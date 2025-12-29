Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày
Học sinh tại Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch 2026 bốn ngày liên tiếp, thay vì một ngày theo thông báo trước đó.
Đây là thông báo được Sở GD&ĐT đưa ra vào sáng 29/12 về điều chỉnh lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026.
Theo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 được Chính phủ chấp thuận, công chức, viên chức và người lao động nghỉ từ ngày 1/1/2026 (thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ nhật). Ngày làm việc thứ Sáu 2/1 được hoán đổi sang thứ Bảy 10/1 để đảm bảo tổng số ngày làm việc trong năm.
Căn cứ khung thời gian năm học và tổ chức giảng dạy, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường chủ động sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Với những trường không tổ chức học vào thứ bảy, học sinh được nghỉ liên tục 4 ngày từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Với các trường vẫn duy trì học vào thứ Bảy, hiệu trưởng sẽ căn cứ kế hoạch giảng dạy để bố trí lịch nghỉ và học bù phù hợp.
Việc điều chỉnh lịch nghỉ được thực hiện theo kết luận của Chính phủ về lịch nghỉ Tết Dương lịch, ban hành cuối tuần trước.
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc tổ chức hoạt động trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.
Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; đồng thời chủ động bố trí lực lượng trực theo quy định, bảo đảm hoạt động của đơn vị diễn ra thông suốt và sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.
Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành quy định về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và các tệ nạn xã hội, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn trên không gian mạng.
Công tác phân công trực, bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ tết phải được thực hiện chặt chẽ, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an địa phương nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.
Hai kỷ lục Việt Nam và triết lý trường học hạnh phúc của thầy hiệu trưởngGiáo dục - 17 giờ trước
Hai lần lập kỷ lục Việt Nam, thầy hiệu trưởng Đào Chí Mạnh không nhận vinh quang cho mình mà chọn gieo vào học trò niềm tin và nghị lực về ngôi trường hạnh phúc.
Đề xuất học vượt cấp: Nếu không phát hiện sớm sẽ bỏ lỡ nhân tàiGiáo dục - 1 ngày trước
Trong bối cảnh Nghị quyết 71 nhấn mạnh phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đề xuất thí điểm học vượt cấp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thu hút sự quan tâm. Theo thầy Nguyễn Bá Tư - người nhiều năm trực tiếp huấn luyện đội tuyển Olympic quốc tế học vượt cấp cần triển khai có chọn lọc với cơ chế linh hoạt.
Email lúc 4 giờ sáng và hành trình từ một xã ở Đắk Lắk đến đại học hàng đầu PhápGiáo dục - 1 ngày trước
Thư trúng tuyển học bổng MixtAI của Đại học Paris-Saclay đến với Phước Quyền vào 4 giờ sáng, khi mà cậu gần như đã chuẩn bị tinh thần thêm một lần thất bại.
Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập việnGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Q.P ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết các học sinh tham gia đánh bạn bị kỷ luật mức cao nhất.
Cậu bé 10 tuổi giành huy chương siêu trí nhớ thế giới, đọc nhanh 3.000 từ/phútGiáo dục - 2 ngày trước
Chỉ sau 1 tháng ôn luyện, tốc độ đọc của Nhật Nam đạt ngưỡng 3.000 từ/phút, giúp em giành huy chương đồng tại Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34.
Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, nhà trường tổ chức xin lỗi gia đìnhGiáo dục - 3 ngày trước
Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill (Đà Nẵng) đã tổ chức gặp mặt, xin lỗi gia đình học sinh tử vong trong thời gian học tập tại trường.
Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập việnGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, lãnh đạo địa phương cho biết công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?Giáo dục - 5 ngày trước
Đây chính là ngành nghề dẫn đầu về mức lương trung bình cao nhất trong năm 2025.
Nữ sinh chuyên Hóa Ams đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600Giáo dục - 6 ngày trước
Thái Hồng Quỳnh Chi, học sinh lớp 11 Hóa 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, đạt điểm tuyệt đối 1600 trong kỳ thi chuẩn hoá SAT, lọt top 1% thế giới.
Quy định cấm đặt tên trường có cụm từ 'quốc gia', 'quốc tế': Tránh lừa dối người họcGiáo dục - 1 tuần trước
Quy định không được sử dụng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia”, "quốc tế”, khi đặt tên trường đại học nhằm hướng tới mục tiêu minh bạch, tránh gây hiểu lầm hoặc lừa dối người học.
Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trảGiáo dục
GĐXH - Từ một quyết định giao biên chế mới, hàng trăm giáo viên và nhân viên hợp đồng tại Nghệ An rơi vào cảnh dạy học không lương. Khi đơn vị hành chính thay đổi, quyền lợi người lao động lại bị 'bỏ quên'.