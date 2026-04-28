5 điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 trên cả nước

Hà Nội: Người dân và du khách thích thú "chạm vào ký ức"

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình, điểm đến nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.

Tại khu phố cổ: Du khách có thể trải nghiệm chuỗi sự kiện "Chạm nghề phố cổ 2026" hoặc khám phá triển lãm "Ký ức Hà Nội" tại 22 Hàng Buồm.

Tại khu vực trung tâm, đặc biệt quanh hồ Hoàn Kiếm, diễn ra các triển lãm, trưng bày nghệ thuật, không gian giới thiệu văn hóa truyền thống và trải nghiệm nghề thủ công.

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra sự kiện trưng bày, triển lãm chuyên đề về mỹ thuật, di sản và nghề truyền thống, mang đến trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Người dân hào hứng với tàu Hà Nội 5 Cửa Ô.

Cũng nhân dịp này, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào", diễn ra đến hết ngày 3/5/2026.

Trong không gian ấy, hành khách không chỉ "nhìn thấy" lịch sử, mà còn có cơ hội được nhìn lại thời khắc lịch sử hào hùng của ngày Bắc - Nam nối liền một dải - thời khắc mà triệu trái tim Việt Nam vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Đó là ký ức không chỉ thuộc về một thế hệ, mà là di sản cảm xúc chung của cả dân tộc, được đánh đổi bằng biết bao hy sinh và khát vọng hòa bình.

Ở khu vực ngoại thành, người dân có thể đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tham quan, thưởng lãm chuỗi hoạt động giới thiệu không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, với điểm nhấn là chợ vùng cao "Sắc màu Lai Châu", tái hiện sinh động không khí chợ phiên truyền thống.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, đồng bào thuộc 16 dân tộc, cùng khoảng 40 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, ẩm thực và các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, các khu vui chơi giải trí được làm mới với nhiều chương trình hấp dẫn, trong đó Công viên nước Hồ Tây triển khai "Hải trình mùa hè 2026", Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức lễ hội theo chủ đề, thu hút đông đảo gia đình và du khách.

Với chuỗi hoạt động phong phú cùng các chính sách hỗ trợ thiết thực, Hà Nội kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một kỳ nghỉ lễ an toàn, thuận tiện và giàu trải nghiệm, qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh điểm đến văn minh, hiện đại và hấp dẫn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại TP.HCM

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026) đồng loạt tại 3 địa điểm.

Sân khấu chính được đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) và hai điểm còn lại là công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Các chương trình nghệ thuật đặc biệt tại TP.HCM dự kiến sẽ bắt đầu từ 19h30 đến 21h tối 30/4, sau đó kết hợp bắn pháo hoa trong 15 phút từ 21h đến 21h15 cùng ngày.

Có 8 điểm bắn pháo hoa dự kiến, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Trong đó, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), công viên trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa là các khu vực bắn pháo hoa tầm cao.

5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được đặt tại khu di tích Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Lễ hội Mặt trời 2026 trên đỉnh Bà Nà

Điểm nhấn đặc biệt của mùa lễ năm nay tại Ba Na Hills chính là Lễ hội Mặt trời 2026 – nơi ẩm thực, nghệ thuật và giải trí được kết nối thành một không gian trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt từ sáng đến đêm. Những màn trình diễn đường phố ngẫu hứng như "Pizza Time" hay "Happy Cleaners" khiến du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội, tạo nên tiếng cười và sự bất ngờ thú vị ở mọi ngóc ngách của khu du lịch.

Nhiều du khách thích thú check-in khi đến Bà Nà.

"Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng cách các bạn biến mọi hoạt động thành lễ hội rất sáng tạo. Việc được nhìn tận mắt các đầu bếp biểu diễn trước khi thưởng thức món ăn khiến hương vị trở nên đặc biệt hơn rất nhiều" – chị Elena, du khách người Đức, hào hứng bày tỏ.

Dịp này, các nhà hàng tại Bà Nà đang trang hoàng vô cùng ấn tượng với cờ đỏ sao vàng cùng set menu đặc biệt mang chủ đề "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" trong dịp đại lễ.

Ẩm thực trở thành chất liệu cảm hứng, dẫn dắt mọi trải nghiệm – từ biểu diễn, trò chơi, mua sắm đến trò chơi tương tác đến mua sắm, tất cả tạo nên một không khí hội hè tưng bừng và tràn ngập niềm vui.

Không gian bài trí đẹp mắt khiến du khách hào hứng hòa mình vào không khí lễ hội tại Bà Nà.

Tại các khu vực khác của khu du lịch, những minishow đường phố được trình diễn liên tục theo các khung giờ ở nhiều địa điểm khác nhau, mang đến những cảm xúc tươi vui, gắn kết không khoảng cách.

