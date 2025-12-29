Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Đây là thông báo được Sở GD&ĐT đưa ra vào sáng 29/12 về điều chỉnh lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Theo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 được Chính phủ chấp thuận, công chức, viên chức và người lao động nghỉ từ ngày 1/1/2026 (thứ Năm) đến hết ngày 4/1/2026 (Chủ nhật). Ngày làm việc thứ Sáu 2/1 được hoán đổi sang thứ Bảy 10/1 để đảm bảo tổng số ngày làm việc trong năm.

Căn cứ khung thời gian năm học và tổ chức giảng dạy, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường chủ động sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Với những trường không tổ chức học vào thứ bảy, học sinh được nghỉ liên tục 4 ngày từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Với các trường vẫn duy trì học vào thứ Bảy, hiệu trưởng sẽ căn cứ kế hoạch giảng dạy để bố trí lịch nghỉ và học bù phù hợp.

Việc điều chỉnh lịch nghỉ được thực hiện theo kết luận của Chính phủ về lịch nghỉ Tết Dương lịch, ban hành cuối tuần trước.

Học sinh tại Hà Nội được nghỉ tối đa 4 ngày (Ảnh minh hoạ)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc tổ chức hoạt động trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; đồng thời chủ động bố trí lực lượng trực theo quy định, bảo đảm hoạt động của đơn vị diễn ra thông suốt và sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành quy định về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và các tệ nạn xã hội, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Công tác phân công trực, bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ tết phải được thực hiện chặt chẽ, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an địa phương nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.