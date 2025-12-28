Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, nhà trường tổ chức xin lỗi gia đình

Chủ nhật, 15:18 28/12/2025 | Giáo dục

Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill (Đà Nẵng) đã tổ chức gặp mặt, xin lỗi gia đình học sinh tử vong trong thời gian học tập tại trường.

Ban lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) vừa tổ chức buổi gặp và xin lỗi gia đình cháu H.T.H (có bố là người nước ngoài, mẹ là người Việt Nam).

Cháu H. là học sinh lớp 1 của trường này và gặp sự cố tại hồ bơi trong khuôn viên nhà trường, tử vong vào ngày 1-8.

Buổi gặp giữa nhà trường và gia đình được tổ chức trong sáng 27-12, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục.

Theo gia đình cháu H, ngày 1-8, cháu nhập học tại trường. Sau giờ ngủ trưa, cháu ra khu vui chơi rồi xuống khu vực hồ bơi. Trong lúc đi theo quả bóng, cháu gặp sự cố. Dù được giáo viên phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, nhà trường tổ chức xin lỗi gia đình - Ảnh 1.

Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill tổ chức gặp mặt và xin lỗi gia đình học sinh

Trong thông cáo báo chí, Trường Sky-Line Hill thừa nhận có thiếu sót trong công tác quản lý học sinh và giám sát khu vực hồ bơi dẫn đến tai nạn thương tâm, gây tổn thất tinh thần lớn cho gia đình nạn nhân.

Đại diện gia đình cũng cho biết nhà trường đã chính thức gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định việc xin lỗi không nhằm miễn trừ trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm quản lý, do sự việc xảy ra trong thời gian tổ chức hoạt động cho học sinh.

Nhà trường cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý theo quy định; công khai kết quả rà soát nội bộ, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan. Đồng thời, trường sẽ áp dụng các quy trình an toàn bắt buộc như tăng cường giám sát hồ bơi, bố trí nhân sự cứu hộ đạt chuẩn, lắp đặt hệ thống camera và thực hiện kiểm đếm học sinh trước, trong và sau các hoạt động.

Bên cạnh đó, Trường Sky-Line Hill khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra, không che giấu, không làm sai lệch thông tin và không cản trở quá trình xác minh của cơ quan chức năng cũng như gia đình.

Lãnh đạo nhà trường nhìn nhận đây là bài học đắt giá, không chỉ đối với Sky-Line Hill mà còn là cảnh báo đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động cho trẻ em.

Tại buổi gặp, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan; đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và nghiêm túc phê bình tập thể lãnh đạo nhà trường vì để xảy ra vụ việc đau lòng.

Gia đình và nhà trường thống nhất phối hợp triển khai Chương trình Quỹ thiện nguyện Baby Shark nhằm tưởng nhớ cháu H.T.H., với mục tiêu nâng cao nhận thức và hỗ trợ trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em tại khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam (cũ) trong dài hạn. 

Chương trình được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, nhân văn và không ảnh hưởng đến các trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ dân sự đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định pháp luật. 

 

B.Vân
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, lãnh đạo địa phương cho biết công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?

Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?

Giáo dục - 2 ngày trước

Đây chính là ngành nghề dẫn đầu về mức lương trung bình cao nhất trong năm 2025.

Nữ sinh chuyên Hóa Ams đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600

Nữ sinh chuyên Hóa Ams đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600

Giáo dục - 3 ngày trước

Thái Hồng Quỳnh Chi, học sinh lớp 11 Hóa 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, đạt điểm tuyệt đối 1600 trong kỳ thi chuẩn hoá SAT, lọt top 1% thế giới.

Quy định cấm đặt tên trường có cụm từ 'quốc gia', 'quốc tế': Tránh lừa dối người học

Quy định cấm đặt tên trường có cụm từ 'quốc gia', 'quốc tế': Tránh lừa dối người học

Giáo dục - 4 ngày trước

Quy định không được sử dụng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia”, "quốc tế”, khi đặt tên trường đại học nhằm hướng tới mục tiêu minh bạch, tránh gây hiểu lầm hoặc lừa dối người học.

Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trả

Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trả

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Từ một quyết định giao biên chế mới, hàng trăm giáo viên và nhân viên hợp đồng tại Nghệ An rơi vào cảnh dạy học không lương. Khi đơn vị hành chính thay đổi, quyền lợi người lao động lại bị 'bỏ quên'.

Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lực

Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lực

Giáo dục - 5 ngày trước

Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích và dấu ấn cá nhân nổi bật, những gen Z còn cực nổi tiếng trên mạng xã hội trong năm 2025.

Nỗi lòng của người cha từng phản đối con gái chơi game

Nỗi lòng của người cha từng phản đối con gái chơi game

Giáo dục - 5 ngày trước

Nhìn con gái trên sân khấu liên tiếp nhận khen thưởng, ông Nguyễn Viết Thắng hiểu hơn về môn thể thao điện tử mà con theo đuổi.

Cô gái gần một thập kỷ làm phim và tấm vé học bổng đến Hollywood

Cô gái gần một thập kỷ làm phim và tấm vé học bổng đến Hollywood

Giáo dục - 6 ngày trước

Đỗ Hoa Trà xuất sắc giành học bổng đến Đại học DePaul, ngôi trường nằm tại Los Angeles, trung tâm của Hollywood thực hiện giấc mơ điện ảnh sau 1 thập kỷ làm phim.

Tuyển sinh lớp 6 Hà Nội: Trường “hot” công bố lịch tuyển sinh, cuộc đua vẫn căng

Tuyển sinh lớp 6 Hà Nội: Trường “hot” công bố lịch tuyển sinh, cuộc đua vẫn căng

Giáo dục - 6 ngày trước

Hàng loạt trường “hot” tại Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026–2027. Dù không tổ chức thi tuyển theo cách truyền thống, tỷ lệ chọi cao những năm trước cho thấy cuộc đua vào lớp 6 vẫn rất căng thẳng, tạo áp lực sớm cho phụ huynh và học sinh.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí, mở thêm ngành

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí, mở thêm ngành

Giáo dục - 1 tuần trước

Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026, dự kiến thêm một số ngành, tăng chỉ tiêu và học phí.

Xem nhiều

Tết Dương lịch 2026, học sinh cả nước được nghỉ ngày nào?

Tết Dương lịch 2026, học sinh cả nước được nghỉ ngày nào?

Giáo dục

GĐXH - Dưới đây là thông tin về kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước.

Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trả

Giáo viên hợp đồng gần 20 năm đứng lớp, lương treo vì… chưa rõ ai trả

Giáo dục
Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khỏe nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị bạn đánh hội đồng

Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khỏe nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị bạn đánh hội đồng

Giáo dục
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có sự điều chỉnh?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có sự điều chỉnh?

Giáo dục
Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top