Những tín đồ yêu hoa có thể tìm thấy niềm vui với những tiểu cảnh hoa hồng xinh xắn tại Rosa Garden hay những thảm hoa cẩm tú cầu xinh xắn tại vườn hoa, mang lại cảm giác thư thái đối lập thú vị với sự náo nhiệt của lễ hội. Mỗi tiểu cảnh hoa được chăm chút tỉ mỉ không chỉ là góc check-in tuyệt mỹ mà còn giúp du khách tái tạo năng lượng, tận hưởng trọn vẹn sự lãng mạn của "xứ sở trên mây" trong kỳ nghỉ lễ.

Những tín đồ yêu hoa có thể tìm thấy niềm vui với những tiểu cảnh hoa hồng xinh xắn tại Rosa Garden hay những thảm hoa cẩm tú cầu xinh xắn tại vườn hoa.

Xuyên suốt chuỗi trải nghiệm tại Sun World Ba Na Hills là tinh thần của chiến dịch "True Holiday" – nơi mỗi trải nghiệm được kết nối thành một hành trình liền mạch và mang đến cảm xúc trọn vẹn cho du khách. "Chúng tôi muốn du khách không chỉ đến Bà Nà để check-in Cầu Vàng rợp cờ đỏ sao vàng hay check in với cảnh đẹp tại Bà Nà, mà thực sự được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc – từ việc hòa vào không khí lễ hội Mặt Trời tưng bừng, thưởng thức ẩm thực và bia tươi, tham gia trò chơi giải trí hay các hoạt động tương tác…. Đó là kỳ nghỉ mà du khách cảm nhận được sự chăm chút từ từng chi tiết, chạm đến cảm xúc của họ, để khi trở về, họ mang theo những kỷ niệm đáng nhớ nhất" – ông Nguyễn Lâm An – Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills bày tỏ.

Chương trình Carnaval Hạ Long 2026

Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới là chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 30/4 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) dự kiến kéo dài trong khoảng 180 phút với chuỗi các nội dung hấp dẫn như diễu hành mở màn, nghi thức khai mạc, trình chiếu clip quảng bá du lịch, biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Ngoài ra, chương trình còn quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hùng Master D, Rhyder, Trọng Hiếu, Minh Tuyết, Anh Tú, Bùi Công Nam, Ly Ly,.. cùng các đơn vị, các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới là chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động: Vũ hội đường phố Vũ điệu 5 Châu - Quảng Ninh chào hè; Biểu diễn âm nhạc đường phố Thanh âm bên vịnh biển; Chương trình nghệ thuật Yên Tử chào hè 2026, tuyên truyền, quảng bá giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử và Lễ tưởng niệm giỗ Đệ nhị Tổ Pháp Loa; Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn; Trình diễn "sóng hội" ánh sáng tàu du lịch Di sản vịnh Hạ Long; Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long; Biểu diễn, trải nghiệm khinh khí cầu Bay lên cùng kỳ quan...

Bên cạnh việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đây còn là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm. Sự kiện được kỳ vọng sẽ biến Quảng Ninh thành điểm đến hấp dẫn trong đợt du lịch hè năm nay.

Lễ hội hoa hồng Sa Pa

Sa Pa thu hút du khách miền Bắc dịp nghỉ lễ nhờ thời tiết mát mẻ và lễ hội hoa hồng trên đỉnh Fansipan. Điểm nhấn đặc biệt của mùa du lịch năm nay chính là chuỗi sự kiện quy mô lớn, trong đó nổi bật là Lễ hội Hoa hồng 2026 với chủ đề "Bản giao hưởng hoa hồng".

Tại Lễ hội hoa hồng Sa Pa, du khách sẽ được đắm mình trong không gian rực rỡ đến hết kỳ nghỉ lễ.



Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động - biểu tượng cho hành trình chinh phục "nóc nhà Đông Dương". Tại đây, du khách sẽ được đắm mình trong không gian rực rỡ của hàng triệu đóa hồng khoe sắc giữa núi rừng. Những chương trình nghệ thuật đặc sắc như show thực cảnh "Hành trình của hoa", lễ diễu hành Carnival xe hoa hay hoạt động trải nghiệm văn hóa sẽ mang đến cảm xúc trọn vẹn cho du khách.

Bên cạnh lễ hội hoa, du khách đến Sa Pa còn có thể ghé Bản Mây để xem các chương trình nghệ thuật như "Đỉnh thiêng du ký" hay "Tây Bắc mùa hoa nở" với các màn như múa khèn, chơi trống. Các chương trình tái hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao tại đây; giải chạy "Sa Pa - mùa nước đổ" hay các chương trình biểu diễn văn hóa dân gian đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn.