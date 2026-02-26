Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày
GĐXH - Không phải ai gặp nhiều khó khăn cũng kém may mắn. Theo quan niệm nhân sinh, người có phúc báo lớn thường phải trải qua 3 thử thách quan trọng trước khi đổi vận. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua, nghịch cảnh chính là bước đệm để vận may và bình an tìm đến.
Vì sao người có phúc báo thường phải trải qua khó khăn trước khi đổi vận?
Theo quan niệm nhân sinh, phúc báo không đến ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình rèn luyện và tích lũy. Trước khi đổi vận, nhiều người phải trải qua những thử thách lớn để trưởng thành, điều chỉnh tâm tính và học cách đối diện với nghịch cảnh. Khó khăn vì thế không hẳn là điềm xấu, mà có thể là bước đệm cho vận may phía trước.
Ba điều khó khăn thường xuất hiện trước khi phúc lớn đến gồm: đối diện sự thật về bản thân, chấp nhận mất mát và học cách buông bỏ, cùng với quá trình kiên trì nỗ lực trong im lặng. Đây là giai đoạn giúp con người rèn bản lĩnh, thay đổi tư duy và tích lũy nội lực đủ mạnh để đón nhận cơ hội mới.
Khi bạn nhận ra mình bình tĩnh hơn trước biến cố, không còn oán trách hoàn cảnh và vẫn giữ được niềm tin dù khó khăn, đó có thể là dấu hiệu đang bước vào thời điểm đổi vận. Phúc báo thường đến sau những tháng ngày không bỏ cuộc và biết sống thiện lành, kiên định.
