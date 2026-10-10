Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do
GĐXH - Ngày bố mẹ còn sống, căn nhà cũ luôn là nơi ba anh em tôi trở về mỗi dịp lễ Tết. Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, những cuộc gặp gỡ chỉ còn xoay quanh chuyện chia tài sản, để rồi tôi tự hỏi: Chúng tôi còn là anh em hay chỉ là những người có chung quyền lợi?
* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.
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