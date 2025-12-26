Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện
GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, lãnh đạo địa phương cho biết công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh hội đồng, trong số những người tham gia đánh có một số nam sinh.
Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra lúc 16h ngày 23/12 tại xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng). Nữ sinh bị đánh là em H.G.H (học lớp 8/1, Trường THCS Q.P).
Liên quan đến vụ việc, trên VTC News, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn cho biết Công an xã đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Báo cáo từ nhà trường cho biết, có tổng cộng 8 học sinh tham gia hành vi bạo lực, trong đó 6 em học cùng lớp 8/1 và 2 em là học sinh ngoài trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân từ trước.
Theo báo cáo, em L.N.T (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi một số học sinh đến khu vực Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Tại đây, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, em T đã tát vào mặt em H, sau đó các học sinh khác tiếp tục lao vào đánh.
Nữ sinh H đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và được đưa đi điều trị tại bệnh viện.
Giáo viên, ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên, trấn an tinh thần của em H. Đồng thời, nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết tường trình và làm việc với tất cả học sinh chứng kiến để xác minh.
Theo NLĐO, nhà trường đã báo cáo vụ việc với Công an xã Quế Sơn và phối hợp chặt chẽ để xử lý theo quy định. Dự kiến sáng 27/12, nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng toàn bộ học sinh liên quan đến làm việc nhằm làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý phù hợp.
Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?Giáo dục - 9 giờ trước
Đây chính là ngành nghề dẫn đầu về mức lương trung bình cao nhất trong năm 2025.
Nữ sinh chuyên Hóa Ams đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600Giáo dục - 1 ngày trước
Thái Hồng Quỳnh Chi, học sinh lớp 11 Hóa 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, đạt điểm tuyệt đối 1600 trong kỳ thi chuẩn hoá SAT, lọt top 1% thế giới.
Quy định cấm đặt tên trường có cụm từ 'quốc gia', 'quốc tế': Tránh lừa dối người họcGiáo dục - 2 ngày trước
Quy định không được sử dụng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia”, "quốc tế”, khi đặt tên trường đại học nhằm hướng tới mục tiêu minh bạch, tránh gây hiểu lầm hoặc lừa dối người học.
Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trảGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Từ một quyết định giao biên chế mới, hàng trăm giáo viên và nhân viên hợp đồng tại Nghệ An rơi vào cảnh dạy học không lương. Khi đơn vị hành chính thay đổi, quyền lợi người lao động lại bị 'bỏ quên'.
Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lựcGiáo dục - 3 ngày trước
Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích và dấu ấn cá nhân nổi bật, những gen Z còn cực nổi tiếng trên mạng xã hội trong năm 2025.
Nỗi lòng của người cha từng phản đối con gái chơi gameGiáo dục - 3 ngày trước
Nhìn con gái trên sân khấu liên tiếp nhận khen thưởng, ông Nguyễn Viết Thắng hiểu hơn về môn thể thao điện tử mà con theo đuổi.
Cô gái gần một thập kỷ làm phim và tấm vé học bổng đến HollywoodGiáo dục - 4 ngày trước
Đỗ Hoa Trà xuất sắc giành học bổng đến Đại học DePaul, ngôi trường nằm tại Los Angeles, trung tâm của Hollywood thực hiện giấc mơ điện ảnh sau 1 thập kỷ làm phim.
Tuyển sinh lớp 6 Hà Nội: Trường “hot” công bố lịch tuyển sinh, cuộc đua vẫn căngGiáo dục - 4 ngày trước
Hàng loạt trường “hot” tại Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026–2027. Dù không tổ chức thi tuyển theo cách truyền thống, tỷ lệ chọi cao những năm trước cho thấy cuộc đua vào lớp 6 vẫn rất căng thẳng, tạo áp lực sớm cho phụ huynh và học sinh.
Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí, mở thêm ngànhGiáo dục - 6 ngày trước
Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026, dự kiến thêm một số ngành, tăng chỉ tiêu và học phí.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có sự điều chỉnh?Giáo dục - 1 tuần trước
GĐXH - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số nội dung quan trọng.
Tết Dương lịch 2026, học sinh cả nước được nghỉ ngày nào?Giáo dục
GĐXH - Dưới đây là thông tin về kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước.