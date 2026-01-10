Bắt quả tang vợ ngoại tình và cú sốc của chồng trước câu nói của kẻ thứ ba

Bắt quả tang vợ ngoại tình sau 10 năm chung sống

Câu chuyện ngoại tình gây xôn xao dư luận Malaysia được nhiều trang tin lớn như Mothership và World Of Buzz đăng tải. Nhân vật chính là anh Jason Wong, một người chồng đã sống cùng vợ suốt 10 năm và có con chung.

Theo chia sẻ, thời gian gần đây, vợ anh thường xuyên ra ngoài với lý do công việc và các mối quan hệ xã hội.

Ban đầu, Jason không nghi ngờ. Nhưng linh cảm bất an ngày càng rõ rệt khiến anh quyết định theo dõi.

Và rồi, anh chết lặng khi tận mắt chứng kiến vợ mình ngồi trong một chiếc BMW cùng một người đàn ông khác.

Khoảnh khắc phát hiện vợ ngoại tình khiến Jason choáng váng. Người phụ nữ anh từng tin tưởng tuyệt đối hóa ra đã qua lại với người đàn ông này trong một thời gian dài, đặt dấu chấm hỏi lớn cho cuộc hôn nhân tưởng như bền chặt suốt một thập kỷ.

Người đàn ông bắt quả tang cảnh vợ đi cùng người đàn ông khác trong ô tô.

Người đàn ông thứ ba và câu nói khiến chồng sững sờ

Không kìm được cảm xúc, Jason kéo tay vợ ra khỏi xe và nói rằng mẹ cô đang chờ gặp.

Tuy nhiên, người đàn ông trong xe lập tức can thiệp, yêu cầu cô quay lại. Cuộc đối chất ngay sau đó đẩy mọi thứ lên cao trào.

Jason thẳng thắn hỏi người đàn ông kia có biết đây là một cuộc ngoại tình hay không, rằng vợ anh đã kết hôn và có con, còn bản thân người đàn ông kia cũng là người đã có gia đình.

Thay vì tỏ ra áy náy, vị bác sĩ nổi tiếng ở bang Kelantan lạnh lùng đáp: "Anh và vợ đã ly hôn rồi, đừng chạm tay vào cô ấy".

Câu nói ấy khiến Jason choáng váng. Trên thực tế, cả hai chưa hề hoàn tất thủ tục ly hôn. Việc người đàn ông thứ ba ngang nhiên coi mối quan hệ ngoại tình là hợp lý càng khiến Jason đau đớn và phẫn nộ.

Nỗi đau của người chồng khi phát hiện vợ ngoại tình

Trong bài đăng lan truyền mạnh mẽ trên Facebook, Jason chia sẻ rằng anh đã làm tất cả những gì có thể cho vợ, từ hỗ trợ tài chính đến tinh thần.

Chính vì vậy, việc vợ ngoại tình không chỉ là sự phản bội tình cảm, mà còn là cú đổ vỡ niềm tin sâu sắc trong hôn nhân.

Jason cho rằng người đàn ông thứ ba, dù có địa vị xã hội và được kính trọng, thực chất lại là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Anh thừa nhận không quá bất ngờ khi vợ bị cuốn vào tiền bạc và những lời đường mật, nhưng vẫn không khỏi đau xót khi chứng kiến vợ ngoại tình và đánh đổi danh dự của chính mình.

Thay vì ồn ào hay đánh ghen, Jason tuyên bố sẽ nộp đơn ly hôn và tập trung chăm sóc các con. Anh khẳng định bản thân không phải kẻ thua cuộc trong cuộc hôn nhân đổ vỡ vì ngoại tình.

"Tôi không phải kẻ thua cuộc. Tôi yêu các con và tôi trân trọng bản thân mình", Jason viết.

Hình ảnh và câu chuyện về vụ ngoại tình này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Malaysia, thu hút khoảng 10.000 bình luận và hơn 35.000 lượt chia sẻ chỉ trong vòng một ngày.

Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, đồng thời khen ngợi cách xử lý bình tĩnh, văn minh của người chồng khi đối diện với ngoại tình trong hôn nhân.

Ngoại tình ở phụ nữ thường không chỉ xuất phát từ nhu cầu tình dục mà liên quan sâu sắc đến cảm xúc. Ảnh minh họa

Vì sao phụ nữ ngoại tình? Góc nhìn từ chuyên gia tâm lý

Theo Christie Kim, nhà trị liệu tâm lý tại New York và Texas (Mỹ), ngoại tình ở phụ nữ thường không chỉ xuất phát từ nhu cầu tình dục mà liên quan sâu sắc đến cảm xúc.

Phụ nữ ngoại tình khi họ không còn cảm thấy được mong muốn, được lắng nghe hay được trân trọng trong mối quan hệ hiện tại.

Áp lực cuộc sống cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngoại tình.

Dữ liệu năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy dù nam và nữ ngày càng đóng góp tài chính ngang nhau, phụ nữ vẫn gánh phần lớn việc nhà và chăm sóc gia đình.

Sự kiệt sức kéo dài khiến nhiều người rơi vào trạng thái trống rỗng cảm xúc, dễ tìm sự bù đắp từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, sự không hài lòng trong hôn nhân, lòng tự trọng thấp, cảm giác cô đơn hay đói cảm xúc đều có thể đẩy phụ nữ đến ngoại tình.

Khi có một người khác xuất hiện, sẵn sàng lắng nghe và quan tâm, ranh giới đạo đức rất dễ bị vượt qua.

Sự phát triển của mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin khiến việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, vô tình mở đường cho các mối quan hệ ngoài luồng ngay cả khi ban đầu không có chủ ý. Ảnh minh họa

Ngoại tình, cảm xúc và vòng lặp sai lầm

Các chuyên gia cho rằng nhiều phụ nữ ngoại tình để tìm kiếm sự công nhận giá trị bản thân.

Tuy nhiên, khi mối quan hệ ngoài luồng kết thúc, họ lại rơi vào cảm giác trống rỗng, thậm chí tội lỗi, rồi tiếp tục tìm một mối quan hệ mới để khỏa lấp, tạo thành vòng lặp sai lầm.

Ngoại tình cũng có thể xuất phát từ sự tức giận và mong muốn trừng phạt bạn đời khi kỳ vọng lớn nhưng liên tục thất vọng.

Ngoài ra, khủng hoảng tuổi trung niên, cảm giác thiếu phấn khích hay sự nguội lạnh trong đời sống tình dục cũng là những yếu tố khiến phụ nữ dễ sa vào ngoại tình.

Cuối cùng, các nhà trị liệu nhấn mạnh rằng ngoại tình đôi khi đến từ những cơ hội tưởng chừng vô hại.

Sự phát triển của mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin khiến việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, vô tình mở đường cho các mối quan hệ ngoài luồng ngay cả khi ban đầu không có chủ ý.