho con không phải là chu cấp vô điều kiện, mà là cho con cơ hội học cách sống tự chủ, biết đứng trên đôi chân của mình.
Bí quyết quản lý lương hưu khôn ngoan để tuổi già không lo toan
Sau tuổi 70, cha mẹ nên ưu tiên sức khỏe, niềm vui và cuộc sống an nhàn hơn là gồng gánh tài chính cho con cái.
Dù có lương hưu cao đến đâu, hãy nhớ rằng tiền bạc lúc này nên dành để chăm sóc bản thân, phòng khi đau ốm, và để tận hưởng những năm tháng cuối đời một cách trọn vẹn.
Con cái cần hiểu, cha mẹ không thể thay mình sống mãi, cũng không thể gánh vác thay mãi mãi. Chỉ khi học được cách tự lập, chúng mới có thể thật sự trưởng thành.
Theo Sohu
