Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

4 cung hoàng đạo quay lưng lạnh lùng đến bất ngờ khi bị phản bội

Thứ sáu, 10:35 27/02/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi niềm tin bị phá vỡ, một số cung hoàng đạo có xu hướng rời đi rất nhanh, không tranh cãi, chỉ đơn giản là quay lưng để bảo vệ lòng tự trọng và sự bình yên của mình.

Theo mật ngữ 12 chòm sao, những cung hoàng đạo dưới đây một khi đã bị phản bội sẽ dứt khoát khép lại mối quan hệ, bởi với họ, tình yêu chỉ có ý nghĩa khi tồn tại sự chân thành và chung thủy.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu hết mình nhưng rời đi cũng rất nhanh

Bạch Dương là cung hoàng đạo nổi tiếng với sự thẳng thắn, nhiệt huyết và sống giàu cảm xúc.

Họ luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh và cũng bước vào tình yêu bằng sự chân thành tuyệt đối.

Khi yêu, Bạch Dương sẵn sàng trao đi 100% tình cảm. Người họ yêu gần như trở thành trung tâm trong thế giới của họ, là điều quý giá nhất mà họ muốn bảo vệ.

Chính vì yêu sâu sắc nên họ cũng đặt ra nguyên tắc rõ ràng: tình cảm phải xuất phát từ sự tôn trọng và trung thực.

Nếu phát hiện bị phản bội, Bạch Dương gần như không cho đối phương cơ hội giải thích quá nhiều.

Với họ, phản bội đồng nghĩa với việc niềm tin đã vỡ vụn. Thay vì níu kéo hay dằn vặt, họ chọn cách kết thúc nhanh chóng.

Quan điểm của Bạch Dương rất rõ ràng: không còn yêu thì hãy rời đi tử tế, đừng làm tổn thương nhau thêm lần nào nữa.

4 cung hoàng đạo quay lưng lạnh lùng đến bất ngờ khi bị phản bội - Ảnh 1.

Nếu phát hiện bị phản bội, Bạch Dương gần như không cho đối phương cơ hội giải thích quá nhiều. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Tổn thương nhưng vẫn rời đi đầy kiêu hãnh

Sư Tử vốn được biết đến là cung hoàng đạo tự tin, thích tỏa sáng và có lòng tự trọng rất cao. Trong tình yêu, họ cũng có những tiêu chuẩn riêng khi lựa chọn người đồng hành.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim yêu vô cùng nghiêm túc.

Khi đã yêu, Sư Tử dành trọn sự quan tâm, bảo vệ và luôn muốn mang đến cho người kia những điều tốt đẹp nhất.

Điều đặc biệt ở Sư Tử là cách họ đối diện với sự phản bội. Thay vì đánh ghen, tranh cãi hay chìm trong drama cảm xúc, họ thường chọn thái độ văn minh và bình tĩnh.

Sư Tử hiểu rằng việc níu kéo một người đã thay lòng chỉ khiến bản thân mất đi giá trị.

Vì lòng kiêu hãnh và sự tự tôn, họ sẽ âm thầm rời đi, thậm chí còn chúc phúc cho đối phương.

Đó không phải vì họ không đau, mà bởi họ đủ mạnh mẽ để chọn sự bình yên thay vì níu giữ điều không còn thuộc về mình.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Càng yêu sâu, rời đi càng dứt khoát

Xử Nữ thường bị gắn mác khó tính và cầu toàn, nhưng trong tình yêu, họ lại là cung hoàng đạo hết lòng và giàu hy sinh.

Khi đã mở lòng, Xử Nữ đặt tình cảm lên vị trí vô cùng quan trọng.

Họ quan tâm từng chi tiết nhỏ, luôn cố gắng mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho người mình yêu.

Ở bên Xử Nữ, đối phương thường cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo và chân thành hiếm có.

