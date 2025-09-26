5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Năm 2026 cả nước có 34 tỉnh, thành với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có một số điều chỉnh. Có 5 điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, sẽ có một vài điều chỉnh để phù hợp với việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và bộ máy thanh tra. Bộ cũng sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.
Thứ nhất, sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi để bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.
Thứ hai, điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Cụ thể: Hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; Tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành 1 loại duy nhất là giấy báo dự thi và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp; Tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành giấy chứng nhận kết quả thi và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp.
Thứ ba, giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
Thứ tư, điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo để tăng cường hiệu quả, chất lượng. Theo đó, quy định tất cả các bài chấm thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.
Thứ năm, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thi, tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ GD-ĐT được thực hiện qua hệ thống quản lý thi để giảm bớt việc thủ công (gửi đĩa CD qua đường bưu điện) góp phần tăng tốc độ xử lý.
Tính đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố cho sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 từ 3 - 4 tuần.
Từ mốc 6.5 IELTS, sau 7 năm ôn luyện mài dũa 4 kỹ năng thầy Nguyễn Thanh Lộc chạm mốc 9.0 IELTS (Listening & Reading: 9.0, Speaking & Writing: 8.5).
Theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT, cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên được quy định thế nào? Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Mỗi tiết dạy thêm của giáo viên được tính bằng 1,5 lần tiền lương một tiết dạy thông thường, tổng số tiết dạy thêm được trả lương không quá 200 tiết/năm học.
Bộ GD&ĐT đề xuất quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập.
Bộ GD&ĐT chính thức lấy ý kiến các trường đại học (ĐH) đối với phương thức xét tuyển học bạ. Thời gian qua, phương thức này có nhiều ý kiến trái chiều và các trường ĐH tốp đầu từ chối sử dụng.
UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5A3) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong.
Khoảnh khắc cụ ông tóc bạc, dùng điện thoại nút bấm (điện thoại "cục gạch") chụp cháu gái nhận bằng tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động.
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập. Theo đó bảng lương giáo viên các cấp có thêm hệ số "đặc thù"?
Một nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (phường Định Công, TP Hà Nội) đã túm tóc, đè đầu, xô ngã giáo viên ngay trong lớp học khi bị thu đồ chơi sắc nhọn...
