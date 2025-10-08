5 nguyên tắc tối giản giúp tôi sống thảnh thơi khi mới ngoài 30 tuổi
GĐXH - Sau tuổi 30, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu thật nhiều, mà ở việc biết buông bỏ những thứ không cần thiết.
Nhờ áp dụng lối sống tối giản, tôi thấy mình nhẹ nhõm, tập trung và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Dưới đây là 5 nguyên tắc tôi duy trì hằng ngày để sống thảnh thơi hơn.
1. Giảm tiếng ồn kỹ thuật số
Kỷ nguyên công nghệ khiến chúng ta chìm trong email, tin nhắn, thông báo… Nếu không kiểm soát, bạn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thông tin, mất tập trung và kiệt sức.
Tôi thường xuyên dọn dẹp hộp thư đến, hủy theo dõi email quảng cáo và giới hạn thời gian dùng mạng xã hội.
Khi tiết kiệm được thời gian này, tôi dành nó cho đọc sách, học kỹ năng mới hoặc đi dạo để tái tạo năng lượng.
2. Viết danh sách việc cần làm mỗi ngày
Một thói quen tưởng nhỏ nhưng lại thay đổi rất nhiều trong cách tôi làm việc. Từ thời trung học, tôi đã lập danh sách những việc cần ưu tiên trong ngày.
Đến nay, tôi vẫn duy trì thói quen viết ra 3–5 việc quan trọng nhất vào buổi sáng.
Việc này giúp tôi tập trung, tránh lan man và giảm căng thẳng. Dù không hoàn thành hết, nhưng ít nhất những nhiệm vụ quan trọng nhất luôn được giải quyết.
3. Giữ không gian sống ngăn nắp
Một căn phòng bừa bộn dễ kéo tinh thần xuống. Tôi từng có giai đoạn mệt mỏi, để mặc phòng ở lộn xộn, và càng ngày tôi càng mất động lực làm bất cứ việc gì.
Từ khi dành thời gian dọn dẹp, tôi nhận ra không gian gọn gàng mang lại sự thoải mái, giúp tôi dễ tập trung và có thêm năng lượng để bắt đầu ngày mới.
4. Kiểm soát thói quen chi tiêu
Trong thời đại mua sắm online, chúng ta dễ bị cám dỗ bởi hàng loạt chương trình khuyến mãi. Tôi cũng từng nhiều lần "cháy túi" chỉ vì mua sắm theo cảm xúc.
Bây giờ, trước khi mua, tôi luôn tự hỏi: Mình có thực sự cần không? Vật này có mang lại giá trị lâu dài không? Câu hỏi nhỏ này giúp tôi tránh lãng phí, giữ ví tiền và không gian sống nhẹ nhàng hơn.
5. Nhận ra thế nào là "đủ"
Điều quan trọng nhất tôi học được từ mẹ là biết bằng lòng với những gì mình có.
Nhiều người quanh tôi mệt mỏi vì chạy theo những ham muốn vô tận như điện thoại mới, quần áo mới, đồ hiệu mới.
Thực tế, khi biết dừng lại và nhủ thầm "mình đã đủ", bạn sẽ thấy mình bớt áp lực, sống an nhiên và hạnh phúc hơn.
Tối giản giúp người ngoài 30 tuổi sống hạnh phúc và tự do
Tối giản không phải là từ bỏ mọi thứ, mà là giữ lại điều cần thiết nhất cho bản thân.
Nhờ áp dụng 5 nguyên tắc trên, tôi thấy mình ngoài 30 tuổi vẫn sống nhẹ nhõm, tập trung và tận hưởng cuộc đời theo cách bình yên nhất.
Câu chuyện của Mai Linh, 33 tuổi, nữ nhân viên văn phòng được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
