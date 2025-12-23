Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lực

Trần Bùi Bảo Khánh

Trần Bùi Bảo Khánh (SN 2008) là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, gây ấn tượng nhờ phản xạ nhanh, khả năng tư duy logic, xử lý hiệu quả các câu hỏi suy luận. Bảo Khánh cho thấy nền tảng kiến thức toàn diện, trải rộng ở nhiều lĩnh vực.

Trong 12 năm học phổ thông, Bảo Khánh duy trì thành tích học tập xuất sắc. Trước khi trúng tuyển lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, em theo học lớp chọn tại Trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội, một trong những cơ sở giáo dục được đánh giá cao của thủ đô.

Năm lớp 9, Bảo Khánh giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Khoa học năm học 2022-2023. Lên lớp 10 và 11, Khánh tiếp tục đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học, đồng thời giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên năm 2025.

Không chỉ nổi bật trong học tập, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bảo Khánh đảm nhiệm vai trò Trưởng ban chuyên môn của Câu lạc bộ Tâm lý học. Bên cạnh thế mạnh ở khối khoa học tự nhiên, em có sở thích đọc tiểu thuyết và nấu ăn.

Tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh xuất phát ở vị trí thứ ba. Nam sinh dẫn đầu sau vòng Khởi động, xếp thứ hai ở các vòng vượt chướng ngại vật và tăng tốc, trước khi bứt phá ở vòng về đích để giành chiến thắng chung cuộc với 215 điểm. Thành tích này giúp Bảo Khánh mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho trường Ams sau 15 năm chờ đợi.

Quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa 25.

Thiện Nhân

Hơn 18 năm trước, một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực Núi Thành, Quảng Nam (hiện là TP Đà Nẵng) ngay sau khi chào đời. Bị bỏ mặc nhiều ngày trong điều kiện khắc nghiệt, em bị thú hoang tấn công, mất một chân và tổn thương nghiêm trọng nhiều bộ phận cơ thể. Sau 72 giờ, em bé với nhiều vết thương lớn, bị côn trùng phủ kín với tỷ lệ thương tật 75% sống sót kỳ diệu và được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nỗ lực cấp cứu.

Sau ca cấp cứu, cậu bé được một người mẹ hai con ở Hà Nội nhận nuôi. Từ đó, hành trình đặc biệt của Thiện Nhân và mẹ nuôi là nhà báo Trần Mai Anh bắt đầu. Với sự chung tay của hàng triệu người trong và ngoài nước, hai mẹ con đã đi qua nhiều quốc gia, tìm kiếm các bác sĩ và phương pháp điều trị phù hợp cho Thiện Nhân. Trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ, từng bước giành lại cơ hội sống và phát triển bình thường, cậu bé năm nào đã trở thành chàng trai giàu nghị lực.

Ở tuổi 18, Thiện Nhân có cơ hội du học tại Ý nhưng em từ chối để theo học ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học VinUni. Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn theo đuổi đúng sở thích và mối quan tâm cá nhân. Theo Thiện Nhân, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và những khả năng của công nghệ này sẽ hỗ trợ con người, đặc biệt là trong y tế.

Bên cạnh đó, lựa chọn ở lại Việt Nam xuất phát từ mong muốn được ở sống gần gia đình. Thiện Nhân cho rằng, dù công nghệ phát triển mạnh nhưng vẫn có những giá trị mà AI không thể thay thế, đó là tình cảm gia đình.

"Chú lính chì" Thiện Nhân nay đã trưởng thành.

Hà Hải Dương

Hà Hải Dương 22 tuổi, được ví như "nam chính trong phim ngôn tình" khi giành được học bổng tiến sĩ từ 8/11 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, bao gồm các trường uy tín như MIT, Stanford, Yale, Columbia và Johns Hopkins.

