83 tuổi, không con cái, cụ ông chọn khách sạn view biển hạng sang để ở khi nghỉ hưu và sống như 'ông hoàng'

Thứ tư, 15:50 08/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Cụ ông khiến nhiều người bất ngờ về cách nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống khi về già.

Ở tuổi 83, nhà văn, nhà sản xuất phim nổi tiếng Thái Lâm (người Trung Quốc) khiến dư luận bất ngờ khi lựa chọn một lối sống nghỉ hưu xa hoa: thuê khách sạn view biển để ở, thuê hẳn đội ngũ 8 người phục vụ 24/7 và tận hưởng từng khoảnh khắc tuổi già.

Bước ngoặt sau biến cố gia đình

Thái Lâm sinh năm 1941, gốc Singapore, định cư tại Hồng Kông từ năm 22 tuổi. Ông là người đứng sau nhiều bộ phim và chương trình ẩm thực nổi tiếng, đồng thời có ảnh hưởng lớn trong giới phê bình ẩm thực và kinh doanh đồ cổ.

Năm ngoái, vợ ông qua đời vì té ngã tại nhà riêng. Khi cố gắng cứu vợ, Thái Lâm cũng bị thương và phải ngồi xe lăn sau ca phẫu thuật.

Sự ra đi đột ngột của người bạn đời khiến ông nhận ra tuổi già có thể "ra đi bất cứ lúc nào".

Từ đó, ông quyết định thay đổi cách sống, lựa chọn một lối nghỉ hưu hoàn toàn khác biệt.

Với ông, tuổi già là thời điểm để "tự chiều chuộng bản thân" thay vì phụ thuộc vào người khác.

Chuyển đến khách sạn hạng sang

Để giảm bớt gánh nặng vật chất, Thái Lâm bán hoặc tặng hết các bộ sưu tập đồ cổ, sách vở, tranh thư pháp…

Đồng thời, ông bán toàn bộ bất động sản, chỉ giữ lại ngôi nhà từng ở cùng vợ. Sau đó, ông chuyển hẳn vào một căn hộ dịch vụ tại khách sạn 5 sao ở trung tâm Hồng Kông.

Giá thuê căn hộ không dưới 57.000 HKD/tháng (khoảng 185 triệu đồng). Từ nơi đây, Thái Lâm có thể ngắm trọn biển, núi và bến cảng.

Ông cho rằng khách sạn chính là không gian lý tưởng, vừa riêng tư, vừa tiện nghi, vừa giúp ông tiếp tục đam mê tận hưởng dịch vụ khách sạn như khi đi du lịch.

Thuê đội ngũ phục vụ riêng

Không có con cái chăm sóc, Thái Lâm thuê hẳn 8 người phục vụ toàn thời gian, từ tài xế, thư ký, đầu bếp, y tá đến người giúp việc.

Đội ngũ này chuyên nghiệp, lo toàn bộ sinh hoạt và công việc của ông. Chi phí hàng tháng cho đội ngũ này lên đến 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng).

Ông thẳng thắn chia sẻ chưa từng hối hận về việc lựa chọn không có con. Với ông, tuổi già là thời điểm để "tự chiều chuộng bản thân" thay vì phụ thuộc vào người khác.

Tận hưởng tuổi nghỉ hưu theo cách riêng

Dù thừa nhận mình mang tâm lý "sống qua ngày" và đã chuẩn bị sẵn tang lễ, Thái Lâm vẫn cảm thấy an nhiên.

"Tôi ra ngoài có tài xế đưa đón, về phòng có người mát-xa, nấu ăn. Mỗi sáng lại có bác sĩ trị liệu đến tận nơi", ông kể.

Khi rảnh, ông pha trà, ngồi ngắm cảnh biển, núi từ cửa sổ, hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết. Những niềm vui giản dị ấy, theo Thái Lâm, chính là giá trị thật của tuổi già.

Cách nghỉ hưu gây tranh cãi

Câu chuyện nghỉ hưu của Thái Lâm gây nhiều tranh luận.

Có người ngưỡng mộ, cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho việc phải làm việc chăm chỉ khi còn trẻ để về già sống đúng nghĩa tận hưởng.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng dù giàu sang, ông vẫn khó tránh khỏi cảm giác cô đơn khi không có người thân bên cạnh.

Bách Hợp (t/h)
