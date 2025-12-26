Mới nhất
Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Thứ sáu, 13:56 26/12/2025 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, lãnh đạo địa phương cho biết công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh hội đồng, trong số những người tham gia đánh có một số nam sinh.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra lúc 16h ngày 23/12 tại xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng). Nữ sinh bị đánh là em H.G.H (học lớp 8/1, Trường THCS Q.P).

Liên quan đến vụ việc, trên VTC News, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn cho biết Công an xã đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện - Ảnh 1.

Hình ảnh em H bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: VTC News

Báo cáo từ nhà trường cho biết, có tổng cộng 8 học sinh tham gia hành vi bạo lực, trong đó 6 em học cùng lớp 8/1 và 2 em là học sinh ngoài trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Theo báo cáo, em L.N.T (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi một số học sinh đến khu vực Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Tại đây, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, em T đã tát vào mặt em H, sau đó các học sinh khác tiếp tục lao vào đánh.

Nữ sinh H đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Giáo viên, ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên, trấn an tinh thần của em H. Đồng thời, nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết tường trình và làm việc với tất cả học sinh chứng kiến để xác minh.

Theo NLĐO, nhà trường đã báo cáo vụ việc với Công an xã Quế Sơn và phối hợp chặt chẽ để xử lý theo quy định. Dự kiến sáng 27/12, nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng toàn bộ học sinh liên quan đến làm việc nhằm làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý phù hợp.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị đánh hội đồngĐiều tra vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị đánh hội đồng

GĐXH - Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đang xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bị đánh hội đồng.

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCMHai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

