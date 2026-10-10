Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Muốn giữ căn nhà để dưỡng già, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ vì phản ứng của các con GĐXH - Gần 40 năm chắt chiu, vợ chồng tôi mới có căn nhà làm chỗ dựa tuổi già. Nhưng khi muốn giữ lại tài sản ấy để phòng lúc đau ốm, chúng tôi lại trăn trở trước phản ứng của các con. Tôi biết các con không hẳn có ý xấu. Nhưng điều khiến tôi buồn là dường như trong mắt các con, việc tôi muốn giữ lại căn nhà đồng nghĩa với việc tôi không tin tưởng con mình.

Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo GĐXH - Có những cuộc điện thoại khi còn nghe thấy, chúng ta chỉ mong nó ngắn lại vài phút. Đến khi không còn cuộc gọi ấy nữa, ta mới nhận ra thứ mình từng cho là phiền phức lại chính là một phần rất bình thường và quý giá của cuộc đời.

* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.