Thế nhưng, cũng chính vì yêu nghiêm túc nên Xử Nữ không thể chấp nhận sự phản bội. Khi niềm tin bị phá vỡ, họ sẽ không ồn ào trách móc mà âm thầm thu lại tình cảm.

Khoảnh khắc Xử Nữ quyết định rời đi cũng là lúc họ đã suy nghĩ rất kỹ.

Một khi đã buông bỏ, họ gần như không quay đầu, bởi họ tin rằng thời gian nên dành cho người xứng đáng hơn, chứ không phải cho một mối quan hệ đã mất đi giá trị.

4 cung hoàng đạo quay lưng lạnh lùng đến bất ngờ khi bị phản bội - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Xử Nữ quyết định rời đi cũng là lúc họ đã suy nghĩ rất kỹ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Lặng lẽ rút lui khi trái tim không còn được trân trọng

Với Bảo Bình, tình yêu luôn mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc. Họ yêu bằng sự chân thành, luôn cố gắng vun đắp để mối quan hệ trở nên bền vững.

Trong tình yêu, Bảo Bình thường là người cho đi nhiều hơn nhận lại. Dù đôi lúc cảm thấy thiệt thòi, họ vẫn sẵn sàng bao dung và tiếp tục quan tâm đối phương vì tin vào tình cảm ban đầu.

Nhưng sự chung thủy là nguyên tắc không thể thỏa hiệp. Khi nhận ra người kia thay lòng hoặc xuất hiện "người thứ ba", Bảo Bình sẽ không lập tức bùng nổ cảm xúc. Thay vào đó, họ lặng lẽ thu lại tình yêu của mình từng chút một.

Đến khi tình cảm đã cạn, họ sẽ rời đi rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Lúc ấy, dù đối phương có muốn níu kéo cũng khó thay đổi quyết định của Bảo Bình.

Với họ, sống độc thân bình yên còn tốt hơn ở lại trong một mối quan hệ thiếu sự tôn trọng.

4 cung hoàng đạo yêu sâu nhưng dứt khoát

Mỗi cung hoàng đạo có cách yêu khác nhau, nhưng điểm chung của những chòm sao trên là họ coi trọng lòng tin hơn tất cả.

Một khi bị phản bội, họ không chọn trả thù hay làm tổn thương ngược lại, mà chọn rời đi để bảo vệ giá trị bản thân.

Đôi khi, quay lưng không phải vì hết yêu, mà vì hiểu rằng tình yêu đúng nghĩa không nên tồn tại cùng sự dối trá.

Và với những cung hoàng đạo này, bình yên luôn đáng giá hơn việc cố giữ một người đã không còn thuộc về mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Không phải ai cũng may mắn năm 2026: Sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo phân hóa rõ rệtKhông phải ai cũng may mắn năm 2026: Sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo phân hóa rõ rệt

GĐXH - Tử vi sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo năm 2026 cho thấy nhiều chuyển biến đáng chú ý khi các chòm sao bước vào giai đoạn tái cấu trúc mục tiêu cá nhân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những cung hoàng đạo nữ dễ rung động, khó giữ trái tim chỉ cho một người

Những cung hoàng đạo nữ dễ rung động, khó giữ trái tim chỉ cho một người

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXH

Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXH

Cùng chuyên mục

3 người chính là 'thần tài' trong đời bạn: Gặp được phải biết trân trọng

3 người chính là 'thần tài' trong đời bạn: Gặp được phải biết trân trọng

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - 3 người được xem là “thần tài” trong đời bạn không chỉ mang đến tài lộc mà còn giúp bạn có cơ hội, động lực và niềm tin để phát triển. Đó có thể là người thân trong gia đình, người bạn chân thành hoặc quý nhân dẫn đường. Nếu may mắn gặp được, hãy biết trân trọng trước khi quá muộn.

Đừng sống chung với mẹ chồng, vì vị thế của nàng dâu là "luôn sai"

Đừng sống chung với mẹ chồng, vì vị thế của nàng dâu là "luôn sai"

Gia đình - 4 giờ trước

Mẹ chồng nàng dâu tuyệt đối đừng sống chung vì vị thế của nàng dâu khiến cho khi mâu thuẫn xảy ra, nhận sai và chịu thiệt luôn là nghĩa vụ đạo đức của cô ấy.

3 nguyên tắc vàng để hậu vận thảnh thơi, con cháu nể trọng: Tầm nhìn xa của người già thông thái

3 nguyên tắc vàng để hậu vận thảnh thơi, con cháu nể trọng: Tầm nhìn xa của người già thông thái

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Muốn biết một người có tầm nhìn xa hay không, đừng nghe những lời hoa mỹ họ nói, mà hãy nhìn vào cách họ chuẩn bị cho cuộc sống sau nghỉ hưu.

3 tâm thái quyết định một đời bình yên: Không phải giàu có, chỉ cần giữ được điều này là đủ

3 tâm thái quyết định một đời bình yên: Không phải giàu có, chỉ cần giữ được điều này là đủ

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Không phải giàu có hay thành công mới mang lại bình yên. Thứ quyết định một đời an nhiên thực ra nằm ở 3 tâm thái: giữ tâm tĩnh lặng, kiểm soát lời nói và âm thầm tu dưỡng bản thân. Khi làm được điều này, bạn sẽ tự tạo cho mình một vùng bình yên nội tâm vững vàng trước mọi sóng gió.

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Khi con ngày càng khó bảo, thường xuyên nói dối hoặc né tránh sự thật, đôi khi điều cần xem lại không phải là đứa trẻ, mà chính là cách dạy con của bố mẹ.

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Những đứa trẻ thuộc 4 con giáp dưới đây thường được xem là mang nhiều phúc khí, càng trưởng thành càng giúp gia đình ổn định và thịnh vượng hơn.

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Người có EQ thấp thường vô tình buột miệng những câu nói khiến đối phương khó chịu mà chính họ cũng không nhận ra.

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Tuổi già, đừng thấy ai cũng "dốc hết bầu tâm sự", có 3 câu nói tuyệt đối không nên tùy tiện thốt ra nếu muốn hậu vận bình an.

Xôn xao vụ bé trai kiên quyết không nộp tiền lì xì: Cha mẹ có quyền 'tịch thu' hay chỉ là người giữ hộ?

Xôn xao vụ bé trai kiên quyết không nộp tiền lì xì: Cha mẹ có quyền 'tịch thu' hay chỉ là người giữ hộ?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tết Bính Ngọ 2026 đã qua nhưng làn sóng "đòi quyền lợi" từ các cư dân nhí đã bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Câu chuyện cậu bé Tiểu Minh kiên quyết "thủ" hơn 76 triệu đồng tiền lì xì, đối đầu gay gắt với mẹ đã thu hút hàng triệu lượt xem.

4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàu

4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo sở hữu tư duy quản lý, bản lĩnh quyết đoán và khả năng tạo dựng uy tín vượt trội.

Xem nhiều

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Tâm bình an là trạng thái nội tâm ổn định, không bị cuốn theo áp lực hay lo lắng bên ngoài. Người có tâm bình an thường thể hiện qua 5 dấu hiệu rõ ràng như điềm tĩnh trước biến động, biết chấp nhận bản thân, buông bỏ điều tiêu cực và sống đúng giá trị của mình.

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Nghỉ hưu rồi mới thấu: Để tuổi già an nhiên, tuyệt đối không được nói 3 câu này

Gia đình
4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận

4 con giáp sinh ra những đứa trẻ mang phúc khí: Không chỉ giỏi giang mà còn giúp cha mẹ đổi vận

Gia đình
4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàu

4 cung hoàng đạo sinh ra đã mang số làm ông chủ, càng lớn tuổi càng giàu

Gia đình
33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top