Hải Dương là cựu học sinh THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Từ năm lớp 12, Hải Dương xác định theo con đường nghiên cứu khoa học và tập trung tìm kiếm định hướng phù hợp. Hải Dương duy trì thành tích học tốt với điểm trung bình là 3.99/4. Thói quen mỗi ngày của Dương là đọc bài báo khoa học, tìm hiểu về các giáo sư đang theo đuổi lĩnh vực liên quan tới định hướng của mình.

Đây là nền tảng giúp Hải Dương nhận được các thư mời học bổng tiến sĩ với mức hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng, bao gồm học phí và trợ cấp nghiên cứu mỗi năm. Hải Dương lựa chọn ngành Hóa học tại Đại học Georgetown, Mỹ với mức học bổng trị giá 7 tỷ đồng.

Tháng 5 năm nay, Hải Dương lấy bằng tốt nghiệp. Nam sinh quyết định làm nghiên cứu tại Mỹ để tích luỹ kiến thức, trong tương lai sẽ trở về Việt Nam giảng dạy.

Hải Dương nổi bật nhờ thành tích học tập xuất sắc.

Hà Thảo Trang

Hà Thảo Trang (SN 2004) là MC/BTV trẻ nhất của kênh Vietnam Today, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Ở tuổi 21, Thảo Trang đảm nhiệm vai trò dẫn các bản tin thời sự và chuyên mục điểm tin châu Á bằng tiếng Anh trên kênh được phát sóng toàn cầu. Khả năng phát âm chuẩn, giọng đọc tự nhiên cùng phong thái dẫn dắt cuốn hút giúp cô được khán giả chú ý ngay từ những ngày đầu lên sóng.

Thảo Trang là sinh viên của Học viện Ngoại giao với thành tích học tập ấn tượng, đặc biệt là kỹ năng nói đạt 8.5 IELTS. Năm 2024, Thảo Trang giành học bổng toàn phần từ chương trình Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) của Chính phủ Mỹ - một trong những suất học bổng có tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt, cùng hai học bổng trao đổi tại Nhật Bản.

Trước khi trở thành MC/BTV của kênh Vietnam Today, Thảo Trang từng cộng tác dẫn chương trình song ngữ và tham gia các dự án truyền thông.

Trên mạng xã hội, hình ảnh và video Thảo Trang dẫn bản tin bằng tiếng Anh nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, nhận được nhiều lời khen về kỹ năng và phong thái dẫn dắt.

Thảo Trang là MC/BTV trẻ nhất của kênh Vietnam Today.

Nguyễn Nam Long

Nguyễn Nam Long (13 tuổi), học sinh lớp 7 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) gây chú ý khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tăng trưởng tại một startup công nghệ ở độ tuổi nhỏ. Nam Long bắt đầu tiếp xúc với công nghệ từ năm 6 tuổi và tự học lập trình qua các nền tảng trực tuyến. Em tự khám phá thay vì tham gia các lớp học thêm hay hoạt động hè như bạn bè cùng trang lứa. Từ đam mê với game, em phát triển kỹ năng lập trình và nghiên cứu các dự án công nghệ ngay từ nhỏ.

Trong vai trò Giám đốc Tăng trưởng tại Opla CRM - một startup phát triển ứng dụng gamification cho quản lý khách hàng, Nam Long chịu trách nhiệm phối hợp với các nhóm bán hàng, kỹ thuật và sản phẩm để xây dựng chiến lược phát triển, với mục tiêu thu hút 1.000 người dùng quốc tế thử nghiệm phần mềm trong vòng 100 ngày. Đồng thời, em cũng nhận được lời mời thực tập và làm việc từ 6 công ty khác.

Bên cạnh những đóng góp chuyên môn, Nam Long còn xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp qua mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn, nơi em chia sẻ nội dung bằng tiếng Anh và kết nối với cộng đồng quốc tế. Dù ở độ tuổi 13, em vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi, yêu thích bóng bàn và sưu tập thẻ bài Pokémon.

Nam Long đang ấp ủ dự án lớp học lập trình cơ bản dành cho bạn bè cùng trang lứa, với mong muốn truyền cảm hứng và giúp các bạn tiếp cận kiến thức công nghệ sớm hơn.